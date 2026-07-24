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Mỹ Tâm, MONO xác nhận biểu diễn tại đại nhạc hội miễn phí ở Huế

Thứ Sáu, 09:00, 24/07/2026
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VOV.VN - Ban Tổ chức Festival Huế vừa công bố Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026, sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9/2026 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao TP Huế. Chương trình phục vụ miễn phí người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9.

Ban Tổ chức Festival Huế chính thức công bố Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế – Huế Wonderverse Music Fest 2026. Sự kiện được tổ chức nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa của Chính phủ và định hướng xây dựng Huế trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, đồng thời là trung tâm văn hóa của khu vực.

Đây là một trong những sự kiện văn hóa, âm nhạc và công nghệ có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Huế, đánh dấu bước chuyển mình trong tổ chức Festival, hướng tới đưa văn hóa nghệ thuật trở thành nguồn lực phát triển kinh tế du lịch và quảng bá hình ảnh di sản Huế trên trường quốc tế.

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Ban tổ chức Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế

Mang chủ đề "City Awakening – Đánh thức Di sản", lễ hội hướng tới kết nối các giá trị di sản với âm nhạc, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn. Theo thông tin từ Ban Tổ chức, chương trình sẽ xây dựng nhiều không gian trải nghiệm dành cho công chúng, kết hợp giữa văn hóa, sáng tạo, công nghệ, ẩm thực và các hoạt động tương tác cộng đồng.

Điểm nhấn của sự kiện là lần đầu tiên tại Huế xuất hiện một sân khấu đa giác quan với hệ thống màn hình LED quy mô lớn, công nghệ visual, laser cùng nhiều hiệu ứng trình diễn hiện đại. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức giới thiệu Long Mã là linh vật chính thức của Huế Wonderverse Music Fest. Hình tượng này được lấy cảm hứng từ văn hóa Huế và được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật số kết hợp công nghệ trình diễn, trở thành biểu tượng nhận diện của lễ hội.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra hai đêm đại nhạc hội với hai chủ đề khác nhau.

Đêm nhạc đầu tiên, diễn ra tối 30/8 với chủ đề "Di sản Thức giấc", sẽ tôn vinh các giá trị văn hóa và bản sắc Việt Nam thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại và chất liệu truyền thống. Ban Tổ chức xác nhận sự góp mặt của Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi và DJ/Producer Hoaprox.

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MONO được công bố là Sứ giả Quảng bá Di sản của lễ hội

Đáng chú ý, ca sĩ MONO được công bố là Sứ giả Quảng bá Di sản (Heritage Ambassador) của lễ hội. Theo Ban Tổ chức, nam ca sĩ sẽ đồng hành trong việc lan tỏa hình ảnh Huế trẻ trung, sáng tạo và hội nhập tới giới trẻ thông qua âm nhạc và các hoạt động truyền thông.

Trong khi đó, đêm nhạc ngày 1/9 với chủ đề "Di sản Hội nhập" sẽ mang màu sắc của âm nhạc điện tử quốc tế. Hai nghệ sĩ đầu tiên được xác nhận là DJ VinJaz, từng biểu diễn tại Ultra Music Festival, và DJ MESS, từng biểu diễn tại Tomorrowland. Ban Tổ chức cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm các DJ quốc tế trong thời gian tới.

Ngoài các chương trình biểu diễn, lễ hội còn có không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo, công nghệ và ẩm thực nhằm phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Theo Ban Tổ chức Festival Huế, Huế Wonderverse Music Fest được định hướng trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch của địa phương trong giai đoạn 2026-2030, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, đồng thời mở rộng các hoạt động giao lưu, quảng bá hình ảnh Huế thông qua các sự kiện văn hóa và âm nhạc.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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