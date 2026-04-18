Bí kíp về dáng sau sinh của ca sĩ Son Dam Bi

Mới đây, trên trang cá nhân, Son Dam Bi đăng tải loạt hình ảnh mới mà không kèm chú thích. Trong ảnh, cô diện chiếc váy dài màu hồng ôm sát, thiết kế tôn dáng với phần thân trên bó sát và chân váy xòe nhẹ, làm nổi bật đường cong cơ thể.

Điểm đáng chú ý là vóc dáng gọn gàng, gần như không có mỡ thừa của nữ nghệ sĩ. Dù vừa trải qua quá trình sinh nở, Son Dam Bi vẫn giữ được thân hình thanh mảnh, thậm chí được nhận xét đã nhanh chóng trở lại phong độ nhan sắc trước đây.

Trước đó, khi tham gia chương trình “Baekban Travel” của TV Chosun, cô từng chia sẻ về chế độ tập luyện nghiêm ngặt. Theo đó, nữ nghệ sĩ duy trì cường độ vận động cao, thậm chí tập luyện nhiều hơn cả chồng là Lee Kyu Hyuk – cựu vận động viên trượt băng tốc độ quốc gia.

Nhờ duy trì thói quen tập luyện đều đặn như yoga và các hình thức vận động khác, Son Dam Bi đã giảm 17kg sau sinh, từ 64kg xuống còn 47kg. Hành trình lấy lại vóc dáng này nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Về đời tư, Son Dam Bi kết hôn với Lee Kyu Hyuk vào tháng 5/2022. Gần đây, cô đã chào đón con gái đầu lòng sau khi thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Việc nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh giúp Son Dam Bi tiếp tục duy trì hình ảnh ổn định trong làng giải trí Hàn Quốc.