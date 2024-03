Hoàng Tôn lên rừng, xuống biển ngâm mình trong nước để quay MV mới

Ca khúc "Say" được Hoàng Tôn sáng tác từ 3 năm trước, nhưng phải cho đến thời điểm này, anh mới hoàn thành phần sản xuất âm nhạc: "Tôi luôn tìm lại bản thân rồi làm mới nó hàng ngày. Kể cả đối với bài hát này là một project tôi đã làm từ 3 năm trước, nhưng đã quay trở lại và làm mới âm thanh của nó rất nhiều! Tôi càng ngày càng muốn thử nghiệm những cái mình chưa làm và càng ngày càng muốn chứng minh rằng âm nhạc là không có giới hạn".

Cảm hứng sáng tác ca khúc "Say" đến với Hoàng Tôn trong một lần anh quan sát "người say" tại một bữa tiệc: "Hình ảnh ấy rất ấn tượng và cho tôi cảm xúc để viết bài này. Đây cũng là cảm giác của tôi lúc đang say, và ngồi một mình. Và tôi hy vọng khi mọi người say thực sự thì sẽ nhớ đến ca khúc này".

Nói về MV "Say", Hoàng Tôn cho biết 2 ngày ghi hình là quãng thời gian rất vui và đáng nhớ: "Tôi đã được đi vào rừng, được ngâm nước để quay và được cảm nhận mình trong tự nhiên. Có một kỷ niệm đó là khi tôi đi thuyền cùng mọi người sau cảnh quay đêm đó thì thấy trên trời rất là nhiều sao. Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy nhiều sao đến thế, đó là giây phút rất đặc biệt".

Theo Hoàng Tôn, "Say" là dự án anh đã dành nhiều tâm huyết và đang rất hào hứng để gửi đến khán giả. Người hâm mộ Hoàng Tôn cũng mong đợi màn trở lại của anh bởi suốt thời gian vừa qua, nam ca sĩ chủ yếu ra mắt phiên bản audio thay vì đầu tư thực hiện MV, cũng như tập trung trình diễn tại các sự kiện và góp giọng trong các sản phẩm của nghệ sĩ trẻ. Hoàng Tôn liên tục kết hợp cùng những tên tuổi Gen Z đình đám của làng nhạc Việt như HIEUTHUHAI (Vệ tinh), MCK (Suit & Tie), tlinh (Không cần phải nói nhiều), B Ray (Bí mật nhỏ).

Sau khi ra mắt MV "Say" vào ngày 7/3, Hoàng Tôn sẽ tiếp tục phát hành MV "Trào dâng" - phần 2 của "Say" vào ngày 14/3. Đây cũng là thời điểm mang nhiều ý nghĩa khi nam ca sĩ chọn đúng ngày “Valentine trắng” để tung sản phẩm thứ hai trong chuỗi dự án tâm huyết.

Trước đó, Hoàng Tôn được biết đến là chủ nhân của nhiều hit Vpop đình đám, được khán giả thuộc nằm lòng. Âm nhạc của Hoàng Tôn mang đậm chất riêng, với âm hưởng R&B đặc trưng, có tính thời thượng và bắt tai, dễ nghe dễ thuộc. Các ca khúc do Hoàng Tôn sáng tác đều cán mốc hàng chục triệu lượt nghe như "Để em rời xa", "Dành cho em", "Yêu em rất nhiều", "Em không quay về".