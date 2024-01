Biểu tượng âm nhạc Dolly Parton tiết lộ lý do không sinh con

Dolly Parton, ca sĩ và diễn viên huyền thoại đã chia sẻ cởi mở về quyết định không sinh con. Bà nhấn mạnh rằng sự nghiệp đang phát triển này có thể sẽ đi theo một hướng khác nếu bà chọn làm cha mẹ.

"Tôi mừng vì mình chưa bao giờ có con"

Tại một tiệm giặt là ở Nashville vào năm 1964, Dolly Parton đã gặp định mệnh của cuộc đời là Carl Dean - chủ một doanh nghiệp xây dựng ở Tennessee. Cả hai đã quyết đinh tiến tới hôn nhân hai năm sau đó. Giờ đây, ở độ tuổi 77, Dolly tiết lộ lý do bà không mong muốn có một đứa con nào.

Dolly Parton (trái) cưới doanh nhân Carl Thomas Dean năm 1966, không có con chung.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Saga, bà chia sẻ: "Tôi đã không bỏ lỡ đặc quyền làm mẹ như tôi nghĩ. Khi còn là cặp vợ chồng trẻ, chúng tôi cũng đã nghĩ sẽ có con. Tuy nhiên, đó không phải là mong muốn đến cháy bỏng trong tôi. Tôi có sự nghiệp, âm nhạc và thích đi du lịch. Nếu có con, tôi sẽ ở nhà với chúng. Tôi chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian lo lắng cho chúng".

"Với mọi thứ đang diễn ra trong xã hội hiện nay, tôi rất ghét việc đưa đứa trẻ tới thế giới này. Tôi luôn nói rằng Chúa không cho tôi có con để tất cả những đứa trẻ đều là của tôi", Dolly giãi bày.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với tạp chí Mojo, bà chia sẻ: "Mọi thứ đều ở ngoài đó. Trẻ em biết tất cả mọi thứ. Họ nhìn thấy mọi thứ. Họ nghe thấy mọi thứ. Chúng ta phải thảo luận nhiều thứ. Tôi biết nói ra điều này nghe có vẻ ích kỷ và khủng khiếp, nhưng tôi gần như mừng vì mình chưa bao giờ có con. Tôi thậm chí đã rất lo lắng về các cháu của tôi".

Bí quyết gìn giữ cuộc hôn nhân hơn 6 thập kỷ

Biểu tượng âm nhạc mới đây đã úp mở về những bí mật đằng sau cuộc hôn nhân bền vững 59 năm của mình. Chia sẻ trên chương trình Bữa sáng BBC Radio 2 của Zoe Ball, bà nhấn mạnh sự trung thực, khiếu hài hước, sự tôn trọng lẫn nhau và tình yêu là những yếu tố tạo nên hôn nhân tốt đẹp của họ.

Dolly hài hước tiết lộ: "Chồng tôi thật điên rồ, hài hước và thông minh. Và tôi có khiếu hài hước tuyệt vời từ cả hai bên gia đình mình. Vì vậy tôi nghĩ sự hài hước luôn có ích".

Nói về chìa khóa của một cuộc hôn nhân thành công, bà Dolly khẳng định: "Bạn biết đấy, có rất nhiều điều để nói về điều đó. Vì vậy, chúng tôi không phải lúc nào cũng gặp mặt nhau. Anh ấy làm trong lĩnh vực kinh doanh, vì vậy chúng tôi có những sở thích khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn có những điều chúng tôi thích làm cùng nhau . Vì vậy, nó đã được định sẵn, tôi nghĩ vậy. Anh ấy là người mà tôi đáng lẽ phải có và ngược lại".

Dolly cũng khen ngợi sự trung thực của chồng. Bà nói rằng chồng không bao giờ né tránh việc đưa ra ý kiến ​​​​của mình theo chiều hướng gay gắt. Ngay cả khi phê bình tác phẩm của bà, chẳng hạn như album mới, sự góp ý thẳng thắn của chồng có ý nghĩa rất lớn đối với Dolly.

Nữ danh ca chia sẻ: "Khi tôi hoàn thành toàn bộ album, chồng tôi nói: "Nó thực sự rất hay".Và đối với tôi, điều đó rất quan trọng. Việc anh ấy chỉ nói rằng nó tốt, nó thực sự tốt, có ý nghĩa rất lớn đối với tôi".

Dolly Parton diện trang phục của mẫu Playboy trong sinh nhật chồng năm 2021.

Dolly rất để ý đến việc lựa chọn trang phục bởi: "Tôi thích ăn diện cho chồng ngắm. Hàng ngày, tôi trang điểm, làm tóc. Tôi luôn ăn mặc tử tế khi ra ngoài và cũng sẽ không xuề xòa lúc ở nhà. Không ai muốn âu yếm một người luộm thuộm cả! Tôi rất quan trọng việc trở nên đẹp nhất có thể trong mắt chồng. Đó là một trong những bí quyết giúp cuộc hôn nhân mặn nồng", huyền thoại dòng nhạc đồng quê nói. "

Sự thẳng thắn của Dolly về những lựa chọn cho cuộc hôn nhân đầy yêu thương của cô tiếp tục truyền cảm hứng cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Dù đã lớn tuổi, nhưng giọng hát đồng quê Dolly vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa bởi làn da không tuổi.

Dolly Parton sinh năm 1946, là một trong những nghệ sĩ thành công nhất tại Mỹ trong thế kỷ 20. Bà gây dựng tên tuổi với sự nghiệp nhạc đồng quê và bán hơn 100 triệu bản thu toàn cầu. Trong sự nghiệp, Parton sáng tác hơn 3.000 ca khúc và có nhiều bản hit như I Will Always Love You, Jolene, Coat of Many Colors... Ngoài ra, bà góp mặt trong hơn 50 dự án phim và kịch, nhận đề cử nhiều giải thưởng diễn xuất như Oscar, Quả Cầu Vàng, Tony...