Lee Ji Ah xinh đẹp rạng rỡ trong vai người mất trí nhớ

Với biên kịch Kim Soon Ok của “The Penthouse” và đạo diễn “One the Woman” Choi Young Hoon, “Pandora: Beneath the Paradise” kể về hành trình trả thù của một người phụ nữ, khi cô nhận ra sự thật về cuộc sống tưởng như hoàn hảo và đáng mơ ước của mình.

Nguồn: tvN

Lee Ji Ah sẽ đóng vai Hong Tae Ra - một người phụ nữ bị mất trí nhớ nhưng đang có một cuộc sống mà bất cứ ai cũng phải ghen tị. Khi người chồng giàu có và thành đạt Pyo Jae Hyun (Lee Sang Yoon đóng) quyết định ra tranh cử tổng thống, Hong Tae Ra cũng được mọi người chú ý.

Nguồn: tvN

Tuy nhiên khi ký ức bắt đầu quay trở lại, Hong Tae Ra nhận ra rằng cuộc sống của mình đầy rẫy sự giả dối. Những căng thẳng ngày càng gia tăng khiến các mối quan hệ từng bền chặt bắt đầu tan vỡ. Trong hoàn cảnh gia đình bị đe dọa, Hong Tae Ra buộc phải trở nên mạnh mẽ.

Nguồn: tvN

Nói về vai diễn mới, Lee Ji Ah cho biết cô đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và trao đổi với ê-kíp sản xuất về cách thể hiện nhân vật: “Kịch bản hay đến nỗi ngay khi bắt đầu đọc, tôi đã cảm thấy như mình bị nhân vật Hong Tae Ra hút hồn”.

Phim truyền hình “Pandora: Beneath the Paradise” sẽ ra mắt vào ngày 11/3./.