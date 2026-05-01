Nghệ sĩ, diễn viên Ngọc Tuyết trong “Người thổi tù và hàng tổng” qua đời ở tuổi 88

Thứ Sáu, 11:09, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nghệ sĩ Ngọc Tuyết, người vào vai bà Thìn trong phim “Người thổi tù và hàng tổng” qua đời ở tuổi 88. Gia đình nghệ sĩ cho biết, bà qua đời vào lúc 11h30 ngày 30/4, sau thời gian điều trị bệnh tai biến.

Nhắc đến nghệ sĩ Ngọc Tuyết, khán giả nhớ tới hàng loạt vai diễn chanh chua, ghê gớm, mưu mẹo trong “Người thổi tù và hàng tổng”, “Lập nghiệp”, “Người đất cảng”, “Gặp nhau cuối tuần”…

Dù thường hóa thân thành những nhân vật “đáng ghét” trên màn ảnh, ngoài đời bà lại là người gần gũi, cởi mở và giàu tình cảm.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ rất sớm. Khi mới 11 tuổi, bà được hát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Thời thanh xuân, bà tham gia Câu lạc bộ thanh niên Vọng Đức – nơi giúp bà có cơ hội tiếp xúc, học hỏi từ nhiều tên tuổi lớn của sân khấu và âm nhạc Việt Nam như NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Thế Anh, NSND Trung Kiên, NSND Quý Dương…

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết.

Bước ngoặt đến khi Đoàn kịch nói Hà Nội tuyển diễn viên. Trong số hơn 3.000 thí sinh dự thi, Ngọc Tuyết là một trong 18 người trúng tuyển. Kiên trì theo đuổi con đường đã chọn, bà hoàn thành khóa đào tạo trong khi không ít bạn bè cùng khóa bỏ dở giữa chừng.

Sau khi tốt nghiệp, đứng trước lựa chọn giữa Đoàn kịch Hà Nội (nay là Nhà hát Kịch Hà Nội) và Đoàn ca múa nhạc Hà Nội (nay là Nhà hát Thăng Long), bà quyết định gắn bó với sân khấu kịch. Từ đây, Ngọc Tuyết trở thành một trong những gương mặt chủ lực, cống hiến bền bỉ cho nghệ thuật biểu diễn.

Dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp của bà là vai bà Thìn, bà cô trưởng thôn trong “Người thổi tù và hàng tổng”. Nhân vật với tính cách đanh đá, ghê gớm, chanh chua khiến nhiều khán giả “ghét lây” sang cả diễn viên. Vai diễn bà Thìn khiến chính nghệ sĩ Ngọc Tuyết từng hài hước chia sẻ: “Ngoài đời, nếu gặp một “bà Thìn” thực sự, chính bà cũng phải… tránh xa”.

Sự ra đi của nghệ sĩ Ngọc Tuyết khép lại một hành trình nghệ thuật nhiều dấu ấn, nhưng những vai diễn và tình cảm bà để lại sẽ còn sống mãi trong lòng công chúng.

