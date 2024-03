Cuộc đời và khối tài sản khổng lồ của "biểu tượng cảm xúc" Pamela Anderson

Hành trình đến với hào quang chưa bao giờ là điều dễ dàng. Pamela Anderson cũng vậy. Thành công của cô hôm nay, được đánh đổi bằng nhiều nỗi đau, sự chia ly và tan vỡ. Tuy nhiên, vượt lên những nỗi đau ấy, Anderson không chỉ cố gắng khắc phục dần mà còn chiến thắng trở lại ánh sáng sân khấu.

Khởi nghiệp người mẫu bắt nguồn từ sự tình cờ

Pamela Denise Anderson sinh ngày 1 tháng 7 năm 1967, có cha mẹ là lao động tại một thị trấn nhỏ trên đảo Vancouver. Anderson. Cô tốt nghiệp trung học năm 1985 và chuyển đến Vancouver vào năm 1988, nơi cô làm huấn luyện viên thể dục và làm việc tại một tiệm nhuộm da.

Sự nghiệp người mẫu của cô ấy đến một cách tình cờ. Khi đó, cô tham dự một trận đấu của Liên đoàn bóng đá Canada, bất ngờ máy quay chĩa về phía cô. Mọi chú ý đổ dồn vào cô. Điều đó đã khiến một công ty bia thuê cô về làm người mẫu vào năm 1989. Sau đó, tạp chí Playboy đã liên hệ chụp ảnh cô cho trang bìa số tháng 10 năm 1989.

Anderson chuyển đến Los Angeles trong khi tiếp tục công việc người mẫu cho Playboy. Cô vẫn là nhân vật nổi bật trên tạp chí Playboy trong suốt 22 năm. Cô xuất hiện trên trang bìa tạp chí thường xuyên hơn bất kỳ người mẫu nào khác. Mỗi buổi chụp hình được ước tính khoảng 25.000 USD.

Ngoài công việc người mẫu, Anderson còn ký được các hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu nổi tiếng như Tommy Hilfiger, Virgin Mobile và Vogue Eyewear. Trong suốt sự nghiệp người mẫu, tài sản ròng của Pamela Anderson ít nhất là 5 triệu USD .

Trở nên nổi tiếng với Baywatch

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, cô còn lấn sân sang diễn xuất, với vai khách mời trong bộ phim hài kịch truyền hình Charles in Charge vào năm 1990. Năm sau, cô đảm nhận vai Tool Time Girl trong chương trình nổi tiếng Home Improvement, sau đó tham gia dàn diễn viên của Baywatch năm 1992.

Sự nghiệp của Anderson lên tầm cao mới khi cô đảm nhận vai nhân viên cứu hộ CJ Parker trong bộ phim truyền hình ăn khách Baywatch năm 1992. Vai diễn của cô không chỉ thể hiện vẻ đẹp mà còn cả tài năng, khiến cô trở thành một cái tên quen thuộc trên toàn thế giới.

Baywatch đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, nâng cao hơn nữa vị thế của Anderson như một biểu tượng văn hóa và củng cố vị trí của cô trong lịch sử văn hóa đại chúng. Nữ diễn viên kiếm được 300.000 USD mỗi tập vào thời điểm cao điểm của chương trình. Thành công này đã mở đường cho nhiều vai diễn điện ảnh khác như Snapdragon và Raw Justice.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi từ diễn viên truyền hình sang điện ảnh của Anderson gặp phải nhiều thách thức. Bất chấp sự nổi tiếng, sự xuất hiện của cô tại Liên hoan phim Cannes trong bộ đồ mèo nổi bật, hay vai chính trong bộ phim kinh dị Barb Wire năm 1996 đã vấp phải sự phản đối của giới phê bình cũng như doanh thu phòng vé mờ nhạt.

Trở lại màn ảnh nhỏ năm 1998, Anderson đảm nhận vai trò kép là điều hành sản xuất và đóng vai chính trong VIP, thể hiện bộ mặt trước công chúng của một cơ quan vệ sĩ. Mặc dù không đạt được sự lan tỏa mạnh mẽ như Baywatch, VIP vẫn duy trì được hoạt động thành công trong bốn mùa.

Tiếp tục tận dụng địa vị biểu tượng của mình, Anderson đã lồng tiếng trong loạt phim hoạt hình Stripperella vào năm 2003. Cô vào vai một vũ nữ thoát y có danh tính bí mật là siêu anh hùng. Năm 2008, Anderson được chú ý nhờ sự xuất hiện của cô trong bộ phim giả tưởng Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, cùng với diễn viên hài người Anh Sacha Baron Cohen. Thể hiện mình trong một cảnh bắt cóc được cho là ngoài đời thực, sự tham gia của Anderson đã làm dấy lên cuộc tranh luận giữa khán giả về tính xác thực của nó. Mặc dù từ chối bình luận về vấn đề này nhưng cô vẫn khen ngợi Cohen là một chàng trai tốt. Bộ phim đã nhận được đề cử cho cả giải Oscar và Quả cầu vàng.

Sự nghiệp của Anderson tiếp tục đa dạng hóa vào năm 2008 với loạt phim truyền hình thực tế Pam: Girl on the Loose và các vai diễn trong các bộ phim hài Blonde and Blonder và phim siêu anh hùng. Cô trở lại ánh đèn sân khấu vào năm 2010 với tư cách là thí sinh trong mùa 10 của Dancing with the Stars, sau đó cô tiếp tục tham gia vào mùa thứ 15 của chương trình Dancing with the Stars: All-Stars, vào năm 2012.

Sự hiện diện của cô trên màn ảnh vẫn nổi bật với sự xuất hiện trong bộ phim làm lại Baywatch năm 2017 và tham gia bộ phim Dancing with the Stars của Pháp vào năm 2018.

Vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, tài sản ròng của Pamela Anderson vào khoảng 35 triệu USD .

Khối tài sản kếch xù

Không lâu sau khi kết hôn với Pamela, Tommy Lee đã mua một biệt thự ở Malibu với giá 837.000 USD. Cặp vợ chồng đã đầu tư một khoản tiền đáng kể vào việc cải tạo và làm lại ngôi nhà. Mặc dù số tiền chi chính xác cho việc cải tạo vẫn chưa được tiết lộ nhưng cuối cùng Tommy đã bán căn biệt thự vào năm 2005 với giá 2,5 triệu USD.

Năm 2000, Pamela mua một dinh thự khác ở Malibu với giá 1,8 triệu USD. Sau đó, cô đầu tư 8 triệu USD vào việc cải tạo, theo Celebrity Net Worth. Bất chấp nỗ lực bán tài sản này vào năm 2013 với giá 7,75 triệu USD, Pamela chưa thể bán được. Thay vào đó, cô quyết định cho thuê căn nhà vào năm 2017 với giá 50.000 USD mỗi tháng trong vài năm, theo báo cáo của Architectural Digest.

Cuối cùng, cô đã bán tài sản này vào năm 2021 với giá 11,8 triệu USD, theo Celebrity Net Worth.

Mặc dù thành công trong sự nghiệp nhưng cuộc sống cá nhân của Pamela Anderson lại đầy biến động và thường xuyên bị dư luận chú ý. Cuộc hôn nhân được công bố rộng rãi của cô với các ngôi sao nhạc rock Tommy Lee và Kid Rock đã thu hút được sự chú ý đáng kể của giới truyền thông. Ngoài ra, Anderson đã thẳng thắn chia sẻ về thách thức mà cô phải đối mặt trong cuộc sống khi bị khủng hoảng cả về tâm lý và tài chính.

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Pamela Anderson rất giàu có và nổi tiếng. Tuy nhiên, tình hình tài chính của cô bị ảnh hưởng do ly hôn và các cuộc chiến pháp lý. Năm 2010, Pamela Anderson xuất hiện trong danh sách những cá nhân nợ thuế lớn nhất của bang California, khi nợ cơ quan thuế tiểu bang 493.144 USD tiền thuế thu nhập cá nhân chưa nộp kể từ năm 2009. Đến năm 2012, số tiền này đã tăng lên 524.241 USD.

Về đời sống cá nhân, cuộc hôn nhân của Pamela với Jon Peters vào năm 2020 chỉ kéo dài 12 ngày. Lý do của sự tan vỡ nhanh chóng này được cho là từ nợ nần của Pamela mà ra.

Sự trở lại mang tính biểu tượng

Trong những năm gần đây, Pamela Anderson đã có sự hồi sinh trong sự nghiệp. Điều này đã đánh dấu bằng sự trở lại "lợi hại" của nữ diễn viên. Với tư cách là một biểu tượng văn hóa, cô đã tận dụng vị thế người nổi tiếng của mình thông qua nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, bao gồm xuất hiện trên truyền hình, ký kết nhiều hợp đồng và phát triển sự nghiệp kinh doanh. Ngoài ra, Pamela còn tận dụng các nền tảng truyền thông xã hội để kết nối với người hâm mộ và phát triển thương hiệu cá nhân.

Bên cạnh đó, Anderson bắt đầu hành trình tìm lại con người thật của mình. Đầu năm nay, cô đã ra mắt cuốn hồi ký mang tên Love, Pamela: A Memoir of Prose, Poetry and Truth cùng với bộ phim tài liệu Pamela, A Love Story. Thông qua loạt phim sắp tới như Cooking with Love và Pamela's Garden of Eden ,ngôi sao Baywatch thách thức những khuôn mẫu và khẳng định khả năng diễn xuất của mình.

Anderson tâm sự: "Tôi rất may mắn khi có một chương trình truyền hình về tôi. Cả hai phim dự kiến ra mắt vào đầu năm 2024. Một chuyến trở về quê hương có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Khi tôi rời Canada, đó là chuyến đi máy bay đầu tiên của tôi. Tôi đặt chân tới LA và cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi. Tôi có tất cả những kỷ niệm tuyệt vời về những điều tôi đã làm. Là một cô gái tỉnh lẻ, tôi thích thú khi có được trải nghiệm đó, nhưng cũng nhớ mình là ai và nơi mình hạnh phúc nhất ở đâu".

Tính đến năm 2024, giá trị tài sản ròng của Pamela Anderson là 20 triệu USD, một minh chứng cho tầm ảnh hưởng lâu dài và sự hiểu biết về tài chính của cô. Mặc dù hành trình của cô được đánh dấu bằng những thăng trầm, khả năng thích ứng và phát triển của Anderson đã đảm bảo sự phù hợp của cô trong một ngành luôn thay đổi. Với địa vị biểu tượng của mình, cô tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ người hâm mộ trên khắp thế giới.