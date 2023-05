Marvel lội ngược dòng ngoạn mục với "Vệ binh dải ngân hà 3"

Sau 6 năm chờ đợi, người hâm mộ cuối cùng cũng được thưởng thức chuyến hành trình tiếp theo của các Vệ binh dải ngân hà trong "Guardians of the Galaxy Vol. 3" (tựa Việt: Vệ binh dải ngân hà 3). Trong tác phẩm đánh dấu màn chia tay Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), James Gunn đã chiêu đãi khán giả một trong những bộ phim siêu anh hùng mãn nhãn, đầy cảm xúc và tính chữa lành nhất trên màn ảnh rộng.

Nội dung "Guardians of the Galaxy Vol. 3" tiếp nối các sự kiện trong phần ngoại truyện The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022) khi các Vệ binh đã “an cư lạc nghiệp” tại Knowhere. Họ cũng có thêm thành viên mới là chú chó Cosmo (Maria Bakalova). Thế nhưng, Adam Warlock (Will Poulter) - đứa con trai của Nữ tư tế Ayesha (Elizabeth Debicki) tộc Sovereign - bất ngờ tấn công khiến Rocket (Bradley Cooper lồng tiếng) bị thương nặng.

Star-Lord/Peter Quill (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillan), Groot (Vin Diesel lồng tiếng) và Mantis (Pom Klementieff) buộc phải kết hợp với Gamora (Zoe Saldana) nhằm tìm lại những mối liên hệ trong quá khứ và cứu mạn người đồng đội thân thiết. Vì thế mà họ phải chạm trán phản diện High Evolutionary (Chukwudi Iwuji), đồng thời biết được câu chuyện bi thương của Rocket.

Câu chuyện quá khứ đầy bi kịch và mang tính chữa lành của Rocket

"Guardians of the Galaxy Vol. 3" diễn ra hai câu chuyện song song xoay quanh hành trình giải cứu Rocket của nhóm Vệ binh và nguồn gốc của cậu. Hóa ra, tay lính đánh thuê bất cần và không ngán một ai từng là một con gấu mèo yếu ớt và hiền lành. Rocket trở thành vật thí nghiệm vô nhân tính để tạo ra giống loài hoàn hảo của High Evolutionary.

Cậu cũng có những người bạn đầu tiên của mình là rái cá Lylla (Linda Cardellini), hải cẩu Teefs (Asim Chaudhry) và thỏ Floor (Mikaela Hoover). Họ đều là những con vật có hình thù kỳ dị do High Evolutionary tạo ra nhưng bên trong lại là một tâm hồn ngây thơ, trong sáng và mơ một ngày được nhìn thấy bầu trời của thế giới mới như lời hứa hẹn xa vời.

James Gunn khéo léo xây dựng hình ảnh tình bạn đáng yêu giữa những kẻ bị ruồng bỏ, sự rụt rè của Rocket, nét tăng động vô tri của Floor hay ngốc nghếch của Teefs. Để rồi khi thảm họa ập đến, người xem dễ dàng bật khóc trước những bi thương mà họ gặp phải. Hóa ra, bất kỳ sinh vật nào cũng khao khát tình yêu thương, có bạn bè hay được thuộc về một nơi nào đó.

Dù vẻ ngoài có xấu xí, đáng sợ hay thậm chí hung dữ như đám quái vật Abilisk thì vẫn đều có những cảm xúc, suy nghĩ riêng. Cuối cùng, người hâm mộ cũng có thể an lòng khi Rocket đã dám đối mặt với quá khứ và cởi bỏ được nỗi đau suốt bao lâu qua. Cậu cũng đã tìm được gia đình thực sự của mình - những người có thể mạo hiểm tính mạng và bất chấp tất cả cùng chàng gấu mèo “vào sinh ra tử”.

Hành trình trưởng thành của đội Vệ binh

Từ "Guardians of the Galaxy" (2014), James Gunn đã cố tình xây dựng đội Vệ binh dải ngân hà như một “gánh xiếc” với các nhân vật thuộc đủ mọi thành phần bất hảo nhưng bất đắc dĩ phối hợp với nhau để giải cứu vũ trụ. Qua các phần phim, họ cùng nhau chiến đấu nhiều lần nhưng cãi vả và “tấu hài” cũng chẳng ít. Nhưng phải đến "Guardians of the Galaxy Vol. 3", các thành viên mới có cơ hội nhìn lại chính mình.

Nếu "Avengers: Endgame" là hành trình nhìn lại quá khứ của các Avengers đầu tiên thì bom tấn lần này đóng vai trò tương tự với nhóm Vệ binh. Mỗi người đều có cơ hội khám phá bản thân qua những phần phim trước, đồng thời bộc lộ cá tính, sức mạnh và sở hữu khoảnh khắc tỏa sáng riêng. Bộ phim vẫn mang tính hài hước qua những mảng miếng đặc trưng của James Gunn. Song, màu sắc chủ đạo này chuyển sang sự chiêm nghiệm và cảm xúc sâu lắng.

Sau biến cố của "Avengers: Infinity War" (2018) khiến một nửa vũ trụ “bay màu” và cái chết của Gamora, Peter Quill trở nên trầm tính hơn. Anh chàng đã ra dáng một người đội trưởng khi phân công tác chiến cho từng thành viên hay nghĩ ra kế hoạch đối mặt với kẻ thù mà không ai ngờ đến. Peter cũng nhận ra anh còn một gia đình khác ở Trái Đất mà bản thân đã quên từ nhiều năm qua.

Drax vốn được mặc định là “cây hài” với những phát ngôn khờ khạo nhất trong nhóm. Nhưng trong Guardians of the Galaxy Vol. 3, anh chàng còn hơn như thế nhiều lần. Sâu trong thâm tâm, Drax vẫn là một người cha từng mất đi vợ lẫn con gái trong cuộc xâm lăng của Ronan (Lee Pace) và mong muốn có một mái ấm mới.

Mantis vẫn là một cô gái ngây thơ, dễ tin người và luôn hỗ trợ đồng đội về mặt tinh thần. Thế nhưng, cô đã biết phản ứng lại và bảo vệ người khác thay vì im lặng nghe những lời mắng chửi. Sức mạnh của “nàng bọ” cũng không gói gọn trong việc đứng sau trợ giúp nữa mà còn có thể tấn công rất mạnh mẽ. Nebula cũng từ một cỗ máy giết chóc, nóng nảy mà nhận ra lẽ sống của mình.

Adam Warlock là một sự bổ sung đầy tiềm năng cho đội Vệ binh khi sức mạnh bá đạo và tính cách trẻ con của anh chàng có nhiều hướng khai thác trong tương lai. High Evolutionary là một kẻ ác có tư duy méo mó nhưng lại kiên định với suy nghĩ lệch lạc và sự tàn ác của mình. Gã không hề bị lay động hay hồi tâm chuyển ý trước những lý lẽ của các siêu anh hùng.

Người hâm mộ không chỉ được ôn lại những kỷ niệm xưa từ các phần phim trước mà còn thấy được hành trình trưởng thành của dàn nhân vật sau 9 năm gắn bó trên màn ảnh rộng. Lời chia tay cũng vì thế mà trọn vẹn và cảm động hơn khi đây là lần cuối cùng mà các Vệ binh thế hệ đầu tiên còn đứng chung một khung hình hay chiến đấu cùng nhau.

Hình ảnh, âm thanh, kỹ xảo đều “đỉnh của chóp”

"Guardians of the Galaxy" vốn nổi tiếng phần âm nhạc xịn sò thuộc nhiều thập niên khác nhau do chính James Gunn lựa chọn. Bom tấn lần này cũng không ngoại lệ khi chiêu đãi khán giả loạt ca khúc cực chất như "Since You Been Gone" hay "We Care a Lot"… Mỗi bài hát đều có vai trò và ý đồ riêng để tăng thêm sự kịch tính, sôi động hay bi thương cho các cảnh phim.

Yếu tố hành động trải dài từ đầu đến cuối phim, chỉ vài phút là lại có một màn chiến đấu kịch tính của nhóm Vệ binh khiến nhịp phim diễn ra dồn dập. Phim vẫn giữ phong cách khác biệt với phần còn lại của MCU khi mỗi phân đoạn hành động đều rất mãn nhãn với các pha kết liễu đậm chất bạo lực. Đặc biệt, "Guardians of the Galaxy Vol. 3" còn có nhiều cảnh one-shot được dàn dựng công phu và kỹ lưỡng với nhiều góc quay đặc sắc đến từng chi tiết cho thấy các Vệ binh phối hợp chiến đấu rất ăn ý và mượt mà.

Kỹ xảo phim cũng là một điểm sáng khi các chuyên gia VFX không “ép deadline”. Hình ảnh Rocket, Floor hay Lylla hiện lên một cách chân thật đến từng sợi lông lẫn biểu cảm đôi mắt ngấn nước. Chiếc tàu Bowie được xây dựng khá công phu. Còn các trận chiến ngoài không gian với quy mô lớn mang đến nhiều đại cảnh cháy nổ hoành tráng với sức hủy diệt kinh hoàng.

Nhìn chung, "Guardians of the Galaxy Vol. 3" là một trong những phim siêu anh hùng hay nhất MCU hay là điểm sáng nhất trong Kỷ nguyên IV (Phase 4). Bộ phim hội tụ đủ mọi yếu tố giải trí lẫn cảm xúc và là lời tri ân tới các Vệ binh Dải ngân hà.

Sau tuần đầu công chiếu, bộ phim đã đạt doanh thu mở màn gần 300 triệu USD toàn cầu, đây là một con số kỷ lục đối với franchise này, đồng thời vượt qua con số mở màn của "Ant-man 3" hay "Black Panther 2" trước đó của Marvel. Bộ phim không được nhiều kỳ vọng trước khi ra rạp, tuy nhiên hiệu ứng truyền miệng cực tốt cùng chất lượng phim vượt trội đã giúp Marvel gần như có cú “lội ngược dòng” thành công với phần 3 này./.