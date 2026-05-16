Thứ Bảy, 08:57, 16/05/2026

Mùa du lịch Thái Nguyên 2026: Bản giao hưởng “Hồ trên núi - Trà trong mây”

VOV.VN - Tối 15/5, Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây”. Đêm hội đã chiêu đãi người dân, du khách một “bữa tiệc” thị giác và cảm xúc hoành tráng với màn trình diễn drone nghệ thuật lần đầu xuất hiện, pháo hoa tầm cao rực rỡ và màn xác lập kỷ lục 1000 đôi nhảy sạp.
Chương trình khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 với chủ đề “Hồ trên núi – Trà trong mây” diễn ra sôi động, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc trong năm. Ngay từ sớm, dòng người đã đổ về Quảng trường Võ Nguyên Giáp để hòa mình vào không khí sôi động và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026.
Không gian nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa trà và bản sắc vùng Việt Bắc, mang đến nhiều cảm xúc, trải nghiệm ấn tượng cho người dân và du khách. Ánh sáng, âm nhạc và những tiết mục nghệ thuật công phu đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm đầy cảm xúc ngay giữa lòng thành phố.
Trong khuôn khổ Chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác video clip quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2026 đã trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải.
Đại diện Ban Tổ chức nhận xác lập kỷ lục với màn đồng diễn 1.000 đôi nhảy sạp – điểm nhấn đặc biệt tại khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026.
Sự kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc và các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm giàu cảm xúc, tạo nên không gian lễ hội sôi động.
Tiết mục tái hiện nghệ thuật hát Then của dân tộc Tày trên sân khấu được dàn dựng giàu bản sắc, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả, đồng thời góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng Việt Bắc.
Hình ảnh Bác Hồ hiện lên xúc động trong chương trình nghệ thuật, gợi nhắc tình cảm thiêng liêng của người dân Thái Nguyên đối với Người, đồng thời khắc họa vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình và luôn khắc ghi lời Bác dạy.
Hình ảnh những người chiến sĩ trên sân khấu được dàn dựng công phu, tái hiện khí thế hào hùng và truyền thống cách mạng của vùng đất Thái Nguyên anh hùng, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem tại chương trình khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026.
Từ không gian sân khấu rực rỡ sắc màu đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tất cả đã tạo nên một đêm khai mạc giàu cảm xúc, góp phần tôn vinh truyền thống, bản sắc văn hóa và khí phách cách mạng của vùng đất Thái Nguyên.
Bầu trời Thái Nguyên rực sáng trong màn pháo hoa tầm cao hoành tráng, mang đến khoảnh khắc mãn nhãn và cảm xúc vỡ òa cho đông đảo người dân, du khách.
Người dân và du khách thích thú thưởng thức màn pháo hoa tầm cao rực rỡ, đẹp mắt tại chương trình khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026, tạo nên không khí sôi động và nhiều cảm xúc khó quên.
Lần đầu tiên tại lễ khai mạc, màn trình diễn drone nghệ thuật đã trở thành điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn trên bầu trời Thái Nguyên.
Màn trình diễn drone ánh sáng tạo hình các biểu tượng đặc trưng của Thái Nguyên trên bầu trời đêm đã mang đến nhiều ấn tượng, góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa và hình ảnh một điểm đến trẻ trung, hiện đại.
Phần nhảy sạp sôi động đã khuấy động không khí đêm hội, thu hút đông đảo người dân và du khách cùng tham gia, trải nghiệm nét đẹp văn hóa truyền thống vùng cao.
Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 không chỉ mở ra chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu bản sắc, thân thiện và năng động đến với du khách trong và ngoài nước.
Công Luận-Hoàng Tú/VOV-Đông Bắc
Sao Việt 9-5: Sơn Tùng M-TP úp mở loạt ảnh bí ẩn, MXH "dậy sóng" vì trend mới

