Jisoo Blackpink chia tay bạn trai sau gần 3 tháng hẹn hò

Một nguồn tin xác nhận với JTBC News: "Jisoo và Ahn Bo Hyun dần xa cách nhau vì lịch trình bận rộn. Hai người mới chia tay gần đây, hiện quay lại mối quan hệ đồng nghiệp bình thường". Cùng ngày, công ty quản lý của Blackpink, YG Entertainment cũng chính thức xác nhận: "Jisoo và Ahn Bo Hyun đã chia tay".

Chị cả Blackpink Jisoo và nam diễn viên Ahn Bo Hyun công khai mối quan hệ từ 3/8, sau khi hãng tin Dispatch tung bằng chứng cả hai đang hẹn hò. Thời điểm đó, YG cũng ngay lập tức xác nhận sự việc. Tuy nhiên bên cạnh những lời chúc phúc, không ít người chê bai Ahn Bo Hyun, cho rằng anh thua kém bạn gái, không xứng với Jisoo về mức độ thành công, sự nổi tiếng. Tuy nhiên trợ lý của cả hai từng cho biết, "Jisoo thích diễn xuất, còn Ahn Bo Hyun thích ca hát. Và cả hai đều yêu thích thời trang. Vì vậy, không có lý do gì để không hòa hợp với nhau".

Jisoo Blackpink chia tay Ahn Bo Hyun sau gần 3 tháng hẹn hò

Thông tin về việc Jisoo và Ahn Bo Hyun chia tay khiến người hâm mộ khá bất ngờ. Bởi lẽ, cặp đôi mới chính thức công khai hẹn hò cách đây hơn 2 tháng.

Jisoo sinh năm 1995, là chị cả của của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu Blackpink. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Jisoo cũng tham gia diễn xuất với vai chính đầu tiên trong phim Snowdrop của đài JTBC vào năm 2021. Vai diễn này giúp cô giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Truyền hình quốc tế Seoul năm 2022.

Ahn Bo Hyun sinh năm 1988, ra mắt công chứng với vai trò người mẫu. Sau khi nổi tiếng, anh khi tham gia vào lĩnh vực diễn xuất. Các bộ phim có sự góp mặt của Ahn Bo Hyun gồm Golden Cross, Two Mothers, Hiya, Hậu duệ mặt trời, Tầng lớp Itaewon, Military Prosecutor Doberman,... Đặc biệt, anh đã gây được sự chú ý đối với người hâm mộ nước ngoài với bộ phim My Name của Netflix.