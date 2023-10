Châu Nhuận Phát: Ngôi sao có sự nghiệp khổng lồ, tài năng không giống ai

Dù là vào vai hiện thân của thành phần xã hội đen trong A Better Tomorrow của Ngô Vũ Sâm hay các dự án mạo hiểm của Hollywood như Ngọa hổ tàng long và loạt phim Cướp biển vùng Caribe, Châu Nhuận Phát đã tạo ra một di sản không giống ai trong làng giải trí toàn cầu.

Hành trình trở thành huyền thoại của anh luôn tràn đầy cảm hứng. Nam diễn viên gốc Hong Kong đã đóng hơn 95 bộ phim, đảm nhận hơn 25 bộ phim truyền hình kể từ khi bắt đầu sự nghiệp.

Là một ngôi sao được đánh giá là vô cùng lôi cuốn, với phong cách dễ gần, sánh ngang với những người như Lý Tiểu Long, Thành Long và Lý Liên Kiệt. Dưới đây là tổng hợp một số sự thật thú vị về siêu sao khiêm tốn, người mà người hâm mộ trìu mến gọi là 'Big Brother' – người có khí chất “đại ca” nhất màn ảnh.

Sự khởi đầu khiêm tốn

Châu Nhuận Phát sinh ra trên đảo Lamma yên tĩnh vào tháng 5/1955. Cha anh làm việc trên tàu chở dầu của Công ty Dầu Shell, còn mẹ anh là nông dân và làm thêm công việc dọn dẹp.

Trái ngược với sự giàu có mà anh có được sau khi trưởng thành, Châu Nhuận Phát lớn lên trong một ngôi nhà không có điện và phải làm những công việc tầm thường như nhân viên phục vụ chuông, nhân viên bưu điện, nhân viên bán máy ảnh và tài xế taxi.

Anh thậm chí còn phải bỏ học năm 17 tuổi để phụ giúp cha mẹ. Tuy nhiên, định mệnh đã có những kế hoạch khác và cuối cùng anh đã tìm được cách ghi tên mình vào lịch sử danh sách những người nổi tiếng thế giới.

Thành công vang dội trên màn ảnh nhỏ

Trong một diễn biến thú vị, đơn xin làm diễn viên kiêm thực tập sinh của Châu Nhuận Phát đã được Television Broadcasts Limited, một công ty phát thanh truyền hình có trụ sở tại Hong Kong chấp nhận. Nam diễn viên này được chú ý sau vai diễn đầu tiên vào năm 1976. Tuy nhiên, phải đến giữa những năm 1980, anh mới tạo được bước đột phá với hàng loạt bộ phim tiếp theo.

Người hùng hành động phải chịu nhiều vết thương trên phim trường

Đằng sau sự hào nhoáng và quyến rũ trên màn ảnh là những giờ phút cố gắng hoàn thiện từng cảnh quay, và quá trình quay có rất nhiều tai nạn trên phim trường đối với Châu Nhuận Phát. Anh từng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau khi bị nam diễn viên Kenny Wong vô tình đánh vào trán.

Bất chấp vết thương, Châu vẫn tiếp tục hoàn thành cảnh quay như thể không có gì xảy ra và sau đó anh phải khâu 5 mũi tại một cơ sở y tế.

Châu Nhuận Phát từng suýt bị thiêu rụi khi đang quay đoạn cao trào của bộ phim hành động kinh dị Hard Boiled năm 1992. May mắn thoát chết trong tích tắc. Ở tuổi 60, anh từng tự mình thực hiện các pha nguy hiểm trong phim From Vegas to Macau 3.

Châu Nhuận Phát và Ngô Vũ Sâm: Công thức cho các bom tấn

Đối với những ai muốn làm quen với những tác phẩm hay nhất của nam diễn viên này, tất cả những lần hợp tác của anh với đạo diễn tài ba Ngô Vũ Sâm đều là những tác phẩm không thể bỏ qua.

Sau khi nhận được sự tán thưởng cho những dự án đầu tiên của mình, Châu đã thu hút sự chú ý của Ngô Vũ Sâm và phần còn lại đã đi vào lịch sử phim ảnh.

Lần ra mắt đầu tiên của họ, bộ phim truyền hình xã hội đen sôi động, A Better Tomorrow (1986), nổi lên như một bộ phim bom tấn ăn khách, đưa Châu Nhuận Phát vào hàng ngũ những ngôi sao châu Á như Lý Tiểu Long hay Thành Long.

Sự nổi tiếng của Châu ngày càng tăng lên nhờ sự liên kết sâu rộng hơn của hai người trong - A Better Tomorrow II, The Killer, Hard Boiled và Once A Thief. Đã hơn 3 thập kỷ kể từ khi bộ đôi này tạo ra phép thuật trên màn ảnh và người hâm mộ vẫn rất háo hức chờ đợi những sản phẩm tiếp theo của họ.

Lối sống khiêm tốn đến bất ngờ ngay cả khi ở trên đỉnh cao

Mặc dù là một trong những diễn viên giàu có nhất thế giới nhưng điều khiến Châu Nhuận Phát nổi tiếng ấn tượng với người hâm mộ chính là sự khiêm tốn.

Người ta biết rằng Châu thích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, ăn uống tại các quán ăn đường phố ở Hong Kong và vui vẻ tặng người hâm mộ những bức ảnh selfie và chữ ký.

Sự thật thú vị rằng nam diễn viên đã sử dụng điện thoại nắp gập Nokia trong thời gian dài nhất, 17 năm, trước khi chuyển sang điện thoại thông minh chỉ vài năm trước.

Thậm chí việc phải mua điện thoại thông minh là do điện thoại cũ bị hỏng bất ngờ. Theo một bài viết trên tờ Guardian, Châu từng bị phát hiện "xếp hàng mua vé để xem bộ phim của chính mình". Đó là điều mà ít có người nổi tiếng nào có thể làm như vậy.

Là một nhiếp ảnh gia cừ khôi

Thêm vào danh sách dài vô tận về tài năng của Châu Nhuận Phát chính là kỹ năng chụp ảnh tuyệt vời. Những bức ảnh của anh lần đầu tiên được chào đón và khen ngợi là vào năm 1997, nhờ việc chị gái anh đã lấy ba tác phẩm của anh để tham gia một cuộc thi tại phòng trưng bày ở Hong Kong dưới tên tác giả khác.

Nam diễn viên rất ngạc nhiên khi biết rằng một trong những bức ảnh của anh đã giành được giải ba.

Năm 2008, Châu tiếp tục phát hành bộ sưu tập ảnh đầu tiên của mình, bao gồm các đoạn trích từ phim trường của anh. Số tiền thu được từ việc bán sách được trao cho các nạn nhân trận động đất ở Tứ Xuyên.

Thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton sau đó đã xuất bản những cuốn sách này và được phân phối khắp các cửa hàng ở Paris và Hong Kong.

Hai cuộc hôn nhân với mỹ nhân

Châu Nhuận Phát và Trần Hội Liên thời trẻ.

Châu Nhuận Phát từng kết hôn với nữ diễn viên Hong Kong Candice Yu (Dư An An), tuy nhiên, cuộc tình ngắn ngủi của họ kết thúc chỉ sau 9 tháng. Bộ đôi lần đầu làm việc cùng nhau trong Massage Girls (1976), mối tình lãng mạn của họ cuối cùng lên đến đỉnh điểm với đám cưới vào năm 1983.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi này cũng là trung tâm của các tin đồn thị phi thời điểm đó. Tuy nhiên, Anh đã sớm tìm được người bạn đời tiếp theo của mình là Jasmine Tan (Trần Hội Liên). Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào giữa những năm 80 và sớm kết hôn sau hành trình lãng mạn đầy sóng gió.

Trần Hội Liên đã rất ngạc nhiên khi nam diễn viên bất ngờ cầu hôn cô sau buổi quay qua đêm cho An Autumn's Tale. Châu Nhuận Phát và vợ đã tận hưởng hạnh phúc hôn nhân hơn 30 năm nay.

Không hề được đào tạo võ thuật

Thật trớ trêu, mặc dù nổi tiếng với những động tác võ thuật điêu luyện trên màn ảnh nhưng Châu Nhuận Phát chưa hề trải qua bất kỳ khóa đào tạo về võ thuật nào.

Trong cuộc trò chuyện trước đó với Metro, nam diễn viên tiết lộ rằng anh phụ thuộc rất nhiều vào các điều phối viên đóng thế và không hề 'thể thao' như người ta tưởng. “Tôi không giống Lý Tiểu Long hay Thành Long,” nam diễn viên nói để xóa tan ảo tưởng mà mọi người thường nghĩ về anh.

Sẽ quyên góp phần lớn tài sản cho công tác từ thiện

Siêu sao này đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ trong sự nghiệp lâu dài của mình, phần lớn trong số đó anh dự định quyên góp cho tổ chức từ thiện. Theo Celebrity Net Worth, Châu Nhuận Phát có tài sản ròng khổng lồ trị giá khoảng 200 triệu USD.

Nam diễn viên cũng tích cực tài trợ cho các sự kiện từ thiện, từng cho biết anh sẽ tặng 99% tài sản của mình cho người nghèo bằng cách thành lập một quỹ từ thiện.

Những bộ phim Hollywood là di sản nổi bật toàn cầu

Châu Nhuận Phát bước ra khỏi làng điện ảnh Hong Kong và nhanh chóng lấn sân sang Hollywood. Từ The Alternative Killers đến Anna and the King, 7 viên ngọc rồng, Cướp biển vùng Caribê: Nơi tận cùng thế giới (Pirates of the Caribbean: At World's End) và rất nhiều phim khác. Châu Nhuận Phát thực sự là một ngôi sao đáng được tôn vinh trong số những nhân vật nổi tiếng của làng giải trí toàn cầu.

Dự án quốc tế được ca ngợi nhiều nhất của anh là Ngọa hổ tàng long (2003) của đạo diễn Lý An, trong đó anh đóng vai chính cùng với nữ diễn viên từng đoạt giải Quả cầu vàng Dương Tử Quỳnh.

Sau những thành công và vươn tới đỉnh cao nghề nghiệp, Châu Nhuận Phát lựa chọn cách sống khiêm tốn với tấm lòng biết cho đi khiến ai cũng nể phục.