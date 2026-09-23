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Mỹ nam “Diên Hy Công Lược” ấn tượng với món Việt trong lần đến TP.HCM

Thứ Tư, 15:24, 23/09/2026
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VOV.VN - Trong lần đến TP.HCM giao lưu cùng khán giả, Hứa Khải chia sẻ về trải nghiệm ẩm thực Việt Nam, trong đó nam diễn viên đặc biệt ấn tượng với món thịt nướng cuốn rau và cách người Việt sử dụng nhiều loại rau sống trong bữa ăn.

Hứa Khải và Châu Dã vừa có buổi gặp gỡ, giao lưu với khán giả tại TP.HCM nhân dịp bộ phim “Nhất Âu Xuân” lên sóng. Đây cũng là dịp hai diễn viên chia sẻ thêm về quá trình đóng phim, cách xây dựng nhân vật cũng như những trải nghiệm trong lần đến Việt Nam.

Hứa Khải là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim Hoa ngữ, từng được biết đến qua vai Phú Sát Phó Hằng trong “Diên Hy Công Lược” và nhiều dự án cổ trang khác. Trong khi đó, Châu Dã từng tham gia phim điện ảnh “Em của thời niên thiếu” và một số tác phẩm truyền hình những năm gần đây.

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Hứa Khải và Châu Dã giao lưu với khán giả tại TP.HCM.

“Nhất Âu Xuân” đánh dấu lần đầu Hứa Khải và Châu Dã đóng cặp trên màn ảnh. Phim xoay quanh Thẩm Nhuận do Hứa Khải đảm nhận và Tạ Thanh Viên do Châu Dã thủ vai. Cả hai đều mang theo những tổn thương từ bi kịch gia đình, từ chỗ thăm dò và nghi ngờ nhau dần đi đến thấu hiểu, tin tưởng, đồng thời tìm cách làm sáng tỏ những bí mật trong quá khứ.

Trong buổi giao lưu, Hứa Khải cho biết vai diễn của anh đòi hỏi sự phân biệt giữa hai thân phận Thẩm Nhuận và Nghiêm Thụy. Nam diễn viên tập trung vào sự tương phản giữa vẻ ngoài ôn hòa và phần tính cách sắc sảo được nhân vật che giấu.

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Hứa Khải đảm nhận vai Thẩm Nhuận, trong khi Châu Dã vào vai Tạ Thanh Viên trong “Nhất Âu Xuân”.
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Hứa Khải cho biết anh ấn tượng với món thịt nướng cuốn rau và cách người Việt sử dụng nhiều rau sống trong bữa ăn.

Châu Dã cũng chia sẻ về cách cô xây dựng Tạ Thanh Viên, nhân vật che giấu thân phận Trần Vân Nha. Theo nữ diễn viên, vẻ ngoài có phần yếu đuối của nhân vật là lớp vỏ để che giấu mục đích thực sự, trong khi bên trong Tạ Thanh Viên luôn giữ sự bình tĩnh để đối diện với những tình huống nguy hiểm.

Bên cạnh câu chuyện về phim, Hứa Khải còn chia sẻ về trải nghiệm tại TP.HCM. Nam diễn viên đến thành phố sớm hơn một ngày và có dịp thưởng thức một số món ăn địa phương.

“Món khiến tôi ấn tượng nhất là thịt nướng cuốn rau. Cách người Việt sử dụng rất nhiều loại rau sống trong bữa ăn mang lại một trải nghiệm thực sự thú vị”, Hứa Khải nói.

Nam diễn viên cũng cho biết anh đã biết đến những món ăn quen thuộc của Việt Nam như phở và bánh mì, tạo nên sự gắn kết tự nhiên với người hâm mộ.

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Hứa Khải và Châu Dã lần đầu đóng cặp trong “Nhất Âu Xuân”.

Trong phần giao lưu với khán giả, Hứa Khải và Châu Dã cùng tái hiện một số phân cảnh trong “Nhất Âu Xuân”. Trong đó, màn diễn lại một cảnh tình cảm với chi tiết “hôn hụt” nhận được phản ứng sôi nổi từ người xem có mặt tại sự kiện.

Hai diễn viên sau đó cùng khán giả tham gia một số trò chơi tương tác và tiếp tục chia sẻ những câu chuyện phía sau quá trình thực hiện bộ phim.

Cuối chương trình, Hứa Khải và Châu Dã gửi lời cảm ơn bằng tiếng Việt tới người hâm mộ. Cả hai bày tỏ mong muốn có thêm cơ hội trở lại Việt Nam trong những hoạt động nghệ thuật trong tương lai.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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