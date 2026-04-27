Doãn Quốc Đam - gương mặt truyền hình quen thuộc đến những bộ phim trăm tỷ

Thứ Hai, 09:00, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ màn ảnh nhỏ đến phim điện ảnh, Doãn Quốc Đam đang dần khẳng định sức hút với loạt vai diễn đa dạng trong các dự án cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

Doãn Quốc Đam là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim truyền hình như "Người phán xử", "Lặng yên dưới vực sâu", "Quỳnh búp bê", "Mê cung", "Sinh tử", "Phố trong làng", "Thương ngày nắng về", "Đấu trí", "Gia đình mình vui bất thình lình", "Gió ngang khoảng trời xanh"... Anh nổi tiếng nhờ khả năng hóa thân đa dạng, từ những vai hiền lành, nội tâm đến các nhân vật gai góc, phức tạp.

Trong vài năm trở lại đây, Doãn Quốc Đam góp mặt trong một số bộ phim điện ảnh. Mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh rộng, nam diễn viên lại để lại dấu ấn mạnh mẽ, đặc biệt khi gắn liền với những tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Điều này khiến khán giả và giới chuyên môn nhìn nhận anh như một “ẩn số” đáng gờm, có thể trở thành "bảo chứng phòng vé" trong thời gian tới.

Diễn viên Doãn Quốc Đam

Năm 2023, Doãn Quốc Đam tham gia phim điện ảnh "Đào, phở và piano" với vai Văn Dân. Nam diễn viên cho thấy sự hết mình với vai diễn qua các phân cảnh hành động như cận chiến và đấu súng. Anh cũng khắc họa diễn biến tâm lý nhân vật một cách thuyết phục và có chiều sâu.

Một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Doãn Quốc Đam là bộ phim "Truy tìm long diên hương" của đạo diễn Dương Minh Chiến. Đây không chỉ là tác phẩm giúp anh tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả trên màn ảnh rộng mà còn đánh dấu bước ngoặt khi bộ phim nhanh chóng cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

Doãn Quốc Đam trong phim "Truy tìm long diên hương"

Phim xoay quanh câu chuyện của anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tâm (Ma Ran Đô). Cả hai sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển bình yên. Tâm sau đó lên thành phố mưu sinh. Trong một lần trở về quê, anh lợi dụng sơ hở đã trộm món bảo vật quý giá rồi trốn mất. Tâm đã quyết định lên thành phố tìm em trai, đem long diên hương trở về trước khi bị dân làng phát hiện.

Trong phim, Doãn Quốc Đam vào vai Cường "Liều" - đại ca giang hồ gai góc. Chia sẻ về ngoại hình nhân vật không được đẹp, nam diễn viên cho biết: "Khi đóng phim, tôi ít khi để ý vẻ bề ngoài của nhân vật. Tôi chỉ quan tâm vào việc có ‘tải’ được hết hồn cốt của nhân vật hay chưa. Nhan sắc của tôi chỉ tầm trung nên việc làm xấu mình đi một chút cũng không phải điều gì đáng ngại, dù tôi biết ai cũng muốn tìm kiếm cái đẹp trong nghệ thuật. Tôi cố gắng làm tốt nhất có thể về tâm lý, cảm xúc như yêu cầu của đạo diễn và ekip".

Trong năm 2026, Doãn Quốc Đam tham gia phim kinh dị "Quỷ nhập tràng 2". Phim của đạo diễn Pom Nguyễn nhanh chóng cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng chỉ sau 1 tuần khởi chiếu chính thức. Trong phim, Doãn Quốc Đam vào vai Hải - nhân vật phản diện với màu sắc gai góc, bất cần, chịu sự chi phối của thế lực tà ác. Đây cũng là lần hiếm hoi nam diễn viên thử sức với thể loại kinh dị, đánh dấu bước chuyển trong lựa chọn vai diễn.

Doãn Quốc Đam tham gia phim kinh dị "Quỷ nhập tràng 2"

“Quỷ nhập tràng 2” kể về hành trình đầy ám ảnh của Minh Như khi cô trở lại xưởng nhuộm cũ của gia đình sau nhiều năm bị bỏ rơi. Nơi từng là mái nhà thân thuộc ấy giờ đây lại trở thành một không gian đầy quỷ dị và ám ảnh. Những hiện tượng ma quái liên tiếp xảy ra kể từ ngày Minh Như quay lại, kéo theo hàng loạt bí mật kinh hoàng về cái chết của mẹ cô. 

Sắp tới, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, Doãn Quốc Đam góp mặt trong bộ phim "Trùm sò" của đạo diễn Đức Thịnh. Anh vào vai Quan Chạch - một vị quan huyện mang đậm tính châm biếm, vô cùng đam mê “marketing” và xây dựng “hình ảnh cá nhân” trước mặt dân chúng. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc quyền uy ấy, Quan Chạch lại là một người đàn ông cực kỳ sợ vợ. Việc nam diễn viên vào vai một vị quan với tạo hình khác lạ, cùng tính cách sợ vợ, càng khơi gợi sự tò mò từ phía khán giả.

Doãn Quốc Đam vào vai Quan Chạch trong "Trùm sò"

Ra mắt vào dịp nghỉ lễ, "Trùm sò" được kỳ vọng sẽ tận dụng lợi thế thời điểm để bứt phá doanh thu và thu hút đông đảo khán giả ra rạp. Với sự góp mặt của Doãn Quốc Đam trong một vai diễn mới lạ, bộ phim càng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như các dự án trước, nam diễn viên hoàn toàn có thể nối dài chuỗi thành công phòng vé của mình.

Mai Trang/VOV.VN
Tin liên quan

Doãn Quốc Đam bị khán giả chỉ trích trong Gió ngang khoảng trời xanh
Doãn Quốc Đam bị khán giả chỉ trích trong Gió ngang khoảng trời xanh

VOV.VN - Nhân vật Đăng (Doãn Quốc Đam thủ vai) trong "Gió ngang khoảng trời xanh" trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả vì đi quá giới hạn với nhân vật Linh (Lan Phương) dù đã có vợ.

Doãn Quốc Đam bị khán giả chỉ trích trong Gió ngang khoảng trời xanh

Doãn Quốc Đam bị khán giả chỉ trích trong Gió ngang khoảng trời xanh

VOV.VN - Nhân vật Đăng (Doãn Quốc Đam thủ vai) trong "Gió ngang khoảng trời xanh" trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả vì đi quá giới hạn với nhân vật Linh (Lan Phương) dù đã có vợ.

Phương Oanh vào vai vợ của Doãn Quốc Đam trong "Gió ngang khoảng trời xanh"
Phương Oanh vào vai vợ của Doãn Quốc Đam trong "Gió ngang khoảng trời xanh"

VOV.VN - Phương Oanh có vai diễn đầu tiên sau 4 năm vắng bóng và sự trở lại này còn đáng chờ đợi hơn khi đóng cặp với cô chính là Doãn Quốc Đam. Hai diễn viên vào vai vợ chồng trong "Gió ngang khoảng trời xanh".

Phương Oanh vào vai vợ của Doãn Quốc Đam trong "Gió ngang khoảng trời xanh"

Phương Oanh vào vai vợ của Doãn Quốc Đam trong "Gió ngang khoảng trời xanh"

VOV.VN - Phương Oanh có vai diễn đầu tiên sau 4 năm vắng bóng và sự trở lại này còn đáng chờ đợi hơn khi đóng cặp với cô chính là Doãn Quốc Đam. Hai diễn viên vào vai vợ chồng trong "Gió ngang khoảng trời xanh".

Lý do MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam không bị phạt vì quảng cáo không phù hợp
Lý do MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam không bị phạt vì quảng cáo không phù hợp

VOV.VN - Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Cục phó Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL), các video quảng cáo có từ năm 2022–2023 nên đã quá thời hiệu xử phạt theo quy định của pháp luật, vì vậy cơ quan chức năng không xử lý hành chính mà chỉ đưa ra hình thức nhắc nhở.

Lý do MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam không bị phạt vì quảng cáo không phù hợp

Lý do MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam không bị phạt vì quảng cáo không phù hợp

VOV.VN - Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Cục phó Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL), các video quảng cáo có từ năm 2022–2023 nên đã quá thời hiệu xử phạt theo quy định của pháp luật, vì vậy cơ quan chức năng không xử lý hành chính mà chỉ đưa ra hình thức nhắc nhở.

