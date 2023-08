Hôn nhân ngọt ngào của Gwen Stefani và Blake Shelton bất chấp sở thích khác nhau

Nữ ca sĩ người Mỹ Gwen Stefani vừa đăng tải lên Tiktok cá nhân đoạn video ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào với ông xã Blake Shelton. Cô cho biết, hôn nhân hiện tại của họ đang rất hạnh phúc dù họ có sự tương phản trong lối sống: "Chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau. Nhưng bạn vẫn có thể gọi tôi là cô gái xinh đẹp của bạn. Cô gái xinh đẹp" - Nữ ca sĩ cất giọng hát trong video.

Gwen Stefani và Blake Shelton hiện được xem là một trong những cặp đẹp nhất của Hollywood. Hiện cặp đôi đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Gwen Stefani và Blake Shelton quen nhau năm 2014 khi cùng giữ ghế huấn luyện viên tại cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Mỹ. Họ tìm thấy sự đồng cảm sau những cuộc tình đổ vỡ và bắt đầu hẹn hò. Năm 2015, Gwen Stefani chia tay Gavin Rossdale sau 13 năm bên nhau. Cả hai ly hôn ồn ào vì Rossdale ngoại tình với bảo mẫu của gia đình. Cùng năm, Blake Shelton kết thúc cuộc hôn nhân bốn năm với Miranda Lambert.

Cuối năm 2019, hai người mua một căn nhà ở Los Angeles và sống chung. Họ chọn thành phố này vì tiện ghi hình cuộc thi The Voice Mỹ và các con của Gwen đã quen với cuộc sống nơi đây. Tháng 10/2020, Blake Shelton cầu hôn Gwen với chiếc nhẫn đính viên kim cương lớn. Nam ca sĩ khoe tin vui trên Instagram: "Gwen Stefani à, cảm ơn em đã khiến năm 2020 trở nên tươi đẹp hơn. Anh muốn dành cả cuộc đời này bên em. Yêu em nhiều lắm".

Cả hai kết hôn vào tháng 7/2021. Kể từ khi thành đôi, Gwen Stefani và Blake Shelton đã hợp tác và phát hành nhiều ca khúc ngọt ngào gồm "Nobody but you", "Happy anywhere" và "You make it feel like Christmas"...