Diva Mỹ Linh khiến “thiếu gia nghìn tỷ" Kiey run khi hát song ca

Mới debut làm ca sĩ vào tháng 9 với MV “Mê cung", Kiey (tên thật: Vưu Tuấn Kiệt), được biết tới là thiếu gia sẽ thừa kế một tập đoàn nghìn tỷ tại Việt Nam, chưa có nhiều cơ hội biểu diễn trước công chúng do bận rộn trong vai trò kinh doanh của gia đình. Mới đây, anh có cơ hội khoe giọng hát tại sự kiện khai trương một resort 5 sao ở Sapa.

Diva Mỹ Linh song ca với Kiey

Chàng thiếu gia khoe giọng hát với ca khúc tiếng Anh “White boy I sat next to on the plane". Anh từng có 8 năm hoạt động nghiệp dư, phát hành 2 album gồm 24 ca khúc tự sáng tác bằng tiếng Anh, quay 6 MV thuộc thể loại pop điện tử, hơi hướng Âu - Mỹ.

Ngoài phần solo, Kiey còn lần đầu song ca cùng diva Mỹ Linh trong nhạc phẩm “Em mơ về anh". “Ca sĩ thiếu gia" cho biết, đây là hit nổi tiếng của “đàn chị" nên anh rất lo lắng khi thể hiện.

“Tôi mất 1 tuần để tập luyện ca khúc và thường xuyên trao đổi điện thoại với chị Mỹ Linh để có sự hòa hợp trong phần hòa giọng. Chị Linh không chỉ chia câu hát theo đúng tone giọng của tôi mà nhiệt tình hướng dẫn về thanh nhạc, cách phát âm, khẩu hình… Dù có một ngày để tập sân khấu cùng chị nhưng quả thật khi biểu diễn chính thức, tôi rất run. Phía hàng ghế khán giả, không chỉ có đông đảo khách mời mà còn có cả gia đình với bố mẹ, hai chị gái tôi theo dõi. May mắn là chị Linh đã nâng đỡ tôi rất nhiều để tôi có thể hòa quyện tốt với giọng của chị, tạo nên tiết mục hoàn thiện, được mọi người ủng hộ", Kiey nói.

Ngoài tiết mục song ca cùng Kiey, Mỹ Linh còn thể hiện bản hit “Hương ngọc lan". Gần đây, diva gây chú ý khi tham gia trong show “Chị đẹp đạp gió, rẽ sóng” cùng 29 ‘chị đẹp' nổi tiếng khác của showbiz. Cô thú nhận có cảm giác thiếu tự tin trước các ‘đàn em' trẻ đẹp, lại giỏi vũ đạo trong chương trình. Tuy nhiên cô không có ý định cạnh tranh với họ. “Tôi nghĩ, 'có chơi có chịu'. Trong cuộc đời, tôi được bề trên thương cho nhiều thứ, giờ nếu cho thêm cảm giác của sự thất bại cũng nên được trải qua", Mỹ Linh nói.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến cũng góp mặt trong đêm nghệ thuật tại Sapa hôm 29/10 với hai ca khúc ‘Light it up' và ‘Chiếc khăn Piêu'. Sau khi rời khỏi “Mặt nạ ca sĩ", Nàng Tiên Hoa ngày càng đắt show.