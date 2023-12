Ji Chang Wook - Nam thần sở hữu sự nghiệp đa sắc và khối tài sản đáng ngưỡng mộ

Bước vào nghiệp diễn không được gia đình ủng hộ

Sinh ngày 5/7/1987, Ji Chang Wook nghĩ rằng các diễn viên vốn trông rất ngầu và mơ ước trở thành một diễn viên kể từ những ngày còn thiếu niên khi còn sống ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Từ việc theo đuổi diễn xuất trái với mong muốn của gia đình đến việc trở thành một phần của một số dự án lớn nhất của làng giải trí Hàn Quốc, nam diễn viên Ji Chang Wook đã xây dựng được một sự nghiệp đáng nể từ số lượng vai diễn thành công đến giá trị tài sản.

Với những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đáng chú ý trong nhiều năm, Ji Chang Wook là một trong những diễn viên có tiềm lực tài chính cao nhất ở Hàn Quốc - giá trị tài sản ngày càng tăng của anh là một minh chứng cho điều đó.

Bạn có bao giờ tự hỏi siêu sao này đã làm nhiều công việc như vậy thì anh đã tích lũy được bao nhiêu tài sản và những thứ đắt giá nhất mà anh sở hữu là gì không?

Là một trong 100 Ngôi sao kỹ thuật số của Forbes Châu Á năm 2022, Ji Chang Wook đã liên tục xuất hiện trong một số bộ phim và chương trình truyền hình hay nhất trong vài năm qua. Điểm nổi bật góp phần vào thành công của anh bao gồm các tác phẩm đình đám như You Stole My Heart (2008), Bachelor's Vegeta Store (2011), Cứu thế (Healer, 2014), Melting Me Softly (2019), Lovestruck in the City (2020) hay Tội ác kinh hoàng (The Worst of Evil, 2023).

Theo tờ India Today tiết lộ, Ji Chang Wook đã kiếm được khoảng 12 triệu USD vào năm 2021 nhờ các hợp đồng quảng cáo về thời trang và chăm sóc da cũng như thu nhập hàng đầu từ các bộ phim.

Theo nhiều nguồn tin trên các trang báo Hàn Quốc, tính đến năm 2023, giá trị tài sản ròng của Ji là khoảng 70 triệu USD.

Mặc dù rất khó để đưa ra một con số chính xác nhưng không thể phủ nhận rằng Ji kiếm được khá nhiều tiền từ tất cả các dự án diễn xuất và hợp tác với các thương hiệu xa xỉ.

Ghi dấu ấn với sự nghiệp phim ảnh đầy màu sắc

Ji nổi tiếng ở rất nhiều bộ phim, đây cũng là lý do mà anh có cộng đồng người hâm mộ rất lớn không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Điều này đến từ các bộ phim mà anh góp mặt, ví dụ như tác phẩm hài lãng mạn Smile Again năm 2010, bộ phim Án tử trên xe (Hard Hit) năm 2021 được giới phê bình đánh giá cao, hay bộ phim ăn khách năm 2023 The Worst of Evil, các bộ phim và chương trình truyền hình có sự tham gia của Ji Chang Wook luôn làm hài lòng những người yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc.

Tác phẩm mà Kim Chang-ju đạo diễn, Hard Hit với cốt truyện hấp dẫn và tính giải trí thú vị đã thu về hơn 6.905.830 USD tại phòng vé (thông tin từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc).

Ji bắt đầu hành trình của mình với tư cách là một diễn viên nhạc kịch và xuất hiện lần đầu trên màn ảnh trong bộ phim Days năm 2006. Sau một vai nhỏ trong phim, Ji lại xuất hiện trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc You Stole My Heart năm 2008.

Sau đó, Ji đã giành được một số vai diễn nổi bật trong các bộ phim truyền hình như My Too Perfect Sons (2009), Hero (2009), Chiến binh Baek Dong - soo (Warrior Baek Dong-soo, 2011), Hoàng Hậu Ki (Empress Ki, 2013) và phim truyền hình Trung Quốc Thiếu nữ toàn phong (The Whirlwind Girl mùa 2, năm 2015).

Bước đột phá lớn của anh đến vào năm 2010, với bộ phim truyền hình ăn khách Smile Again của Kim Myung Wook và Mo Wan Il, kể về những thăng trầm của một vận động viên trượt băng tốc độ đường ngắn người Mỹ gốc Hàn. Bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng nội địa trong 15 tuần liên tiếp và mang về cho Ji danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình hàng ngày tại Lễ trao giải Phim truyền hình KBS 2011.

Sự nổi tiếng của Ji tiếp tục tăng cao với tác phẩm Healer (2014) và phim hành động ly kỳ The K2 (2016) của tvN, cả hai bộ phim đều đưa anh trở thành một cái tên quen thuộc với hầu hết khán giả. Trong khi những bộ phim như Thành phố ảo (Fabricated City, 2017) mang lại cho Ji Chang Wook danh tiếng quốc tế và The Hollywood Reporter ca ngợi kỹ năng diễn xuất của anh thì Ji nhanh chóng trở thành một trong những diễn viên Hàn Quốc được trả lương cao nhất với các bộ phim như Suspicious Partner (2017) và Backstreet Rookie (2020). Nam diễn viên được cho là kiếm được hơn 67.000 USD mỗi tập cho các vai diễn trong phim truyền hình thời điểm đó.

Ji Chang Wook tiếp tục thể hiện sự linh hoạt của mình với bộ phim hài lãng mạn năm 2017 The Bros, nơi anh thể hiện xuất sắc vai Young Choon-bae. Trong khi đó, vai diễn cựu vô địch taekwondo quốc gia Kwon Yoo trong Fabricated City cùng năm đã mang về cho anh đề cử Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 53.

Theo Box Office Mojo, bộ phim đã thu về khoảng 18.307.490 USD tại phòng vé trên toàn thế giới.

Nam diễn viên này cũng đã đạt được thành công đầu tiên trên Netflix với The Sound of Magic vào năm 2022. Là bản làm lại dựa trên webtoon cùng tên năm 2018 của Ha Il Kwon, The Sound of Magic được xếp hạng thứ bảy toàn cầu trong hạng mục phim truyền hình không phải tiếng Anh của Netflix, chỉ một ngày sau khi phát hành.

Gần đây, Ji cũng đang tập trung vào những vai diễn độc đáo khác. Ngôi sao của Healer gần đây đã đóng vai chính trong bộ phim tội phạm xã hội đen The Worst Of Evil của Disney Plus năm 2023 – một câu chuyện hấp dẫn về một sĩ quan cảnh sát chìm đánh bại một băng đảng hung ác.

Nhớ lại quyết định chọn tham gia phim này, Ji Chang Wook nói với tờ allkpop rằng anh thích kịch bản này vì “diễn xuất những cảnh hành động cực kỳ thử thách, nhưng sự quyến rũ và cảm giác thành tựu có được sau khi chinh phục được nó là điều vô cùng bổ ích”.

Ngoài ra, Ji cũng nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ vai diễn Cho Yong-pil trong loạt phim lãng mạn Welcome to Samdal-ri phát sóng từ tháng 12/2023. Tập đầu tiên của bộ phim truyền hình Hàn Quốc JTBC này đã thu được tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 5,2%, vượt qua tỷ suất người xem ra mắt của bộ phim trước đó là Strong Girl Namsoon.

Ji Chang Wook sẽ đảm nhận vai một người dàn xếp trận đấu trong dự án tiếp theo của anh. Tháng 11/2023, hãng truyền thông Hàn Quốc OSEN chia sẻ rằng theo công ty quản lý Spring Company của Ji Chang Wook, nam diễn viên sẽ đóng vai chính trong bộ phim tội phạm Bulk.

Là đại sứ cho các thương hiệu cao cấp

Ji Chang Wook không chỉ chinh phục làng giải trí Hàn Quốc mà còn cả thế giới thời trang toàn cầu.

Anh từng là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu xa xỉ, bao gồm hãng thời trang Ý Armani, công ty đồng hồ và phong cách sống Fossil của Mỹ, thương hiệu quần áo Bench của Anh, dòng mỹ phẩm Trung Quốc ZUZU, thương hiệu sắc đẹp và chăm sóc sức khỏe Vita Sense của diễn viên Philippines - Heart Evangelista, thương hiệu làm đẹp Trung Quốc Yamii, thương hiệu đến từ Nhật Bản trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân Shokubutsu và thương hiệu quần áo nam AMH từ Trung Quốc.

Vào tháng 1/2020, nam diễn viên Mật danh K2 (The K2) đã trở thành người mẫu toàn cầu Hàn Quốc đầu tiên của thương hiệu Mỹ Calvin Klein.

Vào tháng 3/2023, Ji trở thành đại sứ toàn cầu mới nhất của nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ Rado. Với tư cách là gương mặt đại diện của Rado, Ji làm mẫu cho chiếc đồng hồ công nghệ cao Captain Cook.

Với hơn 26,2 triệu người theo dõi tính đến tháng 12/2023, Ji là một trong những diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng nhất trên Instagram. Ngôi sao này còn có kênh YouTube riêng. Anh đang vận hành rất thành công kênh truyền thông của mình. Ngày 17/5/2023 kênh này của anh đã tổ chức kỷ niệm nhân dịp đạt 1 triệu người đăng ký bằng cách phát hành video mở hộp nút vàng. Tất cả những khoản thu nhập trên mạng xã hội này đều góp phần làm tăng giá trị tài sản ròng của Ji Chang Wook.

Sở hữu những tài sản đắt giá

Ngoài những khoản tiền mặt giá trị, ít ai biết rằng, trong khi hầu hết những người nổi tiếng khác đều có sở thích sưu tập xe hơi đắt tiền thì Ji Chang Wook lại là người thích đạp xe và đi xe máy nên đương nhiên anh sở hữu khá nhiều xe máy đắt tiền.

Nam diễn viên thường xuyên đi du lịch quanh đảo Jeju trên chiếc Moto Guzzi đầy phong cách của mình. Chiếc mô tô có xuất xứ Ý này gây chú ý với động cơ V-twin 90° làm mát bằng không khí và có giá khởi điểm từ 10.999 USD đến 15.999 USD.

Ji cũng từng chia sẻ vlog những chuyến thám hiểm bằng xe đạp của mình trên kênh YouTube chính thức. Trong một lần, người ta thấy Ji và những người bạn của anh thực hiện chuyến đi đến Biển Nam ở Hàn Quốc khi anh đang lái chiếc xe BMW yêu thích. Giá của chiếc xe máy này khoảng 16.999 USD.

Chưa kể, Ji từng sử dụng một chiếc mô tô cổ - vốn chỉ có hai chiếc ở Hàn Quốc để chụp ảnh đặc biệt cho tờ 1st Look trong số tháng 9/2019.

Ngoài ra, ngôi sao Hàn Quốc còn là chủ nhân của mẫu xe thể thao retro Ducati MH900e phiên bản giới hạn. Được phân loại là xe 'thể thao', mẫu xe này ban đầu được bán lẻ với giá khoảng 16.000 USD.

Ji Chang Wook cũng là một người nuôi thú cưng đáng tự hào và có một chú chó Bedlington Terrier đắt tiền tên là Ggoma. Trong khi chú thú cưng lông xù ít rụng của anh hiện không còn nữa, nam diễn viên vẫn trìu mến nhớ đến Ggoma và thường nhắc đến nó trong các cuộc trò chuyện. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Ji chia sẻ rằng “những điều khiến tôi hạnh phúc là gia đình, bạn bè và chú chó Ggoma của tôi”.

Ngôi sao của Smile Again đã phải gián đoạn công việc để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào ngày 14/8/2017, anh được bổ nhiệm vào Lữ đoàn pháo binh số 5 của Quân đội tại Cheorwon, tỉnh Gangwon, với tư cách là Trung đội trưởng, nơi anh được thăng cấp thêm lên chức Trung sĩ. Ji xuất ngũ vào ngày 27/4/2019 và tiếp tục trở lại với những vai diễn mới.

Ji Chang Wook có đời sống riêng và lịch sử hẹn hò tương đối kín đáo, anh được cho là đang hẹn hò với bạn diễn Nam Ji Hyun trong phim Đối tác đáng ngờ (Suspicious Partner).

Ji Chang Wook mặc dù không phải là võ sĩ, tuy nhiên, anh đã trải qua khóa huấn luyện võ thuật đặc biệt để vào vai một vệ sĩ ưu tú trong bộ phim truyền hình K2 The K2.

Không chỉ thành công với sự nghiệp ấn tượng, Ji Chang Wook còn là diễn viên nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ nhờ sự nỗ lực và lăn xả trong các vai diễn và đời sống riêng tư khiêm tốn, kín đáo.