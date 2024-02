Hành trình truyền cảm hứng của nhóm nhạc toàn cầu BTS

BTS, hay còn được gọi là Bangtan Boys, đã vượt qua giới hạn của K-pop để trở thành hiện tượng toàn cầu, thu hút khán giả bằng âm nhạc, màn trình diễn và thông điệp có tác động xã hội của họ. Được thành lập bởi Big Hit Entertainment vào năm 2010, BTS bao gồm bảy thành viên: Jin , SUGA , J-Hope , RM, Jimin , V và Jungkook. Tên của nhóm có ý nghĩa biểu thị cam kết của họ trong việc tránh xa những định kiến ​​và kỳ vọng xã hội nhắm vào thanh thiếu niên.

Nhóm nhạc BTS được coi là biểu tượng cho sự thành công của K-pop

Thời kỳ thực tập sinh và ra mắt của BTS

Hành trình của BTS bắt đầu vào năm 2010 khi CEO của Big Hit Entertainment (nay là HYBE), Bang Si Hyuk nhắm đến việc thành lập một nhóm nhạc hip-hop. Đối mặt với những thách thức về doanh số bán album vật lý ngày càng giảm và doanh thu kỹ thuật số còn non trẻ, Bang Si Hyuk đã chọn một nhóm nhạc thần tượng để tận dụng các buổi biểu diễn hòa nhạc trực tiếp và hỗ trợ tận tình cho người hâm mộ.

Bất chấp sự phản đối ban đầu của nhiều thực tập sinh, J-Hope, RM và SUGA đã nắm lấy cơ hội. Từ chối hình mẫu nhóm nhạc thần tượng thông thường, Bang PD tìm cách tạo ra một nhóm nhạc độc đáo nơi các thành viên có thể thể hiện cá tính. Cuộc thử giọng diễn ra vào năm 2010 và các thành viên trong nhóm đã luyện tập rất chăm chỉ, luyện tập tới 15 giờ mỗi ngày.

Năm 2013, BTS ra mắt với đĩa đơn 2 Cool 4 Skool và đĩa đơn chính No More Dream. Mặc dù doanh số bán hàng ban đầu còn khiêm tốn nhưng việc phát hành đã giải quyết được sự lo lắng của giới trẻ và kỳ vọng của xã hội, đánh dấu sự rời bỏ các chủ đề K-pop truyền thống. Được công nhận là Nghệ sĩ mới của năm, BTS đã đặt nền móng cho sự nghiệp mang tính cách mạng, thu hút sự chú ý của khán giả toàn cầu bằng tính chân thực và những câu chuyện phù hợp với xã hội.

Sức hấp dẫn lớn dần

Năm 2014, BTS củng cố sự hiện diện của mình trong làng âm nhạc với việc phát hành Skool Luv Affair và chuyến lưu diễn hòa nhạc đầu tiên của họ, đánh dấu một bước đột phá đáng kể. Skool Luv Affair đứng đầu Bảng xếp hạng album Gaon và xuất hiện lần đầu trên Bảng xếp hạng album thế giới của Billboard, cho thấy mức độ nổi tiếng ngày càng tăng của nhóm. Những đĩa đơn như Boy in Luv và Just One Day tiếp tục đẩy mạnh thành công của nhóm.

Việc phát hành Dark & ​​Wild và chuyến lưu diễn đầu tiên của họ - 2014 BTS Live Trilogy Episode II: The Red Bullet đã tiếp thêm động lực cho BTS. Tiếp đó, việc mở rộng sang thị trường Nhật Bản với Wake Up và các chuyến lưu diễn tiếp theo đã nhấn mạnh sức hấp dẫn quốc tế ngày càng tăng của nhóm. Bằng cách thu hút khán giả khắp Châu Á, Bắc Mỹ và Châu Mỹ Latinh, BTS đã chứng tỏ sức ảnh hưởng toàn cầu của mình.

BTS từng vinh dự được có cuộc gặp gỡ Tổng thống Mỹ Joe Biden

Bước đột phá

Bước đột phá toàn cầu của BTS đến với bản phát hành năm 2017 mang tên Love Yourself: Her với đĩa đơn ăn khách DNA. Ca khúc cũng đánh dấu lần đầu tiên nhóm lọt vào Billboard Hot 100, đạt vị trí thứ 85, một thành tích lịch sử đối với một nhóm nhạc nam K-pop. Bản phát hành tiếp theo, Love Yourself: Tear, ra mắt ở vị trí số một trên Billboard 200, đưa BTS trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng album của Mỹ.

Năm 2018, BTS tiếp tục thống trị với Love Yourself: Answer, đạt được chứng nhận Vàng từ RIAA và họ bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, bán hết vé tại các sân vận động trên toàn cầu, bao gồm cả Citi Field mang tính biểu tượng ở New York.

Đĩa đơn năm 2019 của nhóm, Map of the Soul: Persona, không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 mà còn trở thành album tiếng Hàn đầu tiên đạt vị trí quán quân tại Anh và Úc. Cũng trong năm này, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại sân vận động của họ, Love Yourself: Speak Yourself, bao gồm việc bán hết vé tại Sân vận động Wembley, đã củng cố thêm sự hiện diện toàn cầu của họ, phá vỡ kỷ lục và trở thành một trong những nghệ sĩ lưu diễn có doanh thu cao nhất.

Nhìn lại quá trình nỗ lực thời gian qua của BTS, có lẽ ánh hào quan mà nhóm nhận được là hoàn toàn xứng đáng.

Đỉnh cao toàn cầu

Bất chấp dịch bệnh COVID-19 hoành hành vào năm 2020, BTS vẫn củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu của mình trong ngành công nghiệp âm nhạc bằng những thành tựu đột phá. Map of the Soul: 7 lập kỷ lục đặt hàng trước, bán được hơn 4,02 triệu bản, trở thành album bán chạy nhất Hàn Quốc.

Trong khi đó, đĩa đơn ON ra mắt ở vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ, đưa BTS trở thành nhóm nhạc nhanh nhất kể từ Beatles có được 4 album quán quân. Bất chấp những thách thức của đại dịch, buổi hòa nhạc ảo của họ đã phá kỷ lục, thể hiện sự kết nối với người hâm mộ toàn cầu của họ.

Chưa dừng lại ở đó, BTS đã đạt được thành công lịch sử với đĩa đơn tiếng Anh Dynamite, ra mắt ở vị trí số một trên Billboard Hot 100, đánh dấu lần đầu tiên một nghệ sĩ toàn Hàn Quốc đạt được thành tích này. Các bản phát hành tiếp theo của họ, bao gồm Life Goes On và Butter, tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng trên toàn cầu.

Các đề cử Grammy của nhóm cùng với việc được vinh danh là Nghệ sĩ thu âm toàn cầu của năm trong 2 năm liên tiếp đã phản ánh tầm ảnh hưởng vô song của họ. Ngoài ra, việc các thành viên BTS tham gia vào các dự án solo trong khi vẫn duy trì các hoạt động nhóm càng củng cố thêm vị thế của họ với tư cách là những người dẫn đầu toàn cầu trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Với lịch tạm dừng để thực hiện nghĩa vụ quân sự vào năm 2022, BTS dự kiến ​​sẽ tái hợp vào năm 2025.