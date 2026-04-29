中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Michael Jackson: Biểu tượng thời trang bất tử và di sản vượt thời gian

Thứ Tư, 14:38, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ những chiếc áo khoác military ánh kim, găng tay trắng đính pha lê đến fedora đen huyền thoại, Michael Jackson không chỉ định nghĩa lại âm nhạc pop mà còn tạo ra một hệ ngôn ngữ thời trang mang tính biểu tượng toàn cầu. Gần hai thập kỷ sau khi ông qua đời, những dấu ấn thị giác ấy vẫn tiếp tục được tái hiện.

Không chỉ là Michael Jackson – “Ông hoàng nhạc Pop”, ông còn là một trong những biểu tượng hiếm hoi định hình đồng thời âm nhạc, thời trang và thẩm mỹ văn hóa đại chúng hiện đại. Gần hai thập kỷ sau khi qua đời, hình ảnh của Michael Jackson vẫn tiếp tục được tái sinh trong đời sống thị giác toàn cầu, từ sân khấu, MV cho đến runway thời trang cao cấp. Điều đó cho thấy ông không đơn thuần là một nghệ sĩ, mà là một “hệ biểu tượng” sống lâu hơn chính thời đại của mình.

Khi âm nhạc tạo ra một ngôn ngữ thời trang mới

Xuất thân từ The Jackson 5, Michael Jackson sớm trở thành hiện tượng toàn cầu và nhanh chóng vượt ra khỏi giới hạn của một ca sĩ thông thường. Với những ca khúc mang tính cách mạng như Billie Jean, Thriller hay Beat It, ông không chỉ thay đổi âm nhạc pop mà còn thay đổi cách công chúng “nhìn” âm nhạc.

Ở Michael Jackson, âm nhạc không đứng một mình. Nó luôn đi cùng hình ảnh, vũ đạo và trang phục, tạo thành một hệ thẩm mỹ hoàn chỉnh. Chính từ đây, thời trang của ông không còn là phụ kiện, mà trở thành một phần cấu trúc của nghệ thuật biểu diễn.

Một trong những dấu ấn mạnh nhất trong phong cách của Michael Jackson chính là áo khoác quân đội cách điệu. Những chiếc jacket với cầu vai lớn, chi tiết ánh kim và đường cắt sắc nét không chỉ mang tính trang phục, mà còn xây dựng một hình ảnh quyền lực mang tính biểu tượng.

Ông xuất hiện cùng thời với nhiều ngôi sao khác, nhưng chính Michael Jackson là người biến phong cách quân phục thành xu hướng toàn cầu. Hình ảnh ông trong những bộ military jacket kết hợp găng tay lấp lánh đã mở đường cho xu hướng “trophy jacket” trong thập niên 1980, nơi trang phục trở thành biểu tượng của chiến thắng, danh vọng và sân khấu hóa quyền lực.

Điều quan trọng là: Michael Jackson không những mặc để đẹp. Ông mặc để “trình diễn quyền lực thị giác”.

Michael Jackson trong trang phục military jacket ánh kim – hình ảnh định hình phong cách sân khấu pop.

Từ “Thriller” đến “Bad”: Thời trang như một tuyên ngôn cá tính

Nếu “Thriller” mang tinh thần biểu tượng với áo blazer trắng và phong cách điện ảnh, thì “Bad” lại đánh dấu một bước ngoặt khác: Nổi loạn và sắc lạnh hơn.Chiếc áo khoác da đen với khóa kéo dày đặc trong Bad đã trở thành hình ảnh kinh điển của thời trang pop culture. Nó không chỉ phản ánh một giai đoạn âm nhạc, mà còn định hình hình tượng “người nghệ sĩ nổi loạn” trong văn hóa đại chúng.

Sau này, các thương hiệu và nhà thiết kế lớn liên tục tái hiện tinh thần này. Từ Maison Margiela, Givenchy đến Vetements hay Balenciaga, hình bóng Michael Jackson vẫn hiện diện trong các thiết kế mang hơi hướng quân đội, da đen và cấu trúc mạnh.

Khoảnh khắc Michael Jackson với tạo hình “Thriller” – sự kết hợp giữa thời trang sân khấu và ngôn ngữ điện ảnh kinh dị.
Fedora, găng tay trắng và những “mã biểu tượng” không thể thay thế

Một trong những di sản thời trang đặc trưng nhất của Michael Jackson chính là khả năng biến chi tiết nhỏ thành biểu tượng toàn cầu.

Chiếc mũ fedora trong Smooth Criminal không chỉ là phụ kiện, mà trở thành một phần của ngôn ngữ hình ảnh văn hóa Pop. Từ Fred Astaire đến Pharrell Williams, rồi Bruno Mars, chiếc mũ fedora của Michael Jackson đã trở thành “mã nhận diện” của sự thanh lịch và trình diễn.

Hình ảnh Michael Jackson biểu diễn cùng găng tay trắng – khoảnh khắc định hình thẩm mỹ sân khấu pop hiện đại.
Michael Jackson với chiếc mũ fedora đen – phụ kiện biểu tượng gắn liền phong cách trình diễn kinh điển.

Găng tay trắng đính pha lê cũng vậy, là một chi tiết nhỏ nhưng đủ sức tạo ra hiệu ứng thị giác mang tính lịch sử. Nó không chỉ xuất hiện trong biểu diễn, mà còn trở thành vật phẩm đấu giá và sưu tầm, được xem như biểu tượng văn hóa đại chúng.

Điều đặc biệt là ảnh hưởng của Michael Jackson không chỉ nằm trong high fashion, mà còn lan sang thời trang đường phố. Thương hiệu Supreme từng từng tri ân ông bằng một bộ sưu tập lấy cảm hứng trực tiếp từ phong cách Jackson, một minh chứng rõ ràng rằng ảnh hưởng của ông không bị giới hạn theo thời gian. Từ áo khoác bomber, áo military đến phong cách retro thể thao, tinh thần Michael Jackson vẫn liên tục được tái diễn giải.

Không chỉ vậy, các nghệ sĩ như Beyoncé, Kanye West, Madonna, Rihanna hay Pharrell đều được xem là những người tiếp nối di sản thị giác mà ông để lại. Từ sân khấu Super Bowl đến Met Gala, dấu ấn Michael Jackson vẫn xuất hiện như một “ngôn ngữ nền” của biểu diễn hiện đại.

Một di sản không bị đóng khung trong quá khứ

Điều khiến Michael Jackson trở thành hiện tượng đặc biệt không phải là số lượng trang phục hay mức độ xa hoa, mà là cách ông biến thời trang thành ký ức văn hóa. Ông không tạo ra xu hướng để theo kịp thời đại mà ông tạo ra hình ảnh để thời đại phải quay lại nhìn.

Biểu tượng thời trang Michael Jackson trong văn hóa pop – di sản vẫn tiếp tục được tái hiện đến ngày nay.

Dù cuộc đời ông gắn với cả ánh hào quang lẫn tranh cãi, di sản thời trang của Michael Jackson vẫn đứng vững như một hệ giá trị riêng: Nơi nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc và thị giác hòa làm một.

Michael Jackson không chỉ là nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20. Ông là một cấu trúc thẩm mỹ đã định hình cách thế giới nhìn nhận về “ngôi sao”. Từ áo khoác quân đội, găng tay trắng, fedora cho đến những bộ trang phục sân khấu mang tính điện ảnh, tất cả đều trở thành di sản văn hóa đại chúng. Và vì thế, Michael Jackson không chỉ được nhớ đến. Ông vẫn đang tiếp tục được mặc lại, tái hiện lại, và diễn giải lại trong âm nhạc, thời trang và ký ức của cả thế giới.

Hải Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Robert Pattinson trong “The Drama”: Vai diễn không phô trương nhưng đáng giá
VOV.VN - Trong "The Drama" (Cú Sốc) của đạo diễn Kristoffer Borgli, Robert Pattinson gây chú ý khi từ bỏ hình ảnh lãng tử để hóa thân thành Charlie đầy bất an. Vai diễn đánh dấu bước chuyển mình rõ nét, đặt anh vào thử thách tâm lý nặng nề trước khủng hoảng niềm tin và áp lực phán xét.

Robert Pattinson trong “The Drama”: Vai diễn không phô trương nhưng đáng giá

Robert Pattinson trong “The Drama”: Vai diễn không phô trương nhưng đáng giá

VOV.VN - Trong "The Drama" (Cú Sốc) của đạo diễn Kristoffer Borgli, Robert Pattinson gây chú ý khi từ bỏ hình ảnh lãng tử để hóa thân thành Charlie đầy bất an. Vai diễn đánh dấu bước chuyển mình rõ nét, đặt anh vào thử thách tâm lý nặng nề trước khủng hoảng niềm tin và áp lực phán xét.

“Yêu nữ thích hàng hiệu 2” tái xuất, bùng nổ phản ứng đầu tiên từ khán giả
VOV.VN - “The Devil Wears Prada 2” (Yêu nữ thích hàng hiệu phần 2) vừa ghi nhận loạt phản ứng đầu tiên từ các suất chiếu thử toàn cầu, thu hút chú ý nhờ màn tái hợp dàn cast biểu tượng. Trong bối cảnh Runway bước vào kỷ nguyên số, nơi thời trang, quyền lực và truyền thông được tái định nghĩa.

“Yêu nữ thích hàng hiệu 2” tái xuất, bùng nổ phản ứng đầu tiên từ khán giả

“Yêu nữ thích hàng hiệu 2” tái xuất, bùng nổ phản ứng đầu tiên từ khán giả

VOV.VN - “The Devil Wears Prada 2” (Yêu nữ thích hàng hiệu phần 2) vừa ghi nhận loạt phản ứng đầu tiên từ các suất chiếu thử toàn cầu, thu hút chú ý nhờ màn tái hợp dàn cast biểu tượng. Trong bối cảnh Runway bước vào kỷ nguyên số, nơi thời trang, quyền lực và truyền thông được tái định nghĩa.

Gần 2 thập kỷ, Breaking Bad vẫn khiến người ta “nghiện” khi xem lại
VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ là dịp lý tưởng để xem lại những series đỉnh cao và Breaking Bad luôn là lựa chọn hàng đầu. Gần hai thập kỷ trôi qua, hành trình của Walter White vẫn đủ sức cuốn người xem từ đầu đến cuối, kịch tính, ám ảnh và ngày càng “thấm” khi nhìn lại.

Gần 2 thập kỷ, Breaking Bad vẫn khiến người ta “nghiện” khi xem lại

Gần 2 thập kỷ, Breaking Bad vẫn khiến người ta “nghiện” khi xem lại

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ là dịp lý tưởng để xem lại những series đỉnh cao và Breaking Bad luôn là lựa chọn hàng đầu. Gần hai thập kỷ trôi qua, hành trình của Walter White vẫn đủ sức cuốn người xem từ đầu đến cuối, kịch tính, ám ảnh và ngày càng “thấm” khi nhìn lại.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt