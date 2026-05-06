Mạng xã hội dậy sóng khi Trúc Diễm lọt vòng casting Victoria’s Secret ở tuổi 39

Thứ Tư, 17:31, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi vượt qua vòng hồ sơ online, Trương Tri Trúc Diễm bất ngờ nhận thư mời tham dự vòng gặp trực tiếp (call-back) của Victoria's Secret tại Los Angeles. Ở tuổi 39, quyết định “ghi danh” vào một trong những sàn diễn khắc nghiệt nhất thế giới của cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Sau khi vượt qua vòng hồ sơ online, Trương Tri Trúc Diễm chính thức nhận thư mời tham dự vòng gặp mặt trực tiếp (call-back) của Victoria's Secret tại Los Angeles vào ngày 13–14/5. Đây được xem là một trong những vòng tuyển chọn khắt khe nhất, nơi các ứng viên phải thể hiện trực tiếp thần thái, kỹ năng catwalk và cá tính trước giám đốc casting. Những gương mặt nổi bật sẽ tiếp tục bước vào vòng trình diễn dưới ánh đèn cường độ cao để tranh cơ hội xuất hiện tại Victoria's Secret Fashion Show 2026.

Giữa dàn thí sinh quốc tế trẻ trung, sự xuất hiện của Trúc Diễm nhanh chóng thu hút chú ý. Ở tuổi 39, cô không chỉ là một “ẩn số” mà còn là trường hợp hiếm hoi đại diện cho hình ảnh phụ nữ trưởng thành, dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi giấc mơ lớn.

 

Trương Tri Trúc Diễm không phải cái tên xa lạ với khán giả Việt. Cô từng là Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, sau đó ghi dấu tại các đấu trường quốc tế như Miss Earth 2007 (giải Hoa hậu Thời trang) và lọt Top 15 Miss International 2011. Không đóng khung ở vai trò người mẫu, cô còn hoạt động đa dạng với tư cách diễn viên, ca sĩ, MC, trước khi sang Mỹ định cư và tiếp tục làm việc trong lĩnh vực truyền hình.

Trở lại với “cuộc chơi” lần này, Trúc Diễm mang theo một phiên bản khác của chính mình – điềm tĩnh hơn, bản lĩnh hơn và hiểu rõ giá trị cá nhân. Không còn áp lực phải chứng minh điều gì với công chúng, cô xem việc casting như một thử thách để vượt qua giới hạn bản thân.

Thời gian chuẩn bị gấp rút chỉ trong một tuần buộc người đẹp phải “tăng tốc” toàn diện. Cô kết hợp yoga để giữ sự dẻo dai, tập tạ siết cơ, đồng thời duy trì MMA và cardio nhằm nâng cao thể lực. Tuy nhiên, khác với hình ảnh khắc nghiệt thường thấy trong giới người mẫu, Trúc Diễm chọn cách tập luyện linh hoạt, lắng nghe cơ thể do tiền sử bệnh tuyến giáp.

Điều làm nên sức hút của Trúc Diễm lúc này không chỉ là hình thể hay kinh nghiệm sân khấu, mà nằm ở thần thái, sự tự tin đến từ trải nghiệm sống. Sau nhiều biến cố cá nhân và hành trình chữa bệnh, cô học được cách cân bằng giữa tham vọng và sự bình thản.

Casting cho Victoria’s Secret vốn được xem là “tấm vé vàng” trong làng thời trang quốc tế, nhưng với Trúc Diễm, giá trị lớn hơn nằm ở chính hành trình. Dù kết quả ra sao, việc dám thử sức ở thời điểm này đã là một tuyên ngôn rõ ràng, giấc mơ không có giới hạn tuổi tác và vẻ đẹp thực sự luôn gắn liền với bản lĩnh.

Vì sao thị trường Trung Quốc bắt đầu “mở cửa” với nghệ sĩ Việt?

VOV.VN - Sự xuất hiện liên tiếp của Chi Pu và Trang Pháp trong các chương trình giải trí đình đám không còn là hiện tượng cá biệt. Từ những sân khấu của Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đến Đạp Gió 2026, nghệ sĩ Việt đang từng bước chen chân vào một thị trường vốn nổi tiếng khắt khe và có tính cạnh tranh cao bậc nhất châu Á.

 

 

Hải Hà/VOV.VN
Tag: trương tri trúc diễm victoria's secret người mẫu việt sao việt sao việt hôm nay
Hai mỹ nhân phim tình báo Việt có điểm chung đặc biệt: Bố đều là công an

VOV.VN - “Mật mã Đông Dương” thu hút sự chú ý bởi sự góp mặt của hai mỹ nhân Ninh Dương Lan Ngọc và Trâm Anh. Cả hai nữ diễn viên đều có bố làm công an, nên việc tham gia một tác phẩm về lực lượng tình báo mang đến cho họ nhiều cảm xúc đặc biệt.

Quốc Trường đến chúc mừng Ngọc Trinh, fan lập tức “đẩy thuyền” rần rần

VOV.VN - Giữa lúc được người hâm mộ tích cực “đẩy thuyền”, Quốc Trường bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ để chúc mừng vai chính mới của Ngọc Trinh trong phim kinh dị “Thẩm mỹ viện âm phủ”, khiến sự kiện ra mắt phim càng thêm thu hút sự chú ý.

“Brand Beckham” rạn nứt: Victoria Beckham lên tiếng giữa tâm bão gia đình

VOV.VN - Sau nhiều tháng im lặng, Victoria Beckham đã chính thức phản hồi những phát ngôn gây chấn động của con trai cả Brooklyn Beckham, hé lộ những lớp căng thẳng phía sau một trong những gia đình quyền lực nhất làng giải trí toàn cầu.

Met Gala 2026: Khi thảm đỏ thành “diễn đàn quyền lực” của thời trang và nghệ thuật

VOV.VN - Met Gala 2026 không chỉ là “đêm hội thời trang” thường niên tại Metropolitan Museum of Art. Với chủ đề “Costume Art” và dress code “Fashion Is Art”, sự kiện năm nay mở ra một bước chuyển quan trọng: Thời trang không còn đơn thuần để ngắm nhìn, mà trở thành ngôn ngữ biểu đạt và tư duy nghệ thuật đương đại.

