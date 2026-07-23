Nam NSƯT từng hai lần đổ vỡ sắp cưới bạn gái kém 7 tuổi

NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh mới đây gây chú ý khi cùng chia sẻ bộ ảnh cưới, xác nhận sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 9 tại Hà Nội. Tiệc cưới dự kiến diễn ra tại một nhà hàng ở khu vực Hồ Tây, đánh dấu cột mốc mới trong chuyện tình của hai nghệ sĩ sau hơn hai năm đồng hành.

NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 9 tới

Theo chia sẻ của nam diễn viên, phần lớn công việc chuẩn bị cho ngày trọng đại được anh giao cho Thùy Anh đảm nhận, từ việc lựa chọn ảnh cưới, trang trí không gian tiệc đến trang phục của cô dâu, chú rể.

Ngọc Quỳnh công khai mối quan hệ với Thùy Anh từ giữa năm 2024. Đến giữa tháng 6 năm nay, cả hai đã cùng đi chọn nhẫn cưới sau màn cầu hôn của nam diễn viên. Dù đã chuyển về chung sống và xưng hô với nhau là vợ chồng từ trước, cặp đôi chỉ mới quyết định tổ chức hôn lễ trong thời gian tới.

Trong những chia sẻ gần đây, cả hai cho biết sự đồng điệu trong suy nghĩ, công việc cũng như cách ứng xử với gia đình là nền tảng giúp mối quan hệ ngày càng bền chặt. Việc đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng giúp họ dễ thấu hiểu, chia sẻ áp lực công việc với nhau.

Đây sẽ là cái kết viên mãn sau những biến cố trong chuyện tình cảm của cả hai. NSƯT Ngọc Quỳnh từng trải qua hai cuộc hôn nhân và hiện có ba người con. Trong khi đó, Thùy Anh cũng từng đổ vỡ hôn nhân và là mẹ của một cậu con trai 15 tuổi. Những trải nghiệm trong cuộc sống khiến cả hai tìm thấy nhiều điểm tương đồng khi bước vào mối quan hệ mới.

Trên mạng xã hội, NSƯT Ngọc Quỳnh thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên bạn gái. Từ những chuyến đi, bữa cơm gia đình đến các dịp đặc biệt, cặp đôi luôn nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả.

Hiện tại, hai nghệ sĩ đang sinh sống tại căn hộ chung cư rộng khoảng 125 m2 ở Hà Nội. Theo Ngọc Quỳnh, gia đình mua căn hộ này từ năm 2024. Không gian gồm ba phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách hiện đại và là nơi cả hai dành thời gian nghỉ ngơi sau công việc.

Nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên bạn gái

NSƯT Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, hơn Thùy Anh 7 tuổi. Cả hai đều tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Trong sự nghiệp, Ngọc Quỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Hoa cỏ may, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng, Biệt dược đen... Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2024.

Đặc biệt, vai Thái trong Hoa hồng trên ngực trái từng giúp Ngọc Quỳnh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều Vàng 2020. Trước đó, anh ghi dấu ấn với hình ảnh chàng trai hiền lành Tiến trong Hoa cỏ may, bộ phim đưa tên tuổi của nhiều diễn viên đến gần công chúng.

Bên cạnh phim truyền hình, nam nghệ sĩ còn gắn bó nhiều năm với sân khấu. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, anh lần lượt công tác tại Đoàn Kịch Công an Nhân dân, Nhà hát Tuổi trẻ trước khi trở thành diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Trong khi đó, Thùy Anh được khán giả biết đến qua các bộ phim như Nhà trọ Balanha, Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu. Cô cũng từng giành Huy chương Vàng sân khấu với vai Thoan trong vở Đêm trăng Đầm Hạ.

Sau hơn hai năm đồng hành, chuyện tình của NSƯT Ngọc Quỳnh và Thùy Anh sắp bước sang trang mới bằng một đám cưới được tổ chức vào tháng 9. Với cả hai, đây không chỉ là dấu mốc của tình yêu mà còn là hành trình bắt đầu một mái ấm mới sau những lần dang dở trong quá khứ.