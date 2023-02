Hé lộ những sự thật ít biết về nam tài tử Park Seo Joon

Park Seo Joon được mệnh danh là “Ông hoàng phim hài tình cảm truyền hình" Hàn Quốc, nhờ vào hàng loạt bộ phim truyền hình thành công như "She was pretty" (2015), "Fight for my way" (2017), "Thư ký Kim sao thế?" (2018) ) và "Tầng lớp Itaewon" của Netflix (2020).

Park Seo Joon.

Tên khai sinh

Park Seo Joon sinh ngày 16/12/1988, tên thật là Park Yong Kyu. Vì thường xuyên sử dụng nghệ danh nên khán giả ít biết đến tên thật của nam tài tử. Anh thường sử dụng tên này để quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Vào năm 2019, nam diễn viên hào phóng, quyên góp số tiền lớn 100 triệu won cho Cầu Hy vọng trong vụ cháy rừng ở tỉnh Gangwon. Năm 2020, tài tử họ Park quyên góp thêm 100 triệu won để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt ở Hàn Quốc. Ngôi sao "Tầng lớp Itaewon" cũng đã quyên góp 100 triệu won cho thành phố Daegu với các nỗ lực cứu trợ Covid-19.

Ước mơ thời thơ ấu

Là con cả trong gia đình có ba cậu con trai, Park Seo Joon từng mơ ước trở thành một cầu thủ bóng chày nhưng khi đó, cha anh nghĩ rằng em trai Seo Joon phù hợp hơn. Sau này, khi biểu diễn trên sân khấu ở trường trung học cơ sở, anh nhận ra niềm đam mê với diễn xuất. Vì thế dù xuất thân từ một gia đình khá giả, theo nghiệp kinh doanh nhưng Park Seo Joon lại quyết định lựa chọn và theo đuổi con đường nghệ thuật.

Park Seo Joon từng có ước mơ trở thành cầu thủ bóng chày.

Ra mắt với vai diễn trong một MV

Park Seo Joon ra mắt làng giải trí không phải trong một bộ phim truyền hình mà thông qua việc xuất hiện trong một video âm nhạc của cựu thành viên BAP Bang Yong-guk, "I Remember". Vai diễn đầu tiên của Park Seo Joon là vai phụ trong "Perfect Game" (2011), bộ phim thể thao tái hiện lại một trong những trận đấu hấp dẫn nhất trong lịch sử bóng chày Hàn Quốc. Đến năm 2015, Park Seo Joon vụt sáng thành sao với hai vai diễn đột phá trong hai bộ phim "Kill me heal me" và "She was pretty".

Thành tích ấn tượng

Thành công của "Kill Me, Heal Me" và "She Was Pretty" đã mang về cho anh Giải thưởng Xuất sắc (Nam diễn viên trong phim truyền hình ngắn), Giải thưởng được yêu thích (Nam diễn viên), Giải thưởng Top 10 Ngôi sao và Giải Cặp đôi đẹp nhất tại Lễ trao giải Phim truyền hình MBC 2015. Park Seo Joon cũng đã giành được một số giải thưởng khác gồm "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất" của Giải thưởng phim truyền hình Hàn Quốc 2013, Giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc 2017 và Giải thưởng Grand Bell 2017. Với vai diễn phó chủ tịch Lee Young-joon trong phim "Thư ký Kim", anh đã giành được Giải thưởng Xuất sắc hàng đầu (Nam diễn viên trong phim truyền hình ngắn tập) tại Lễ trao giải Ngôi sao APAN 2018.

Thời gian nhập ngũ

Nam tài tử sinh năm 1988 là một trong số ít diễn viên hiếm hoi không cần phải tạm ngưng diễn xuất để hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc. Anh nhập ngũ ngay sau khi hoàn thành bậc trung học vào năm 2008 khi mới 19 tuổi. Năm 2010, anh xuất ngũ và tập trung xây dựng sự nghiệp diễn xuất của mình.

Hội bạn thân toàn sao của Park Seo Joon.

Hội bạn thân nổi tiếng

Park Seo Joon là thành viên của hội bạn thân quyền lực Wooga Fam. Hội bạn thân còn có những thành viên nổi tiếng gồm V (BTS), Choi Woo Shik, Park Hyung Sik và Peakboy. Cả 5 đều thành công và tạo dựng được tên tuổi trong lĩnh vực của mình. Các thành viên thường xuyên dành thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để cùng nhau đi du lịch hay thể hiện tình cảm thân thiết gắn bó qua sự ủng hộ dành cho nhau.

Vai diễn Hollywood đầu tiên

Màn ra mắt tại Hollywood của Park Seo Joon đã được nhiều người mong đợi kể từ khi nam tài tử xác nhận gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel. Park Seo Joon sẽ góp mặt trong phần tiếp theo của "Captain Marvel" mang tên "The Marvels". Anh sẽ vào vai Hoàng tử Yan, chồng của Carol Danvers hay còn gọi là Captain Marvel, do Brie Larson thủ vai. Với vai diễn Marvel đầu tiên này, Park Seo Joon không chỉ trở thành nam diễn viên hạng A toàn châu Á mà còn tiến xa hơn ở Hollywood,/.