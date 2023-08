Jisoo (Blackpink) chính thức xác nhận hẹn hò Ahn Bo Hyun

Nữ hoàng K-pop và ngôi sao tương lai của K-drama hiện đang hẹn hò. Sự chênh lệch tuổi tác 7 tuổi không cản trở mối quan hệ tuyệt vời của họ.

Jisoo là một trong những thần tượng bận rộn nhất ở Hàn Quốc. Blackpink hiện đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, cho đến nay đã đi qua 33 thành phố ở 22 quốc gia.

Điều tương tự cũng xảy ra với Ahn Bo-hyun. Anh là nam diễn viên đang lên ở Hàn Quốc, có lịch trình bận rộn với phim truyền hình "See You in My 19th Life" và chương trình "Busan Boys: Sydney Bound".

Jisoo và nam diễn viên Ahn Bo-hyun đang yêu nhau.

Dispatch đã xác nhận cuộc hẹn đáng yêu của họ, một ngày trước khi Jisoo rời đi để tham gia buổi biểu diễn và ngày cô ấy trở lại Hàn Quốc.

Jisoo thường tự gọi mình là "người ở nhà". Khi cô trở về từ các chuyến lưu diễn nước ngoài, cô hầu như sẽ dành phần lớn thời gian của mình chỉ ở nhà.

Cô cũng rất thích hẹn hò tại nhà. Cả hai chủ yếu thích hẹn hò tại căn hộ sang trọng của Jisoo ở Yongsan. Ahn Bo-hyun thường tự mình lái xe đưa cô về nhà.

Trợ lý của cả hai nói với Dispatch: "Jisoo là một ngôi sao thế giới. Vì hầu hết mọi người đều quan tâm nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc có một địa điểm hẹn hò hạn chế".

Mặc dù Ahn Bo-hyun luôn bận rộn vào tháng 7 với việc quay phim "See You in My 19th Life" đang chiếu trên và "Busan Boys: Sydney Bound", nhưng anh luôn tranh thủ đến Yongsan (nhà Jisoo) để gặp bạn gái.

Anh thường mặc quần áo thoải mái, ví dụ như áo phông và quần short. Và anh cũng thường xuyên che mặt bằng mũ, khẩu trang và kính râm.

Một phụ tá cho biết, "Jisoo chỉ ở lại Hàn Quốc vài ngày do lịch trình của cô rất dày đặc. Do vậy mà nam diễn viên sẽ gặp Jisoo mọi lúc bằng cách điều chỉnh lịch trình của mình".

Hãy xem xét sự khác biệt giữa hai người họ: Về chiều cao, Jisoo khoảng 162 cm và Ahn Bo-hyun khoảng 187 cm. Cô nàng 28 tuổi và anh chàng 35. Và chênh lệch tuổi tác giữa hai người là 7 tuổi.

Tuy nhiên, mối liên hệ lớn hơn ngoài sự khác biệt này chính là sở thích diễn xuất và ca hát. Jisoo thích diễn xuất, và anh chàng cũng vậy. Ahn Bo-hyun thậm chí còn hát ca khúc chủ đề cho một bộ phim truyền hình.

Trợ lý của cả hai cho biết, "Jisoo thích diễn xuất, còn Ahn Bo-hyun thích ca hát. Và cả hai đều yêu thích thời trang. Vì vậy, không có lý do gì để không hòa hợp với nhau".

Jisoo và Ahn Bo-hyun chính thức xác nhận đang hẹn hò, cho biết "Bây giờ chúng tôi đã biết nhau, cảm xúc tích cực của chúng tôi dành cho nhau đã phát triển thành một mối quan hệ lãng mạn".

Trong khi đó, Ahn Bo-hyun bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với "Golden Cross" (2014) của đài KBS-2TV. Anh đã làm việc chăm chỉ với tư cách là một diễn viên bằng cách tham gia các bộ phim truyền hình và điện ảnh, chẳng hạn như "Descendants of the Sun", "Itaewon Class", và "Yumi's Cells", v.v.

Đặc biệt, anh đã gây được sự chú ý đối với người hâm mộ nước ngoài với bộ phim "My Name" của Netflix. Anh chàng cũng đã thể hiện nhiệt tình trong thể loại hành động noir với nữ diễn viên Han So-hee.