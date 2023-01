Hai thành viên BIGBANG đồng loạt rời YG Entertainment

Ngày 26/12, đại diện YG Entertainment thông báo hai thành viên Taeyang và Daesung sẽ không tái ký hợp đồng với công ty. Tuy nhiên, công ty xác nhận Taeyang và Daesung vẫn sẽ tiếp tục là thành viên của BIGBANG.

Taeyang và Daesung đồng loạt rời YG Entertainment sau nhiều năm gắn bó.

Taeyang sẽ gia nhập The Black Label, công ty con của YG Entertainment. "Sau khi làm việc cùng nhau với tư cách là nhà sản xuất và nghệ sĩ trong một thời gian dài, Nhà sản xuất Teddy và nghệ sĩ Taeyang đang có một khởi đầu mới tại THE BLACKLABEL dựa trên sự tin tưởng về âm nhạc của họ dành cho nhau. The Black Label sẽ hỗ trợ hết mình để Taeyang thực hiện các hoạt động âm nhạc đa dạng một cách tích cực hơn", đại diện The Black Label cho biết.

Trong khi đó, Daesung chấm dứt hợp đồng với YG Entertainment và chưa có thông cáo về các hoạt động trong tương lai.

Trước đó, vào tháng 2 năm nay, thành viên T.O.P cũng thông báo kết thúc hợp đồng độc quyền với YG Entertainment sau 19 năm gắn bó. Nam rapper muốn thử sức trên con đường mới với tư cách nghệ sĩ và doanh nhân.

Hiện tại, chỉ còn trưởng nhóm G-Dragon là thành viên BIGBANG chưa có quyết định về việc gia hạn hợp đồng. Phía YG cho biết nam thần tượng vẫn đang trong quá trình đàm phán hợp đồng và định hướng hoạt động trong tương lai"./.