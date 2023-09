Elizabeth Olsen không muốn "chỉ là 1 nhân vật" trong Vũ trụ điện ảnh Marvel.

"Doctor Strange: Đa vũ trụ hỗn loạn" phá vỡ quy tắc của Marvel?

VOV.VN - "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" là phần phim rất tham vọng của Marvel kể từ sau đại dịch Covid-19, tuy nhiên phần 2 của Doctor Strange đã thay đổi nhiều quy tắc vốn được thiết lập trong MCU suốt nhiều năm qua.