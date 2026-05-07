Nam ca sĩ "Anh trai say hi" từng liệt nửa mặt sau tai nạn giờ ra sao?

Từng là một trong những gương mặt gây chú ý nhất tại Anh trai say hi, ca sĩ Bùi Duy Ngọc ghi dấu ấn nhờ giọng hát nội lực cùng khả năng xử lý kỹ thuật tốt. Dù phải dừng chân sau live stage 3, anh vẫn được nhiều khán giả nhớ đến bởi sự điềm đạm, chuyên môn vững và luôn âm thầm hỗ trợ các thí sinh khác phía sau sân khấu.

Không chỉ hát, Bùi Duy Ngọc còn tham gia sáng tạo, đồng sản xuất cho nhiều tiết mục của các “anh trai” đến tận đêm chung kết. Chính vì vậy, anh được nhiều nghệ sĩ trong chương trình gọi bằng biệt danh “thầy” - cách gọi thể hiện sự nể phục dành cho chuyên môn thanh nhạc cũng như kinh nghiệm hoạt động lâu năm của nam ca sĩ sinh năm 1993.

Bùi Duy Ngọc từng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng hồi tháng 2/2020

Trước khi được biết đến rộng rãi tại Anh trai say hi, Bùi Duy Ngọc từng lọt vào bán kết cuộc thi Sao Mai của VTV. Sau đó, anh cùng nhóm The Wings tham gia Nhân tố bí ẩn và giành ngôi Á quân.

Ngoài hoạt động biểu diễn, Bùi Duy Ngọc còn được biết đến là người đứng sau hỗ trợ chuyên môn cho nhiều nghệ sĩ trẻ như Vicky Nhung, Orange, Ngô Lan Hương, Mỹ Mỹ, Chixe… Đặc biệt, anh còn đồng hành cùng Vũ Thịnh – người bạn đồng hương, thành viên The Wings và cũng là thí sinh mùa đầu tiên của Anh trai say hi.

Trước đó, khi sự nghiệp đang có nhiều tín hiệu tích cực, Bùi Duy Ngọc bất ngờ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tháng 2/2020. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, khi nhập viện cấp cứu, anh “không cử động được cơ mặt, liệt cảm giác phía mặt phải và mở hé được mắt trái”. Anh bị chấn thương não, vỡ xương gò má và phải khâu 4 mũi ở mí mắt sau vụ tai nạn.

Biến cố khiến Bùi Duy Ngọc gần như biến mất khỏi sân khấu trong thời gian dài. Anh lùi về hậu trường làm giáo viên thanh nhạc và sản xuất âm nhạc. Tuy nhiên, sự trở lại của nam ca sĩ tại Anh trai say hi giúp tên tuổi anh được chú ý trở lại, đồng thời nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ sự chân thành, hiền lành và hài hước.

Mới đây, Bùi Duy Ngọc chính thức đánh dấu hành trình mới bằng MV "Cảm ơn đã chung đường". Đây được xem là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của anh sau chương trình Anh trai say hi.

Ca khúc do Mew Amazing sáng tác, mang màu sắc nhẹ nhàng và sâu lắng như một lời tri ân dành cho những người đã đồng hành cùng nam ca sĩ trong suốt hành trình làm nghề. Theo ê-kíp, ban đầu Mew Amazing viết những câu hát đầu tiên, sau đó cả hai cùng hoàn thiện bài nhạc để lưu giữ những cảm xúc chân thật nhất.

MV do Vũ Nguyễn thực hiện với hình ảnh trẻ trung, giàu năng lượng. Không chỉ thể hiện giọng hát cảm xúc, Bùi Duy Ngọc còn nhận được nhiều lời khen nhờ diễn xuất tự nhiên, gần gũi. Sau nhiều biến cố, màn trở lại của nam ca sĩ được xem là bước khởi đầu mới đầy hy vọng trên hành trình âm nhạc của anh.