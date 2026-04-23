MV “Truth Or Dare" của ca sĩ Jun Phạm có yếu tố phản cảm

Tại họp báo cung cấp tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 23/4, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đã làm việc với Jun Phạm và ê kíp sản xuất MV "Truth or Dare".

Theo đó, MV "Truth or Dare" của Jun Phạm có một số yếu tố chưa phù hợp với văn hóá Việt Nam, dễ gây liên tưởng đến những nội dung phản cảm. Sở đã yêu cầu Jun Phạm, đạo diễn MV cùng ê kip sáng tạo nội dung nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế của sản phẩm âm nhạc "Truth or Dare", quá trình sáng tạo phải bảo đảm hài hòa các yếu tố thẩm mỹ, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Một số cảnh trong MV, ca sĩ làm những động tác như nhào, cán bột, tẩm ướp nguyên liệu, vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả (Ảnh trong MV)

Bên cạnh đó, trong việc phát hành sản phẩm trên không gian mạng, tất cả tổ chức, cá nhân phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số đã được pháp luật quy định và theo hướng dẫn của các cơ quan liên quan.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ghi nhận sự cầu thị và khắc phục kịp thời của ca sĩ Jun Phạm và ê kip sau khi có dư luận trái chiều về MV "Truth or Dare"; đề nghị các bên liên quan cam kết tiếp tục xử lý triệt để, không tái diễn các vấn đề đã được cơ quan nhà nước chỉ rõ.

MV "Truth or Dare" phát hành tối 28/3 do Jun Phạm sáng tác cùng APJ. Video có cảnh Jun Phạm thể hiện những động tác gợi cảm cùng một cô gái. Một số cảnh trong MV, ca sĩ làm những động tác như nhào, cán bột, tẩm ướp nguyên liệu - những khung hình vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Ngay sau đó, tối 9/4, công ty quản lý của ca sĩ Jun Phạm thông báo chủ động ngừng phát hành sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến kể từ 21h cùng ngày. Quyết định này được đưa ra sau khi ê kíp ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận xoay quanh một số hình ảnh trong MV vừa ra mắt.

Đại diện công ty khẳng định sản phẩm được xây dựng bằng ngôn ngữ điện ảnh, mỗi khung hình đều mang dụng ý riêng, hướng đến cảm xúc và trải nghiệm thị giác của người xem, không nhằm cổ súy hay đi ngược lại các giá trị tích cực của cộng đồng.