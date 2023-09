DJ Lee Wu tiết lộ hậu trường gặp gỡ nhóm nhạc 911

Lee Wu tên thật là Lê Nhất Vũ, sinh năm 2002, quê gốc Thanh Hóa. Anh chàng được biết đến là một trong những DJ/Producer trẻ nổi tiếng tại Hà thành. Mới đây, Lee Wu có cơ hội được gặp gỡ và làm việc cùng nhóm nhạc 911 trong chuyến ghé thăm và lưu diễn tại Hà Nội.

Cụ thể, nam DJ trẻ cho biết: “Tôi được làm việc cùng 911 hai buổi, nhân dịp nhóm trình diễn tại nơi tôi đang làm việc. Trong đó, có 1 buổi soundcheck (diễn tập) và muột buổi diễn chính thức vào tối 8/9 vừa qua.

Trước khi gặp 911, tôi vừa hồi hộp, vừa cảm thấy phấn khích vì sắp được gặp gỡ, làm việc cùng những ngôi sao âm nhạc tầm cỡ quốc tế. Họ từng là thần tượng của rất nhiều người Việt từ thế hệ 8x, 9x cho đến hiện tại”.

DJ Lee Wu và các thành viên nhóm 911

Ban đầu, Lee Wu lo lắng quá trình làm việc chung sẽ gặp khó khăn do lần đầu hợp tác, cùng với sự khác biệt về ngôn ngữ. Tuy nhiên, mọi việc diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi. Lee Wu làm DJ chính cho 911 thể hiện cả 4 ca khúc trong buổi trình diễn gồm I Do, Body Shakin’, Night To Remember và Party People… Friday Night.

Lee Wu bật mí: “Trước buổi biểu diễn chính thức, tôi và các thành viên 911 có tập duyệt và ghép nhạc cùng nhau. Các anh đi tập đúng giờ, tác phong rất chuẩn mực, chuyên nghiệp. Dù là những ngôi sao nổi tiếng, các anh không tỏ ra lạnh lùng mà rất hòa đồng, dễ mến, khiến mình không bị áp lực khi cùng làm việc”.

Đặc biệt, ở hậu trường, 911 thể hiện là những người rất thân thiện, hài hước. Nam DJ chia sẻ thêm: “Tôi và 911 đã bắt tay, cùng nhau nói ‘Xin chào Việt Nam, chúng tôi yêu các bạn’. Các anh đã để lại ấn tượng với tôi về tài năng, sự chuyên nghiệp và dễ mến ”.

Lee Wu từng có cơ hội giao lưu với DJ Marlo, nằm trong top 50 DJ nổi tiếng nhất thế giới. Tại Việt Nam, anh chàng cũng từng làm việc cùng loạt ca sĩ nổi tiếng như Amee, Đức Phúc…

Nói về sự khác biệt khi làm việc cùng các ngôi sao trong nước và quốc tế, Lee Wu cho biết: “Họ là những người có tài năng, chuyên môn giỏi, hòa đồng và rất chuyên nghiệp trong công việc. Tuy nhiên, cá nhân tôi nghĩ các nghệ sĩ nước ngoài có phần thân thiện, hài hước hơn so với những ngôi sao Việt Nam mà tôi đã gặp”.

Hiện đang học trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Lee Wu nhanh chóng phát hiện đam mê và theo đuổi con đường âm nhạc theo cách riêng. Trong tương lai, Lee Wu dự kiến ra mắt nhiều sản phẩm mới. Ngoài ra, anh cũng mong muốn sẽ kết hợp với một nghệ sĩ phù hợp để mang đến những sảm phẩm âm nhạc thật mới mẻ, ấn tượng đến với khán giả.