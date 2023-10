HIEUTHUHAI ấn định ngày ra mắt album đầu tay

Album sẽ bao gồm 12 ca khúc, lần lượt theo thứ tự là "Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó", "Giờ thì ai cười", "Không phải gu", "Siêu sao", "Đi họp lớp", "Không thể say", "Exit Sign", "Visa Interlude", "Sắp nổi tiếng", "KPI", "Everything Will Be Okay" và "Cho em an toàn".

Trong số đó, ca khúc "Không thể say" từng đạt #1 Trending YouTube chỉ sau 24 giờ phát hành. Tên của các ca khúc trong album cũng khiến nhiều khán giả tò mò về nội dung khi có rất nhiều chủ đề khác nhau được nhắc tới. Cùng với đó, những người kết hợp trong album cũng chưa được rapper sinh năm 1999 tiết lộ.

Đây là dự án HIEUTHUHAI đã ấp ủ lâu, từ lúc bắt tay vào thực hiện đến thời điểm ra mắt là hơn 2 năm. Producer Kewtiie sẽ đảm nhận vai trò sản xuất toàn bộ các bản phối cho các ca khúc nằm trong album. Album "Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó" của HIEUTHUHAI sẽ bao gồm những ca khúc mô tả câu chuyện cùng trải nghiệm từ bản thân về cuộc sống.

Trong hai năm vừa qua, HIEUTHUHAI đã đạt vô số những thành tích, trở thành một trong những nghệ sĩ gen Z được yêu thích nhất của làng nhạc Việt. Ngoại hình ấn tượng và những bản rap viral giúp nam rapper sinh năm 1999 được nhiều người gọi là “hoàng tử nhạc rap” thế hệ mới.

Chính vì thế, việc nam rapper điển trai quyết định cho ra mắt dự án âm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại là điều đã được chờ đợi từ lâu. Anh cũng đã không ít lần nhắc đến album này trong các sản phẩm âm nhạc của mình. "Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó" từng xuất hiện ở cuối MV "Không thể say", nơi nam rapper vừa bước ra khỏi “bảo tàng trái tim”.

Gần đây, MV "Giờ thì ai cười" của HIEUTHUHAI cũng đạt được những thành tích ấn tượng dù nam rapper thử nghiệm một dòng nhạc tương đối khó nghe và chưa quen thuộc với số đông khán giả. Ca khúc đang đứng vị trí #7 Thịnh hành Danh mục Âm nhạc của YouTube, thu về hàng trăm nghìn lượt stream, xuất hiện trên bìa của nhiều playlist đình đám trên các nền tảng.

Nhiều khán giả ngay lập tức nhận ra nam rapper điển trai đang khá “chiến” và mong muốn nhắm đến một số ý kiến chỉ trích vốn đã theo đuổi anh trong nhiều năm qua. Trước đó, Intro cho album mang tên "Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó" cũng được khán giả dự đoán sẽ là màu sắc âm nhạc chủ đạo cho album đầu tay của HIEUTHUHAI: dữ dội, cá tính và gai góc hơn.

Trước đây, khán giả đại chúng thường biết đến rapper gen Z này với sự nhẹ nhàng, tinh nghịch thông qua các bản rap về tình yêu.

HIEUTHUHAI gửi lời nhắn tới khán giả yêu quý mình trong nhóm chat trên Instagram: “Trong album còn mấy bài nhạc tình hay lắm, nghe nhìu nhìu bài hiphop này nhé để mình còn sớm ra mắt album. Bài này hơi nặng nên mọi người cày cũng vất vả, giờ thì chờ album thôi nha, sắp xong rồi.

Cảm ơn mọi người nhiều nhé, không có mọi người ủng hộ thì cũng ngại làm mấy kiểu mới mới như này lắm, không biết nói bao nhiêu để đáp lại sự ưu ái này yêu, tất cả mọi người”.