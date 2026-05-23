Ai vượt mặt Song Hye Kyo trong bảng xếp hạng sắc đẹp Hàn Quốc năm 2026?

Bảng xếp hạng "Nữ diễn viên Hàn Quốc xinh đẹp nhất năm 2026" mới nhất do KingChoice công bố đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng sau khi một số ngôi sao trẻ, bao gồm Jisoo và IU, xếp hạng cao hơn nữ diễn viên kỳ cựu Song Hye Kyo. Bảng xếp hạng thường niên này quy tụ nhiều nữ diễn viên và nghệ sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc, tổng kết giữa độ nổi tiếng, ngoại hình và sự công nhận của công chúng trên khắp châu Á.

Dẫn đầu danh sách là Kim Yoo Jung, người tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ vẻ ngoài trẻ trung và diễn xuất giàu cảm xúc. Nữ diễn viên đã duy trì được sức hút mạnh mẽ thông qua các bộ phim truyền hình như Love in the Moonlight, Backstreet Rookie và Dear X.

Vị trí thứ hai thuộc về Bae Suzy , người từ lâu được mệnh danh là "Mối tình đầu quốc dân" của Hàn Quốc. Cựu thành viên nhóm Miss A vẫn là một trong những ngôi sao được yêu mến nhất trong ngành giải trí nhờ những bộ phim truyền hình thành công như While You Were Sleeping, Start-Up và Anna.

Jisoo đứng thứ ba trong danh sách, tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một thần tượng K-pop toàn cầu và diễn viên. Thành viên nhóm BLACKPINK đã nhận được sự công nhận đáng kể sau khi tham gia bộ phim Snowdrop và trở thành một trong những đại sứ thời trang cao cấp có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Người hâm mộ không ngừng ca ngợi vẻ ngoài thanh lịch, hình ảnh tinh tế và vẻ đẹp cổ điển Hàn Quốc của cô.

Nữ diễn viên Lee Se Young giành vị trí thứ tư nhờ những màn trình diễn được đánh giá cao trong các bộ phim truyền hình như The Red Sleeve and The Law Cafe.

Trong khi đó, IU xếp thứ năm, một lần nữa chứng minh sức hút bền bỉ của cô trong cả lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất. Bên cạnh những dự án được yêu thích như Hotel del Luna và My Mister, IU gần đây còn thu hút sự chú ý với những tác phẩm mới hơn như Perfect Crown. Nhiều người hâm mộ cũng tiếp tục ngưỡng mộ hình ảnh trong sáng và tính cách khiêm tốn của cô.

Nữ diễn viên kỳ cựu Han Hyo Joo cũng không kém cạnh, tiếp tục duy trì danh tiếng về vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian và những màn trình diễn thành công trong các bộ phim truyền hình như W và Happiness.

Vị trí thứ bảy thuộc về Kim So Hyun, người vẫn được yêu thích nhờ vẻ đẹp trẻ trung và phong cách diễn xuất giàu cảm xúc.

Dù chỉ xếp thứ tám, Song Hye Kyo vẫn là một trong những biểu tượng sắc đẹp nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Với những bộ phim truyền hình huyền thoại như Full House, Descendants of the Sun và The Glory, nữ diễn viên tiếp tục giữ vững tầm ảnh hưởng to lớn khắp châu Á sau hơn hai thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí.

Hai vị trí cuối cùng trong Top 10 thuộc về Han So Hee và Seo Ye Ji, cả hai đều nổi tiếng với vẻ ngoài cuốn hút, phong cách diễn xuất độc đáo và tầm ảnh hưởng thời trang mạnh mẽ.