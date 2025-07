Lee Si Young: Từ ‘mỹ nhân Vườn sao băng’ đến mẹ đơn thân sở hữu tài sản triệu đô

Gây chấn động khi mang thai con của chồng cũ sau ly hôn

Những ngày qua, làng giải trí Hàn Quốc rúng động khi Lee Si Young xác nhận đang mang thai con thứ hai, chỉ vài tháng sau khi cô hoàn tất thủ tục ly hôn. Đáng chú ý, nữ diễn viên thừa nhận việc mang thai là do cấy phôi đông lạnh được tạo ra từ 5 năm trước, khi cô và chồng cũ còn sống chung. Điều này khiến dư luận xôn xao, bởi quyết định được đưa ra mà không có sự đồng thuận từ người chồng cũ.

Trên trang cá nhân, Lee Si Young chia sẻ: “Khi mối quan hệ sắp kết thúc, tôi cũng phải đối mặt với thời hạn 5 năm lưu trữ phôi thai. Tôi không thể bỏ nó đi, nên đã chọn làm mẹ đơn thân”. Nữ diễn viên cũng bày tỏ rõ lập trường: “Dù anh ấy không đồng ý, tôi vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm với quyết định này”.

Nữ diễn viên Lee Si Young. Ảnh: Netflix

Về phía mình, doanh nhân Cho Seong Hyun, chồng cũ của cô cho biết: “Mặc dù tôi không đồng ý với quyết định của cô ấy, nhưng vì sắp có thêm một đứa con, tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha”. Dù đã không còn là vợ chồng, cả hai vẫn duy trì liên lạc để cùng chăm sóc con trai đầu lòng và đứa trẻ sắp chào đời.

Trước khi công bố mang thai, Lee Si Young đã khiến công chúng tiếc nuối khi xác nhận ly hôn với doanh nhân Cho Seong Hyun sau 8 năm kết hôn. Vào sáng 17/3, truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin, nữ diễn viên đã nộp hồ sơ ly hôn và hoàn tất thỏa thuận chia tay. Dù lý do rạn nứt không được tiết lộ, nhưng thông tin vẫn nhanh chóng gây sốt trên các mặt báo.

Lee Si Young sinh năm 1982, là gương mặt nổi bật trong giới giải trí Hàn Quốc. Từng là vận động viên boxing chuyên nghiệp, cô lấn sân điện ảnh từ năm 2008 và vụt sáng nhờ vai On Min Ji trong "Vườn sao băng" bản Hàn (2009). Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục chinh phục khán giả qua hàng loạt vai diễn đa dạng trong "Playful Kiss", "Sweet Home", "Liver or Die", "No Mercy"…

Năm 2017, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô kết hôn với doanh nhân Cho Seong Hyun, người hơn cô 9 tuổi và điều hành chuỗi nhà hàng lớn tại Hàn Quốc. Anh được mệnh danh là “tiểu Baek Jong Won” và xuất thân trong một gia đình tài phiệt, với tài sản ước tính hơn 10 tỷ won. Tháng 1/2018, cặp đôi đón con trai đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và cũng chính từ đó, họ trữ đông phôi thai với hy vọng có thêm con.

Khối tài sản tự thân đáng nể

Dù kết hôn với người chồng đại gia, Lee Si Young chưa bao giờ sống phụ thuộc vào bạn đời. Trái lại, cô là điển hình của mẫu phụ nữ hiện đại, tự chủ kinh tế, giữ vững danh tiếng và duy trì phong độ trong công việc lẫn cuộc sống riêng.

Dù không tham gia đóng phim quá nhiều những năm gần đây, nữ diễn viên vẫn “hái ra tiền” nhờ hợp đồng quảng cáo, xuất hiện trong các show thực tế và đặc biệt là nguồn thu khổng lồ từ mạng xã hội. Tài khoản Instagram của cô có hơn 4 triệu người theo dõi, còn TikTok đạt con số “khủng” 17,3 triệu lượt, đưa cô vào hàng ngũ những sao nữ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất xứ kim chi.

Cuộc sống của Lee Si Young khiến người ta không thể rời mắt khi đi du lịch khắp nơi, lái siêu xe, dùng hàng hiệu xa xỉ và sống trong biệt thự triệu đô. Năm 2024, hình ảnh cô lái xe đưa con trai đi học tại Trường Quốc tế Chadwick, nơi học phí gần nửa triệu USD mỗi năm, đã gây bão mạng. Ngôi trường này là nơi các “nhóc tì nhà sao” theo học, như con của Jeon Ji Hyun, Eugene hay Kim Nam Joo.

Lee Si Young không chỉ là “mỹ nhân Vườn sao băng” năm nào mà còn là minh chứng sống động cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh, độc lập và luôn sẵn sàng bước qua biến cố để sống cuộc đời của chính mình. Khối tài sản triệu đô do chính cô tạo dựng chỉ là bề nổi của một ngôi sao không ngừng vươn lên, ngay cả khi ánh đèn sân khấu đã dịu bớt...