Mỹ nhân Hoa ngữ Dương Tử gây chú ý với tạo hình mới trong “Gia Nghiệp”

Theo dữ liệu cập nhật tối 11/5, bộ phim đã vượt mốc 1,5 triệu lượt đặt trước. Chỉ số nhiệt truyền thông tổng hợp đạt 969 điểm, hơn 380 chủ đề lọt hot search, thu về hơn 640 triệu lượt đọc trên Weibo và hơn 240 triệu lượt xem trên Douyin. Đáng chú ý, những thành tích này được thiết lập khi đoàn phim chưa bước vào giai đoạn quảng bá quy mô lớn.

Dương Tử gây sốt với tạo hình trong "Gia Nghiệp"

“Gia Nghiệp” gồm 42 tập, thuộc thể loại cổ trang - thương chiến, do đạo diễn Huệ Giai Đống thực hiện. Ông từng đứng sau các dự án nổi tiếng như “Diên hi công lược” và “Bên tóc mai không phải hải đường hồng”. Phần kịch bản của phim được chắp bút bởi đội ngũ biên kịch từng đạt các giải thưởng Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan và Kim Ưng.

Không đi theo mô-típ tình cảm quen thuộc của dòng phim cổ trang, “Gia Nghiệp” gây chú ý khi khai thác văn hóa Huy Châu cùng nghề làm mực Huy Mặc - di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến Dương Tử quyết định tham gia dự án.

Phim lấy bối cảnh triều Minh, xoay quanh vụ án “mực tiến vua”. Nhân vật trung tâm là Lý Trinh do Dương Tử đảm nhận, con gái út của một gia tộc sản xuất mực nổi tiếng. Sau biến cố khiến gia tộc suy tàn, cô quyết tâm phá bỏ định kiến chỉ nam giới mới được thừa kế để từng bước khôi phục cơ nghiệp gia đình.

Đồng hành cùng Lý Trinh là Lạc Văn Khiêm do Hàn Đông Quân thủ vai. Từ những màn đối đầu trên thương trường, cả hai dần trở thành tri kỷ và cùng gây dựng lại danh tiếng cho dòng mực Huy Châu.

Một trong những điểm tạo nên sự khác biệt của “Gia Nghiệp” là quá trình tái hiện nghề làm mực truyền thống. Các công đoạn như đốt than lấy hắc ín, pha keo, giã mực, phơi mực hay vẽ vàng đều được phục dựng nhằm tăng tính chân thực cho bộ phim. Nghề làm mực không chỉ đóng vai trò bối cảnh mà còn gắn với hành trình trưởng thành của nhân vật chính.

Bên cạnh nội dung, tạo hình và diễn xuất của Dương Tử cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Qua những hình ảnh đầu tiên được công bố, nữ diễn viên thể hiện sự thay đổi của nhân vật Lý Trinh qua từng giai đoạn, từ thiếu nữ trẻ trung đến người phụ nữ trưởng thành gánh vác gia tộc.

Ở giai đoạn đầu, Dương Tử xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, tươi sáng. Khi nhân vật bước vào hành trình khôi phục gia nghiệp, cô thể hiện phong thái điềm tĩnh cùng ánh mắt được nhận xét mang khí chất mạnh mẽ hơn.

Ngoài ra, màn kết hợp giữa Dương Tử và Hàn Đông Quân cũng thu hút sự chú ý. Truyền thông Hoa ngữ đánh giá cả hai tạo cảm giác “kỳ phùng địch thủ” trong các phân cảnh thương chiến, đồng thời được kỳ vọng mang đến phản ứng hóa học mới trên màn ảnh.

"Gia Nghiệp" sẽ phát sóng độc quyền với phụ đề/thuyết minh trên VieON, từ ngày 17/5.