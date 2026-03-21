MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy chạm mốc 300 triệu lượt xem

Thứ Bảy, 16:27, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/3, sau hơn một năm phát hành, MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy, Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry chạm mốc 300 triệu view trên YouTube.

MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy, Xuân Hinh, Masew và Tuấn Cry chính thức chạm mốc 300 triệu lượt xem trên YouTube vào ngày 21/3, sau hơn 1 năm phát hành. Hiện tại, MV đạt gần 2 triệu lượt thích và hơn 181.000 lượt bình luận. Trên nền tảng Spotify, ca khúc đang tiến tới mốc 10 triệu lượt nghe trực tuyến. 

Trước đó, ngày 21/5/2025, MV “Bắc Bling” đạt 200 triệu lượt xem. Trong vòng 10 tháng, sản phẩm ghi nhận thêm 100 triệu lượt xem. 

mv bac bling cua hoa minzy cham moc 300 trieu luot xem hinh anh 1
MV "Bắc Bling" chạm mốc 300 triệu lượt xem trên YouTube

Ra mắt vào đầu tháng 3/2025, "Bắc Bling" là dự án âm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của Hòa Minzy, thể hiện tình yêu sâu sắc của cô dành cho quê hương Bắc Ninh. MV không chỉ tôn vinh vẻ đẹp văn hóa của vùng đất quan họ mà còn mang đến sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống và hiện đại.

Đặc biệt, sự góp mặt của nghệ sĩ gạo cội Xuân Hinh và nghệ sĩ Tuấn Cry đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho sản phẩm này. Sự xuất hiện của Xuân Hinh trong vai trò đọc rap đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú, mang lại cảm giác mới mẻ và đầy sáng tạo cho MV.

Ngay sau khi ra mắt, "Bắc Bling" đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và giới chuyên môn. Chỉ sau 24 tiếng ra mắt, MV nhanh chóng leo lên vị trí Top 1 trending music (YouTube Việt Nam). Sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, cùng với hình ảnh đẹp mắt và sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi, đã giúp "Bắc Bling" chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả.

Tại Việt Nam, MV "Bắc Bling" từng đạt nhiều thành tích ấn tượng như MV ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu; Top #1 Trending Youtube Việt Nam; Top #1 Music Trending Youtube Việt Nam; Top #1 ZingChart Realtime; Top #1 BXH Nhạc Mới ZingMP3; Top #1 iTunes; Top #1 Apple Music; Top #1 BXH Làn Sóng Xanh.

649078800_1486992779459420_9136133298673158011_n.jpg

Hòa Minzy chia sẻ video ngày bạn trai cùng gia đình sang hỏi cưới

VOV.VN - Hòa Minzy thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc bạn trai Đại úy Thăng Văn Cương cùng gia đình sang nhà thưa chuyện cưới hỏi từ cuối năm 2024. Đáng chú ý, nữ ca sĩ xúc động khi nhắc đến người ông đã qua đời, người từng mong chờ ngày cô lên xe hoa.

Mai Trang/VOV.VN
Tag: Bắc Bling hòa minzy xuân hinh tuấn cry 300 triệu lượt xem youtube
Hoà Minzy và “Bắc Bling” thắng lớn ở giải Làn sóng xanh 2025
Hoà Minzy và “Bắc Bling” thắng lớn ở giải Làn sóng xanh 2025

VOV.VN - Tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 diễn ra tối 30/1 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), Hoà Minzy trở thành tâm điểm của đêm vinh danh khi giành nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có Nữ ca sĩ/rapper của năm.

Vũ Thùy Linh không ngại bị so với Hòa Minzy khi bắt tay đạo diễn “Bắc Bling”
Vũ Thùy Linh không ngại bị so với Hòa Minzy khi bắt tay đạo diễn “Bắc Bling”

VOV.VN - Sau “Bắc Bling” gây chú ý hồi đầu năm 2025, đạo diễn Nhu Đặng tiếp tục theo đuổi mạch kể chuyện đậm bản sắc Việt khi hợp tác cùng Vũ Thùy Linh, nhưng lựa chọn một không gian và góc nhìn khác.

Bất ngờ với ca khúc thiếu nhi được ví như "Bắc Bling" phiên bản nhí
Bất ngờ với ca khúc thiếu nhi được ví như "Bắc Bling" phiên bản nhí

VOV.VN - Tối 23/11, MV ca nhạc thiếu nhi “oẳn tù tì” chính thức ra mắt, gây chú ý bởi sự kết hợp giữa nhạc sĩ Tuấn Cry – "cha đẻ" bản hit triệu view “Bắc Bling” của Hòa Minzy – và cô bé Kim Cương, đại diện thế hệ Gen Z yêu văn hóa dân gian.

