Hailey Baldwin trải lòng về khoảng thời gian "buồn và khó khăn" sau ồn ào với Selena

Mới đây, Hailey Baldwin đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình sau loạt ồn ào với Selena Gomez vừa qua. Cô cho biết, bản thân đã trải qua những khoảnh khắc buồn và khó khăn nhất trong cuộc đời trưởng thành của mình. Nữ người mẫu chia sẻ rằng cô cảm thấy mong manh trước 49,5 triệu người theo dõi trên Instagram của mình.

"Tôi đang gặp khó khăn nhưng thành thật mà nói, kể từ khi bắt đầu năm 2023, tôi đã gặp một số khoảnh khắc buồn nhất, khó khăn nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời trưởng thành của mình và ít nhất phải nói rằng tâm trí và cảm xúc của tôi rất mong manh" - Bà xã Justin Bieber chia sẻ.

Cựu người mẫu 9X cũng cho biết rất nhiều người cũng cảm thấy như cô. Chính vì thế, cô cho rằng mọi người sẽ không còn cô đơn một mình. “Nói như vậy, chúng ta hãy tiếp tục ở bên nhau. Hãy ở đó vì những người thân yêu, bạn bè, gia đình và những người xa lạ. Hãy ở đó vì mọi người. Hãy tiếp tục xuất hiện vì nhau ngay cả khi khó khăn. Chúng ta tốt hơn khi ở bên nhau”, người đẹp bày tỏ.

Trước đó, Hailey Baldwin đã có những chia sẻ trên trang Instagram cá nhân. Theo đó, bà xã Justin Bieber muốn gửi lời cảm ơn đến Selena cũng như việc cô sẽ cân nhắc kỹ về phát ngôn, hình ảnh trước khi đăng tải lên MXH để tránh gây ra hiểu lầm không đáng có.

"Cảm ơn Selena đã lên tiếng vì tôi. Tôi và Selena đã trao đổi rất nhiều về cách làm sao để xóa bỏ drama gần đây. Những người có liên quan đến câu chuyện đều đã phải trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Chuyện thù ghét ai đó là vô cùng độc hại. MXH là cách kết nối cộng đồng nhanh nhất nhưng cũng dễ tạo nên sự hiểu lầm, chia rẽ các mối quan hệ, điển hình là vụ việc vừa qua" - Hailey Baldwin chia sẻ.

Cuối tháng 2, khoảnh khắc Hailey Baldwin giễu cợt Taylor Swift trong chương trình "Drop the Mic" cách nay nhiều năm bỗng dưng bị đào lại, đăng lên TikTok. Bất ngờ hơn, Selena đã lên tiếng phản pháo Hailey và bênh vực bạn mình. Cô trực tiếp bình luận dưới bài đăng: "Xin lỗi nhé, bạn thân nhất của tôi đã và đang tiếp tục là một trong những người giỏi nhất cuộc chơi này".

Thế là, cộng đồng fan Selena có thêm lý do để tràn vào tài khoản của Hailey để chửi bới. Chỉ vài ngày trước đó, người mẫu 27 tuổi khiến người hâm mộ hậm hực vì được cho là hùa với Kylie Jenner giễu cợt Selena.

Cụ thể, khi Selena chia sẻ việc lạm dụng kỹ thuật brow lamination (chải lông mày ngược) gây ra hiệu ứng kém xinh cho đôi lông mày, Kylie đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc gọi video khoe đôi lông mày với Hailey, kèm phát ngôn bị cho là đả kích giọng ca "Lose You To Love Me"./.