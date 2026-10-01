Mỹ Tâm đưa concert “See The Light - Day 2” đến TP.HCM

Thông tin về “See The Light - Day 2” được Mỹ Tâm công bố sau nhiều ngày gợi mở trên trang cá nhân. Trước đó, việc nữ ca sĩ bất ngờ nhắc đến cụm từ “Day 2” khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về khả năng concert tiếp tục được tổ chức sau đêm diễn tại Hà Nội.

Những chia sẻ liên quan đến TP.HCM xuất hiện sau đó càng khiến khán giả chú ý. Nhiều người dự đoán thành phố này sẽ là điểm đến tiếp theo của chương trình, đồng thời quan tâm đến thời gian tổ chức, địa điểm và kế hoạch bán vé.

Mỹ Tâm trong Live Concert “See The Light” tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, tháng 12/2025.

Ngày 21/11 được Mỹ Tâm chính thức xác nhận là thời điểm diễn ra “See The Light - Day 2”, với địa điểm tại Khu đô thị Vạn Phúc. Đây là chặng tiếp theo của concert sau đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Trước đó, tối 13/12/2025, “See The Light” diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình với khoảng 40.000 khán giả, theo công bố của ban tổ chức. Đêm nhạc kéo dài gần 4 giờ với hơn 30 ca khúc. Sân khấu rộng hơn 75 m, đường catwalk dài hơn 40 m cùng hệ thống màn hình LED khoảng 1.650 m². Đây là concert cá nhân có lượng khán giả lớn nhất Việt Nam tại thời điểm đó, đồng thời đánh dấu lần thứ ba Mỹ Tâm tổ chức liveshow tại Mỹ Đình.

Ở “See The Light - Day 2”, tinh thần và câu chuyện của concert trước vẫn được tiếp nối nhưng nội dung không được giữ nguyên hoàn toàn. Âm nhạc, cách dàn dựng sân khấu, ánh sáng và các phần trình diễn sẽ được điều chỉnh để phù hợp với không gian tại TP.HCM.

Bên cạnh những ca khúc gắn với Mỹ Tâm qua nhiều giai đoạn sự nghiệp, đêm diễn dự kiến có thêm các tiết mục mới. Đây cũng là điểm được khán giả quan tâm sau khi “Day 2” được xác nhận, bởi nhiều người muốn biết chương trình tại TP.HCM sẽ khác gì so với đêm diễn ở Hà Nội.

Tại Mỹ Đình, Mỹ Tâm trình diễn nhiều ca khúc quen thuộc được làm mới bằng các bản phối và cách dàn dựng khác. Đêm nhạc cũng có sự xuất hiện của Đen Vâu trong một số tiết mục kết hợp cùng nữ ca sĩ.

“See The Light” diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình với khoảng 40.000 khán giả.

Sau concert tại Hà Nội, khả năng “See The Light” có thêm một đêm diễn tiếp theo đã được người hâm mộ bàn luận trên mạng xã hội. Khi Mỹ Tâm nhắc đến “Day 2”, những cuộc thảo luận về địa điểm, thời gian và việc mua vé cũng nhanh chóng xuất hiện.

Nhiều khán giả từng có mặt tại Mỹ Đình cho biết muốn tiếp tục tham dự đêm diễn tại TP.HCM, trong khi những người bỏ lỡ concert trước cũng bắt đầu quan tâm đến kế hoạch mở bán vé.

Mỹ Tâm và ê-kíp hiện chuẩn bị cho chương trình ngày 21/11. Sơ đồ chỗ ngồi, các hạng vé, thời gian mở bán cũng như những nội dung cụ thể của đêm diễn chưa được công bố và sẽ được cập nhật trong thời gian tới.