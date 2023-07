7 cặp đôi “phim giả tình thật” đẹp nhất Hàn Quốc: Fan mong YoonA hẹn hò Lee Jun Ho

Làng giải trí xứ sở Kim Chi nổi tiếng có nhiều cặp diễn viên xứng đôi vừa lứa. Những bộ phim dài tập thường được xem là “ông tơ bà nguyệt” se duyên cho nhiều ngôi sao. Sau những màn thể hiện “phản ứng hóa học” tung tóe trên phim, những cặp đôi phim Hàn Quốc còn khiến fan sướng rơn khi chính thức hẹn hò ngoài đời thật.

Lee Jun Ho (2PM) và YoonA (SNSD)

Lee Jun Ho (2PM) và YoonA (SNSD) hiện là hai cái tên hot nhất truyền thông xứ Hàn và quốc tế. Không chỉ bắt đầu hẹn hò trong bộ phim "Khách sạn vương giả", đưa bộ phim lên đến mức rating 12.017%, cặp đôi nhân viên ưu tú – con trai chủ tịch này còn khiến dân tình “đứng ngồi không yên” về tin đồn hẹn hò do một tờ báo Hàn đăng tải độc quyền. Cụ thể nguồn tin này cho biết: “Lee Jun Ho và Lim YoonA đã phát triển thành người yêu trước khi quay bộ phim truyền hình "Khách sạn vương giả". Đó là lý do tại sao họ nhận bộ phim này”.

Tin đồn hẹn hò nhanh chóng lan truyền đến mức chóng mặt, người hâm mộ đều bày tỏ sự thích thú khi cả hai đều là những “nam thành nữ tú”, hoạt động nghệ thuật lâu năm. Ngay sau đó công ty chủ quản của của YoonA và Jun Ho là SM và JYP thông báo phủ nhận, cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

JYP Entertainment cho biết: “Cả hai rất thân nhau nhưng sau khi xác minh với Jun Ho, chúng tôi được biết tin đồn hẹn hò là vô căn cứ”. SM Entertainment cũng phủ nhận: “YoonA rất thân với Jun Ho, nhưng hai người họ không hẹn hò”.

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon

Ngày Cá tháng Tư, 1/4, truyền thông Hàn nhộn nhịp trước tin Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon bén duyên sau khi hoàn tất quay phim "Vinh quang trong thù hận". Chỉ vài giờ sau đó, đại diện công ty quản lý xác nhận mối quan hệ hẹn hò giữa hai diễn viên. Cặp đôi khiến không ít người bất ngờ vì trong phim họ ở hai chiến tuyến khác nhau và có ít cảnh quay chung.

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đều là hai diễn viên tài sắc vẹn toàn và là gương mặt có tiếng trong giới showbiz. Sau khi thông báo hẹn hò, cặp đôi không dùng chuyện tình cảm để chiêu trò, PR cho bản thân mà vẫn chăm chỉ làm việc và nhận nhiều tình cảm của khán giả.

Ryu Jun Yeol và Hyeri

Ryu Jun Yeol và Hyeri là một trong những cặp đôi “phim giả tình thật” nổi tiếng của làng giải trí Hàn sau khi truyền thông công khai vào năm 2017, cả hai đã âm thầm bên nhau vào tháng 3/2016. Trái ngược với mối tình “yêu hụt” của anh chàng “mặt chó” Jung Hwan cùng cô bạn hàng xóm hậu đậu Duk Sun trong "Reply 1988", Ryu Jun Yeol và Hyeri có chuyện tình không ồn ào, họ luôn xuất hiện đúng thời điểm mà đối phương cần và được khán giả ủng hộ hết lòng.

Ryu Jun Yeol và Hyeri viết tiếp chuyện tình dang dở của cặp đôi Jung Hwan - Duk Sun. Tuy cùng hoạt động trong môi trường có nhiều thị phi nhưng cả hai vẫn không ồn ào, không đưa ra lời hứa hẹn xa vời vì sự nghiệp của cả hai vẫn đang còn nhiều bước tiến mới. Ryu Jun Yeol từng chia sẻ dù trên sân khấu hay dưới “cánh gà” anh luôn dành cho bạn gái một sự dịu dàng, trân trọng nhất có thể, thói quen nắm chặt hai tay đặt ở phía trước và giữ khoảng cách lịch sự với phái nữ.

Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk

"Tiên nữ cử tạ" chinh phục khán giả ngay từ khi phát sóng với màn màn song kiếm hợp bích của Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk. Sự kết hợp ăn ý của cặp đôi “Kình – Tạ” khiến dân tình “đứng ngồi không yên”, tạo ra những pha cười ngặt nghẽo. Đáp lời người hâm mộ “hối” yêu vì quá đẹp đôi, Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk đã phải lòng nhau ngay sau khi kết thúc bộ phim. Thế nhưng, chỉ sau 4 tháng hẹn hò công khai, hai người thông báo chính thức “đường ai nấy đi”.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo

Nên duyên từ bom tấn "Hậu duệ mặt trời" với 4.9/5 điểm đánh giá VieON cùng hơn 17 triệu lượt xem, Song Joong Ki và Song Hye Kyo nhanh chóng “về chung nhà” năm 2017. Ấy vậy, lời hứa “trọn đời” không được thực hiện. Hai người hoàn tất thủ tục ly hôn hồi tháng 7/2019.

Hiện Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều đã ổn định sau chia tay nhưng mọi động tĩnh vấn chiếm trọn sự quan tâm của dư luận. Sau khi tạm ngừng đóng phim hết năm 2020 để nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần, Song Hye Kyo quay lại với công việc diễn xuất, xứng đáng là “Nữ hoàng cát-xê phim truyền hình Hàn Quốc”. Song Joong Ki đã có tổ ấm mới và lên chức phụ huynh.

Hyun Bin và Son Ye Jin

Hyun Bin và Son Ye Jin khiến truyền thông Hàn và quốc tế vỡ òa khi hạ cánh về bên nhau sau "Hạ cánh nơi anh" kết thúc. Trước đó, cặp đôi vướng nhiều tin đồn hẹn hò khi hợp tác trong "Cuộc đàm phán sinh tử". Công ty Hyun Bin và Ye Jin 3 lần phủ nhận tin đồn hẹn hò: “Họ chỉ là bạn thân”, kết quả sau 4 năm họ kết hôn. Hiện, cặp đôi đã chào đón con trai đầu lòng và rục rịch trở lại làng giải trí.

Là những ngôi sao hạng S nhưng Hyun Bin và Son Ye Jin khá kín tiếng chuyện riêng tư. Cả hai đều tập trung cho công việc nghệ thuật và đạt được không ít thành tựu đáng nể. Sau 5 tháng sinh con đầu lòng, Son Ye Jin mới chia sẻ tình trạng hiện tại của bản thân. Trong tháng 7 này, bà xã Hyun Bin sẽ lên đường sang Pháp để tham dự show thời trang của thương hiệu cao cấp. Đây là chuyến công tác xa nhà đầu tiên của nữ diễn viên sau khi làm “mẹ một con”.

Lee Joon và Jung So Min

"Con ruột con riêng" là dự án giúp Jung So Min trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất làng giải trí xứ Hàn năm 2017. Cô nhận hàng loạt giải như Diễn viên phụ xuất sắc tại The Seoul Awards 2017, Giải thưởng xuất sắc dành cho diễn viên nữ, Giải do khán giả bình chọn tại KBS Drama Awards 2017... "Con ruột con riêng" cũng chính là bộ phim đã se duyên cho Jung So Min và Lee Joon.

Sau 3 năm mặn nồng, Lee Joon và Jung So Min chính thức “đường ai nấy đi” do lịch trình bận rộn nên cả 2 có rất ít thời gian dành cho nhau và trở về quan hệ tiền bối hậu bối. Người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi trong thời gian thông báo chia tay, Lee Joon mắc chứng chứng rối loạn hoảng sợ nên được chuyển sang phục vụ cộng đồng khi nhập ngũ còn Jung So Min cũng thủ vai một nữ diễn viên nhạc kịch mắc chứng rối loạn hoảng sợ.