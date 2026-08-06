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Anne Hathaway phủ sóng màn ảnh rộng với 5 dự án điện ảnh tỷ đô năm 2026

Thứ Năm, 06:00, 06/08/2026
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VOV.VN - Liên tiếp xuất hiện trong 5 dự án lớn của Hollywood, Anne Hathaway đang trải qua một năm thăng hoa trên màn ảnh rộng. Với nhiều tác phẩm đã thắng lớn tại phòng vé và hai bom tấn sắp ra mắt, tổng doanh thu các phim có sự góp mặt của cô được dự báo vượt 2 tỷ USD trong năm 2026.

Sau hơn 20 năm hoạt động tại Hollywood, Anne Hathaway bước vào một trong những năm bận rộn nhất sự nghiệp khi liên tiếp xuất hiện trong 5 dự án điện ảnh thuộc nhiều thể loại, từ chính kịch, thời trang, sử thi đến khoa học viễn tưởng và tâm lý giật gân. Nếu các dự án giữ được sức hút tại phòng vé, tổng doanh thu các bộ phim có sự góp mặt của nữ diễn viên trong năm nay có thể vượt mốc 2 tỷ USD.

Mở đầu năm 2026, Anne Hathaway góp mặt trong Mother Mary: Hào quang đơn độc (Mother Mary) của hãng A24 do David Lowery đạo diễn. Bộ phim khai thác mặt trái của sự nổi tiếng thông qua nhân vật Mother Mary - một ngôi sao nhạc pop dần đánh mất bản thân sau ánh hào quang sân khấu.

anne hathaway phu song man anh rong voi 5 du an dien anh ty do nam 2026 hinh anh 1

Với nhiều lớp tâm lý, nhân vật giúp Anne Hathaway tiếp tục phát huy thế mạnh ở dòng phim chính kịch. Bộ phim lựa chọn lối kể chuyện giàu tính biểu tượng, tập trung vào những áp lực mà người nổi tiếng phải đối mặt sau ánh đèn sân khấu.

Tiếp đó, nữ diễn viên tái xuất với vai Andy Sachs trong Yêu nữ thích hàng hiệu 2 (The Devil Wears Prada 2), phần tiếp theo của tác phẩm từng tạo dấu ấn cách đây hai thập kỷ.

anne hathaway phu song man anh rong voi 5 du an dien anh ty do nam 2026 hinh anh 2

Lần trở lại này đưa khán giả gặp lại Andy Sachs sau 20 năm, khi cô đã trở thành một nhà báo thành đạt và phải đối diện những thay đổi của ngành truyền thông trong thời đại số. Sự tái hợp của bộ ba Miranda, Andy và Emily tiếp tục là điểm nhấn của bộ phim. Theo nhà phát hành, tác phẩm đã thu hơn 690 triệu USD doanh thu toàn cầu.

Một dự án đáng chú ý khác là The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Chuyển thể từ sử thi nổi tiếng của Homer, bộ phim kể về hành trình trở về quê hương của Odysseus sau cuộc chiến thành Troy.

anne hathaway phu song man anh rong voi 5 du an dien anh ty do nam 2026 hinh anh 3

Anne Hathaway đảm nhận vai Penelope - người vợ luôn chờ đợi chồng suốt nhiều năm. Dù không phải nhân vật trung tâm, Penelope giữ vai trò quan trọng trong mạch cảm xúc của tác phẩm. Theo thông tin từ nhà phát hành, doanh thu toàn cầu của The Odyssey đã vượt 700 triệu USD.

Trong nửa cuối năm, Anne Hathaway tiếp tục góp mặt trong Ngày tàn của phố Oak (The End of Oak Street), bộ phim khoa học viễn tưởng kết hợp yếu tố hành động do David Robert Mitchell đạo diễn, J.J. Abrams sản xuất.

anne hathaway phu song man anh rong voi 5 du an dien anh ty do nam 2026 hinh anh 4

Phim lấy bối cảnh một khu phố bất ngờ bị dịch chuyển tới vùng đất xa lạ, nơi những sinh vật khổng lồ thống trị. Gia đình Platt buộc phải tìm cách sinh tồn và bảo vệ lẫn nhau trước hàng loạt hiểm nguy.

Teaser trailer cho thấy Anne Hathaway xuất hiện trong nhiều phân cảnh hành động khi cùng gia đình đối đầu với các sinh vật tiền sử. Tuy nhiên, ê-kíp sản xuất cho biết trọng tâm của bộ phim vẫn là câu chuyện về tình cảm gia đình thay vì chỉ tập trung vào yếu tố quái vật hay thảm họa.

Theo các đơn vị theo dõi phòng vé, Ngày tàn của phố Oak được kỳ vọng đạt doanh thu mở màn khoảng 25 - 35 triệu USD tại Bắc Mỹ khi ra rạp ngày 14/8.

Khép lại năm 2026 là Bí mật bị chôn vùi (Verity), tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Colleen Hoover với sự tham gia của Dakota Johnson, Josh Hartnett và Anne Hathaway.

anne hathaway phu song man anh rong voi 5 du an dien anh ty do nam 2026 hinh anh 5

Bộ phim xoay quanh Lowen Ashleigh - một nhà văn được thuê hoàn thành bản thảo còn dang dở của nữ tiểu thuyết gia nổi tiếng Verity Crawford. Trong quá trình làm việc, cô phát hiện những tài liệu chứa nhiều bí mật đáng sợ, từ đó bị cuốn vào chuỗi sự kiện khó lường của gia đình Crawford.

Dù mới công bố teaser đầu tiên, tạo hình bí ẩn của Anne Hathaway trong vai Verity đã thu hút sự chú ý của khán giả, hứa hẹn mang đến một hình tượng khác biệt so với những vai diễn trước đó.

Với 5 bộ phim trải dài từ chính kịch, hài, sử thi đến hành động và tâm lý, năm 2026 đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi nổi của Anne Hathaway trên màn ảnh rộng. Nếu Ngày tàn của phố Oak và Verity đạt kết quả tích cực tại phòng vé, nữ diễn viên có thể khép lại năm với tổng doanh thu từ các dự án vượt mốc 2 tỷ USD.

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Anne Hathaway bế bụng bầu dự ra mắt The Odyssey

VOV.VN - Anne Hathaway xuất hiện với bụng bầu con thứ ba tại buổi ra mắt toàn cầu của The Odyssey ở London. Nữ diễn viên cho biết chính bản năng làm mẹ ngoài đời đã giúp cô hóa thân vào vai Penelope trong bộ phim mới của đạo diễn Christopher Nolan.

Phương Cúc/VOV.VN
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