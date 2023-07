Jamie Foxx lần đầu lên tiếng sau biến chứng y khoa phải nhập viện cấp cứu.

Quốc Thiên giả giọng Hồng Ngọc "cực chất" trong đêm nhạc trên du thuyền

VOV.VN - Chiều 21/7, trên sân khấu “Love in the Bay" by Ambassador Cruise, Quốc Thiên và Isaac đã khiến khán giả trầm trồ với những màn trình diễn sôi động, duyên dáng.