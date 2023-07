Jun Phạm ra mắt MV mới vào đúng sinh nhật

Tuy viết lách không phải một điều mới mẻ với Jun, nhưng sự trở lại văn đàn sau 7 năm khiến bản thân Jun cũng có rất nhiều những thay đổi nội tại. Tâm tư và suy nghĩ đều được cân bằng lại, song hành cùng sáng tạo của ngòi bút. Gần 2 năm viết sách là những quãng thời gian thanh lành quý giá ngay tại nhà, như một kiểu thiền định sau mỗi công việc bôn ba bên ngoài.

Các nhân vật trong sách như Tò He, Mì Gói, Chú Cuội, Ấm Trà, Khổ Qua… đều được Jun lấy cảm hứng từ chính những người hoặc đồ vật kỉ niệm xung quanh mình. Mọi thứ đều trở nên phi giới hạn, lấp lánh sắc màu trong một câu chuyện phiêu lưu kì ảo dành cho trẻ thơ. Đối với Jun, quyển tiểu thuyết này vô cùng ý nghĩa ví nó soi chiếu lại tuổi thơ, kỉ niệm và cả đứa trẻ bên trong mà mình đã từng mất kết nối.

Vì lý do đó, Jun cùng ekip quyết định sản xuất một music video với toàn bộ đồ đạc, tài nguyên trong chính căn nhà mình. Bởi "Xứ sở miên man" bắt đầu từ chính tổ ấm ấy. Có rất nhiều món đồ trong số đó là những kỉ niệm mà Jun đã lưu giữ lại theo thời gian. Là ấm trà của mẹ, là mảnh vườn nhỏ theo năm tháng ở ban công, là nhành khổ qua bố ươm trồng trước khi mất, là những chén đĩa từ căn tiệm bán đồ ngọt Jun Sachi năm nào… rất nhiều thứ đã hoá thành nhân vật, có đời sống riêng biệt trong "Xứ sở miên man".

Đạo diễn Đăng Quang đã chọn kĩ thuật stop-motion kết hợp cùng việc quay hình để tạo ra cảm giác hoạt hoạ thông qua Tò He, nhân vật chính của quyển sách lẫn MV, đi chu du ở khắp nơi trong "Xứ sở miên man", cũng chính là căn nhà đầy kỉ niệm của Jun. Những quả khổ qua được tạo hình kì công thành con thuyền, mảnh sân nhỏ trong vườn trở thành cánh rừng đầy nắng, những giọt cà phê phin như thể hạt mưa mùa hạ làm mát cả không gian….

Chính nhân vật Tò He cũng được tạo ra bằng tò he, một loại đồ chơi dân gian thủ công truyền thống của trẻ em Việt Nam. Hay nhân vật Mẹ Mìn cũng vô cùng được yêu thích khi xuất hiện ngoài đời thực bởi Gấu bông Đình may, nổi tiếng với những chú gấu bông kì lạ nhưng vô cùng ấn tượng. Đi kèm với dự án này, doanh thu bán vật phẩm sẽ được đóng góp cho quỹ Nhịp tim Việt Nam để hỗ trợ mổ tim cho những trẻ em thiếu điều kiện.