Con trai NSƯT Võ Hoài Nam được khen diễn xuất tự nhiên trong phim giờ vàng VTV

Thứ Sáu, 14:49, 29/05/2026
VOV.VN - Con trai NSƯT Võ Hoài Nam – diễn viên trẻ Võ Hoài Vũ – đang nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai chính trong bộ phim giờ vàng "Phía bên kia thành phố" đang phát sóng trên VTV1.

Những ngày gần đây, nhiều khán giả dành lời khen cho diễn xuất của Võ Hoài Vũ khi nam diễn viên lần đầu đảm nhận vai nam chính trong bộ phim "Phía bên kia thành phố". Không lựa chọn hình ảnh hào nhoáng hay an toàn, con trai NSƯT Võ Hoài Nam xuất hiện với vai Cương - một cậu học sinh ngổ ngáo, bốc đồng nhưng giàu tình cảm.

Trong phim, Cương là kiểu nhân vật sẵn sàng dùng nắm đấm để bảo vệ bạn bè, sống bản năng và có phần bất cần. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài gai góc ấy lại là một tâm hồn nhiều áp lực và tổn thương. Nhân vật phải đối diện với những biến chuyển tâm lý phức tạp liên quan tới tình bạn, gia đình và các bí mật tuổi mới lớn.

Con trai NSƯT Võ Hoài Nam - diễn viên trẻ Võ Hoài Vũ (phải) đang nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai chính trong bộ phim giờ vàng Phía bên kia thành phố phát sóng trên VTV1

Điều khiến nhiều khán giả bất ngờ là Võ Hoài Vũ thể hiện nhân vật khá tự nhiên, không tạo cảm giác gồng hay bị nhận xét là “con nhà nghệ sĩ đi đóng phim”. Nhiều phân đoạn nội tâm của nam diễn viên được đánh giá chân thật, cảm xúc và có màu sắc riêng.

Trên mạng xã hội và các diễn đàn về phim truyền hình, không ít khán giả nhận xét Võ Hoài Vũ có thần thái và vẻ bụi bặm giống bố - NSƯT Võ Hoài Nam - thời trẻ. Khán giả Nguyễn Hạnh Linh viết: "Bác Hoài Nam ngày xưa vào vai CSHS trông phong trần, con trai giờ vai này cũng rất chi là hảo hán". 

Khán giả Minh Lý Nguyễn đánh giá: "Hoài Vũ diễn cực đỉnh, rất tự nhiên. Mình thích vai Cương của Hoài Vũ". Khán giả Trần Kiều Oanh nhận xét: "Bạn đóng vai Cương diễn rất tự nhiên, diễn như không diễn".

Khán giả Nguyễn Ánh Hồng viết: "Cháu Cương diễn quá xuất sắc quá tuyệt vời. Bố Hoài Nam giỏi con lại nối tiếp giỏi theo bố". Khán giả Quy Sắc viết: "Cháu diễn rất tốt, tỉnh queo, diễn như không diễn, cố lên nữa việc thành công chỉ là thời gian". 

Võ Hoài Vũ và Thái Vũ

Ngoại hình cá tính cùng ánh mắt có chiều sâu cũng là điểm giúp Võ Hoài Vũ gây chú ý trong nhiều phân cảnh của phim. Không ít người xem cho rằng nam diễn viên trẻ đang dần tạo được dấu ấn riêng thay vì chỉ được nhắc đến với danh xưng “con trai NSƯT Võ Hoài Nam”.

Võ Hoài Vũ sinh năm 2000, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, lớp Diễn viên Kịch - Điện ảnh. Trước “Phía bên kia thành phố”, anh từng xuất hiện trong bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ" với vai Quang - con trai nghệ sĩ Đức Khuê.

Tuy nhiên, “Phía bên kia thành phố” mới thực sự được xem là cơ hội lớn để nam diễn viên trẻ khẳng định bản thân sau 4 năm ra trường. Đây cũng là vai nam chính đầu tiên của anh trên sóng truyền hình.

Chia sẻ về vai diễn, Võ Hoài Vũ cho biết: “Đây là vai nam chính đầu tiên của tôi sau 4 năm ra trường. Tôi mong rằng có thể áp dụng những trải nghiệm và bài học từ thực tế trong suốt thời gian qua để thể hiện vai diễn một cách tự nhiên và ‘đời’ nhất”.

Một cảnh trong phim

Theo nam diễn viên, nhân vật Cương có tính cách ngổ ngáo, ham chơi, lười học nhưng rất nghĩa khí. Đây là kiểu vai đòi hỏi nhiều chuyển biến tâm lý khi nhân vật liên tục đối diện với sai lầm và những biến cố tuổi mới lớn.

Là “con nhà nòi” trong gia đình nghệ thuật, Võ Hoài Vũ từng thừa nhận bản thân chịu không ít áp lực vì cái bóng quá lớn của người cha nổi tiếng. Anh từng chia sẻ với báo chí: “Tôi vẫn luôn đặt ra mục tiêu rằng, khi ai đó nhắc về tôi và bố, người ta sẽ gọi bố con NSƯT Võ Hoài Nam và ‘diễn viên’ Võ Hoài Vũ”.

Bên cạnh Võ Hoài Vũ, Phía bên kia thành phố còn có sự tham gia của các diễn viên Thái Vũ, Tú Quyên, Huyền Sâm, Khánh Linh, Minh Tiệp…tạo nên bức tranh học đường nhiều cảm xúc.

Bộ phim không chỉ xoay quanh câu chuyện tuổi mới lớn mà còn đề cập đến nhiều vấn đề xã hội như áp lực thành tích, sự cô lập học đường, sang chấn tâm lý và khoảng cách trong cách cha mẹ nuôi dạy con cái.

Võ Hoài Vũ và bố - NSƯT Võ Hoài Nam

Điểm được nhiều khán giả đánh giá cao là cách kể chuyện gần gũi, không lên gân nhưng vẫn tạo cảm xúc. Sau những tập đầu phát sóng, nhiều người xem cho biết họ mong chờ diễn biến mới của phim mỗi tối trên VTV1 lúc 21h.

Không chỉ là câu chuyện về học sinh hay tuổi trẻ, “Phía bên kia thành phố” còn khiến nhiều phụ huynh nhìn lại cách lắng nghe và đồng hành cùng con cái trong cuộc sống hiện đại. Với Võ Hoài Vũ, vai diễn Cương đang trở thành bước ngoặt đáng chú ý trên hành trình theo đuổi nghệ thuật của nam diễn viên trẻ.

Hà Phương/VOV.VN
