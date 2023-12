Chuyện tình cổ tích của cặp đôi chị em Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon

Đối thủ trên màn ảnh nhưng lại yêu nhau ngoài đời

Nam diễn viên Hàn Quốc Lee Do Hyun và bạn gái Lim Ji Yeon, người đóng vai chính trong bộ phim truyền hình bí ẩn ăn khách Lies Hidden in My Garden của ENA, đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng kể từ khi họ xác nhận mối quan hệ vào năm 2023.

Từ mối tình lãng mạn thầm kín của họ và tuyên bố tình yêu chân thành, dòng thời gian quan hệ của cặp đôi ngôi sao này là một câu chuyện cổ tích khiến người hâm mộ vô cùng tò mò.

Với phản ứng hóa học gay cấn, Lee và Lim đã nhận được sự đánh giá cao của giới phê bình và công chúng khi đóng chung trong bộ phim truyền hình The Glory (2022-23).

Lee, người bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với Prison Playbook vào năm 2017, đã có rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng được ghi nhận, bao gồm Still 17 (2018), Hotel del Luna (2019), Sweet Home (2020), Youth of May (2021), Melancholia (2021) và The Good Bad Mother (2023).

Trong khi đó, Lim Ji Yeon (sinh năm 1990, hơn bạn trai 5 tuổi) bắt đầu sự nghiệp trong showbiz Hàn bằng việc tham gia nhiều vở kịch và phim ngắn. Nữ diễn viên ra mắt màn ảnh rộng với phim Obsessed vào năm 2014. Tiếp theo là các dự án đáng chú ý khác như High Society (2015), The Treacheous (2015), Rose Mansion (2022) và Money Heist: Korea – Joint Economic Area (2022).

Sau khi đóng chung trong phim The Glory, cặp diễn viên tài sắc Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đã phải lòng nhau và tạo nên một chuyện tình lãng mạn.

Tình yêu nảy nở bắt đầu từ phim The Glory

Lee và Lim gặp nhau lần đầu vào năm 2022 khi cùng đóng phim The Glory. Các nguồn tin cho rằng cặp đôi nảy sinh tình cảm với nhau khi tham gia các buổi thảo luận về bộ phim.

Trong khi Lim đóng vai Park Yeon Jin, kẻ bắt nạt học đường của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo), Lee đóng vai bác sĩ Joo Yeo Jeong, người yêu của Dong Eun, người đã giúp cô tìm cách trả thù Yeon Jin. Cả hai đã đối đầu với nhau trong suốt cả hai mùa của phim.

Xem xét tính cách đối lập của họ trên màn ảnh, cặp đôi ngoài đời thực đã chinh phục người hâm mộ bằng cách biến câu chuyện từ kẻ thù thành người yêu trở thành hiện thực.

“Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon bị bắt gặp đi cùng nhau”

Người ta thấy ngôi sao The Good Bad Mother hẹn hò với bạn gái hiện tại của anh là Lim thường xuyên đến mức “Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon bị phát hiện đi cùng nhau” đã trở thành tiêu đề thường xuyên trên nhiều tờ tin tức Hàn Quốc. Vì vậy, làm dấy lên tin đồn hẹn hò giữa hai người.

Cặp đôi lần đầu tiên lộ diện cùng nhau vào ngày 15/12/ 2022. Hãng truyền thông Hàn Quốc Dispatch đã đưa tin về buổi hẹn hò ấm cúng của họ và cho biết cặp đôi đã trải qua ngày tuyết rơi cùng nhau tại dinh thự của Lee ở quận Geumho, Seoul. Họ cũng chia sẻ một số khoảnh khắc chụp với người tuyết mà họ đã làm và đặt trên đầu xe của Lee.

Ngày hôm sau, cặp đôi đến thăm Rừng Giải trí Tự nhiên Yongin của tỉnh Kyunggi-do và kết thúc một ngày bằng buổi hẹn hò uống cà phê.

Vào tháng 1/ 2023, Dispatch phát hiện Lee được quản lý của anh hộ tống đến nơi ở của Lim sau bữa tối với dàn diễn viên và đoàn làm phim The Glory.

Cuộc hẹn hò sau đó được cho là của họ trước khi công khai mối quan hệ là vào Ngày Valentine trắng 14/3/2023. Các nguồn tin cho biết cặp đôi đã có một buổi hẹn hò lãng mạn với sô cô la ở quận Geumho, Seoul.

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun

Chính thức thông báo xác nhận đang hẹn hò

Đó là vào ngày 1/4/2023, Dispatch (thông qua các nguồn nội bộ) lần đầu tiên xác nhận mối quan hệ của Lee và Lim. Các phương tiện truyền thông cũng đăng tải nhiều hình ảnh khác nhau về cuộc hẹn bí mật của họ.

Sau đó, công ty quản lý của cặp đôi đã đưa ra những tuyên bố cá nhân khiến tin tức chính thức được xác nhận.

Công ty quản lý của Lim, Artist Company, đã xác nhận thông tin của Dispatch cùng ngày thông qua một tuyên bố chính thức cho biết, “Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun đã từ chỗ là đồng nghiệp thân thiết chuyển sang giai đoạn thận trọng tìm hiểu nhau nhiều hơn theo hướng tích cực và tràn đầy cảm xúc. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn có cái nhìn ấm áp về mối quan hệ của họ”.

Sau đó, công ty quản lý Yuehua Entertainment của Lee cũng chia sẻ một thông báo tương tự và cho biết sau khi nảy sinh tình cảm với nhau, cặp đôi “đang thận trọng tìm hiểu nhau”.

Cặp đôi chính thức công khai

Theo nhiều nguồn tin, vào ngày 2/5/2023, đôi tình nhân Lee và Lim đã cùng nhau thưởng thức món bánh bao và món hầm Soondubu ở Gangneung. Chủ nhà hàng sau đó đã chia sẻ trên Instagram của mình: “Các diễn viên Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun của The Glory đã đến thăm chúng tôi. Họ là một cặp đẹp đôi, thực sự rất ngầu và xinh đẹp. Giọng nói của Lee Do Hyun cực ngầu và đôi mắt của Lim Ji Yeon thực sự rất đẹp. Hôm nay, chúng tôi đã bán hết bánh bao nên họ không thể ăn được. Họ đã thử những món khác của chúng tôi, nhưng nếu họ quay lại, chúng tôi sẽ nấu các món thật ngon để phục vụ họ”.

Chủ nhân quán ăn này cũng chia sẻ những chữ ký mà anh nhận được từ cặp đôi. Kể từ khi xác nhận mối quan hệ, cả hai đã vài lần nói chuyện cởi mở về nhau trên các nền tảng công cộng.

Trong một cuộc phỏng vấn với JTBC năm 2023 về bộ phim được giới phê bình đánh giá cao The Good Bad Mother, Lee Do Hyun đã thích thú chia sẻ chi tiết về chuyện riêng tư của anh với bạn gái hơn anh 5 tuổi. Nam diễn viên cho biết: “Bình thường chúng tôi nói chuyện rất thoải mái. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ tên thú cưng nào”.

Chuyện tình đẹp của cặp đôi hiện được cộng đồng người hâm mộ rất ủng hộ, hy vọng sẽ có kết thúc đẹp trong tương lai.

Liệu hôn nhân có nằm trong kế hoạch?

Theo bài báo vào tháng 6/2023 của SBS Star (thông qua một hãng tin ẩn danh), Lee chia sẻ rằng mặc dù cuộc sống của anh không trải qua nhiều thay đổi sau khi yêu nhau nhưng giờ anh đã có “ai đó để nói chuyện và điều đó thật tuyệt vời”.

Khi được hỏi về suy nghĩ của mình về việc kết hôn với bạn gái, Lee Do Hyun chia sẻ rằng anh không nghĩ nhiều về điều đó. Nam diễn viên cho biết: “Vẫn còn rất nhiều việc phải hoàn thành và đó chắc chắn không phải là điều tôi có thể tự mình quyết định”.

Tuy nhiên, điều có thể là tia hy vọng cho người hâm mộ của cặp đôi này chính là suy nghĩ của Lee về những đứa con tương lai của mình. Nhớ lại những kỷ niệm của mình từ trường quay bộ phim truyền hình The Good Bad Mother, nam diễn viên nói “Tôi đã tự hỏi các con tôi sẽ như thế nào khi tôi làm việc cùng Gi So You và Park Daon”.