Amee dự sự kiện cùng Katy Perry, Hailey Bieber, Angelababy

Tối 27/4 (theo giờ Mỹ), Amee tham dự sự kiện khai trương cửa hàng của Tiffany & Co. tại New York, Mỹ. Sự kiện quy tụ hàng loạt nghệ sĩ đình đám và influencers tiêu biểu trên khắp thế giới như Katy Perry, Hailey Bieber, Jimin, Angelababy, Dylan Sprouse, Barbara Palvin, Hearte, Anne Curtiss Smith...

Amee và Katy Perry.

Nếu Amee "gây bão" mạng xã hội với bức hình chụp cùng Tổng biên tập Vogue - bà Anna Wintour tại sự kiện cắt băng khánh thành trước đó, thì tối cùng ngày, Amee tiếp tục đăng hình chụp cùng Katy Perry. Đồng thời, Amee còn selfie thân thiết bên Hailey Bieber và tinh nghịch tạo dáng cùng Angelababy. Trên mạng xã hội, Amee khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc các ngôi sao quốc tế thoải mái nhảy, hát cùng nhau trong sự kiện.

Nữ ca sĩ selfie cùng Hailey Bieber, Angelababy

Amee và Tổng biên tập Vogue - bà Anna Wintour.

Tại sự kiện lần này, Amee chọn thiết kế đầm đen bồng bềnh chuẩn công chúa với những đường cắt trên phần cổ tinh tế, cầu kỳ. Có thể thấy, Amee đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng lần xuất hiện và luôn tạo dấu ấn riêng cùng các phụ kiện. Nữ ca sĩ còn khéo léo diện trang phục mang tinh thần Việt Nam ở sự kiện cắt băng khánh thành, với những chi tiết dễ nhận thấy như yến đào và Urban Twisted, thể hiện hình ảnh đan xen yếu tố sắc phục nước nhà nhưng vẫn đề cao tính hiện đại và trẻ trung.

Tiffany & Co. là một trong những thương hiệu trang sức cao cấp hàng đầu thế giới, có trụ sở tại thành phố New York (Mỹ). Tiffany & Co. có những đại sứ thương hiệu đình đám như Rosé (BLACKPINK), Jimin (BTS), Dịch Dương Thiên Tỉ, Elle Fanning…/.