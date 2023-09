Hồ Quỳnh Hương: "Tôi vẫn đang chờ người ấy xuất hiện"

Với gần 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Noo Phước Thịnh đã ghi dấu ấn trong mắt người hâm mộ bởi vẻ đẹp điển trai và loạt hit triệu view đình đám. Lần đầu tiên đến với “Love in the Bay”, nam ca sĩ đã gửi tới khán giả những ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh như: "Chờ ngày mưa tan", "Cause I Love U", "Như phút ban đầu", "Chạm khẽ tim anh một chút thôi". Nam ca sĩ vô chiều khán giả hết mực khi chia sẻ sẽ xen kẽ những bài hát sôi động và nhẹ nhàng, nếu khán giả có yêu cầu thì sẽ đáp ứng ngay.

Giọng ca “Hoàng tử Rồng” trong The Masked Singer - Noo Phước Thịnh không chỉ làm đốn tim các fan nữ với giọng hát lãng tử mà còn bằng sự duyên dáng và hài hước của mình. Trong phần giao lưu với khán giả, anh đã giả giọng Nghệ An để nói chuyện cùng người hâm mộ khiến mọi người được trận thích thú.

Cùng xuất hiện trong minishow, Hồ Quỳnh Hương - một trong những nữ ca sĩ thực lực bậc nhất showbiz Việt đã làm cho đêm nhạc thêm thăng hoa cảm xúc qua những bản tình ca bất hủ: "Anh", "Hoang mang", "Gửi người yêu cũ"… Với giọng hát trời phú cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, giọng ca “Hoang mang” đã thành công chinh phục khán giả, khơi gợi những ký ức về một giai đoạn bùng nổ của âm nhạc Việt.

Giữa chương trình, Hồ Quỳnh Hương đã mời khán giả lên sân khấu cùng thể hiện bài hát “Bức thư tình thứ 2” thế nhưng phải tự nhận rằng mình bị lu mờ vì khán giả quá đẹp. Nữ ca sĩ còn không ngại ngần mời tới 6 khán giả có mặt trên sân khấu để cùng hòa giọng với mình. Cô không tiếc lời trầm trồ khen ngợi vì cả 6 khán giả góp giọng đều rất tuyệt vời.

Cùng những bản hit đầy cảm xúc, nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ quan điểm của mình về tình yêu, tin tưởng vạn sự tùy duyên: “Với Hương, tình yêu đến khi nào là tùy duyên. Hương vẫn đang chờ người ấy xuất hiện”.

Vốn là người con của vùng “đất mỏ” Quảng Ninh, sự xuất hiện của Hồ Quỳnh Hương ngay trên sân khấu quê nhà đã khiến nữ ca sĩ có phần bồi hồi, xúc động. Hồ Quỳnh Hương cũng thể hiện tình cảm đặc biệt của mình với “Love in the Bay” by Ambassador Cruise khi đã giúp cô có cơ hội được đứng trên sân khấu giữa vịnh Hạ Long để hát phục vụ khán giả quê nhà.

Chia sẻ với BTC, Hồ Quỳnh Hương khẳng định hướng đi nghệ thuật mới cho riêng mình: “Hương vẫn hoạt động nghệ thuật, tuy nhiên có chọn lọc. Hương sẽ nhận lời diễn những chương trình phù hợp với mình, đặc biệt ở đó có không gian nghệ thuật và khán giả thực sự đến để thưởng thức giọng hát”.

Bật mí về dự định của mình trong tương lai, nữ ca sĩ cho biết mình đang trong quá trình thực hiện sản phẩm âm nhạc tiếp theo: “Sắp tới Hương sẽ ra mắt ca khúc mới dành tặng khán giả, có thể là dịp cuối năm nay. Sau đó Hương sẽ chăm đi diễn hơn chút nữa để có cơ hội giới thiệu ca khúc mới của mình tới khán giả cũng như người hâm mộ, chậm chí tổ chức một số minishow trong đó điểm dừng chân sẽ có Quảng Ninh”.