Blackpink tiếp tục phá kỷ lục, vượt 90 triệu người đăng ký trên YouTube

Theo YG Entertainment, bộ tứ đã đạt được cột mốc này vào lúc 5:36 (KST) sáng ngày 17/7, khoảng 7 năm 1 tháng sau khi kênh YouTube của nhóm được tạo. Trước đó vào tháng 7/2020, Blackpink trở thành nghệ sĩ không phải người Anh đầu tiên lọt vào Top 5 trong danh sách nghệ sĩ được theo dõi nhiều nhất trên YouTube. Sau đó, nhóm đã vươn lên vị trí đầu bảng vào tháng 9/2021, lần lượt vượt qua các ngôi sao nhạc pop toàn cầu như Ariana Grande, Eminem, Ed Sheeran và Justin Bieber. Và chỉ mất chưa đầy một năm để Blackpink có thêm 10 triệu người đăng ký, sau khi vượt mốc 80 triệu vào tháng 9/2022.

Blackpink trở thành nghệ sĩ đầu tiên vượt mốc 90 triệu người đăng ký trên YouTube.

Xét đến vai trò đầu tàu định hình thị trường âm nhạc toàn cầu của YouTube, sức mạnh của Blackpink quả là phi thường. Số lượng người đăng ký được coi là một chỉ báo về sự quan tâm liên tục của người hâm mộ trung thành, thay vì chỉ là sự tò mò hoặc lượt xem một lần.

Ngoài ra, kênh YouTube chính thức của Blackpink đã tích lũy được hơn 32,2 tỷ lượt xem. Nhóm có tổng cộng 43 video đạt hàng tỷ lượt xem, trong đó MV "Ddu-du Ddu-du" cán mốc 2 tỷ lượt xem, trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên đạt được cột mốc này, cùng với "Kill This Love" (1,8 tỷ lượt xem), "Boombayah" (1,6 tỷ lượt xem), video trình diễn "How You Like That" (1,4 tỷ lượt xem) và "As If It's Your Last" (1,3 tỷ lượt xem).

Blackpink là nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa, hoạt động dưới trướng của công ty giải trí YG Entertainment. Sau 7 năm hoạt động, nhóm đã gặt hát vô vàn kỷ lục âm nhạc lẫn truyền thông và trở thành một biểu tượng của K-pop.