Lý do nghệ sĩ Lê Tuấn Anh từ bỏ sân khấu kịch

Đến độ chín trong nghề, nghệ sĩ Lê Tuấn Anh bất ngờ nói lời tạm biệt với sân khấu kịch. Dòng tâm sự của anh về cái duyên với sân khấu khiến khán giả ngỡ ngàng. Nhiều đồng nghiệp không tin nghệ sĩ tài hoa của sân khấu kịch Nhà hát Tuổi trẻ quyết định “nghỉ hưu non”.

“Quyết định rời sân khấu kịch sau 23 năm quả thật rất khó khăn”

Trải lòng với Tiền Phong, diễn viên Lê Tuấn Anh cho biết đây không phải là quyết định một sớm một chiều, anh đã suy nghĩ rất nhiều và có dự tính riêng để công bố với mọi người. Tuy nhiên thời điểm chưa cho phép khiến thời gian này mới có thể thông báo.

NSƯT Đức Trung, bố của Lê Tuấn Anh.

“Quyết định rời kịch quả thật là rất khó khăn. Từ khi NSƯT Chí Trung (giám đốc cũ) nghỉ theo chế độ và thêm tác động từ đợt dịch COVID-19, khán giả đến sân khấu thưa dần. Một phần do dịch bệnh, một phần do tình hình kinh tế chung và do nhiều loại hình giải trí khác khiến khán giả sân khấu càng ít hơn, chúng tôi cũng không có nhiều cơ hội để cống hiến. Tôi dự tính sau khi anh Chí Trung nghỉ, tôi sẽ dừng, nhưng rồi niềm đam mê vẫn còn nên cứ nấn ná cho đến bây giờ” – nam nghệ sĩ chia sẻ.

Quay lại con đường nghệ thuật khá muộn, năm 33 tuổi, anh đã có hành trình đáng nhớ trên sân khấu kịch. Theo nghệ sĩ, anh có duyên đến với sân khấu nhưng không nợ nên đành rời xa.

“23 năm không quá dài nhưng cũng không ngắn đứng trên sân khấu kịch. Trải qua nhiều buồn vui thăng trầm để đi đến quyết định này tôi cũng suy nghĩ rất kỹ” – nghệ sĩ nói về quyết định của mình.

Giữ đam mê phim ảnh

“Rửa tay gác kiếm” với sân khấu kịch nhưng khán giả vẫn có thể gặp lại diễn viên Lê Tuấn Anh qua phim truyền hình. Thời gian này, nghệ sĩ khá im ắng khi chưa có dự án mới.

Bố của Lê Tuấn Anh - NSƯT Đức Trung không phản đối quyết định này. Anh nói: “Ông cho rằng con trai đủ chính chắn để lựa chọn con đường của mình”.

Trên sân khấu kịch lẫn làm ảnh nhỏ, Lê Tuấn Anh thường đảm nhận nhân vật phản diện. Ấn tượng phải kể đến vai Phú – kẻ “dắt” gái gọi cao cấp, miệng lưỡi lắt léo trong Quỳnh búp bê, gã tổng giám đốc Trần Anh Hiếu ma mãnh trong phim Đấu trí, Thuận phim Phố trong làng…

Người chẳng mấy bằng lòng với hình tượng phản diện trên màn ảnh của anh chính là NSƯT Đức Trung, bố của Tuấn Anh. Ông từng phàn nàn anh không giống ông tẹo nào bởi ông chuyên vai đạo mạo, tử tế trong khi con trai nhận đủ loại vai, từ trùm buôn ma túy, cảnh sát biến chất đến môi giới mại dâm…

Nghệ sĩ Tuấn Anh quyết định chia tay sân khấu kịch sau 23 năm gắn bó. Ảnh: FBNV.

Với Lê Tuấn Anh, anh không nề hà vai diễn nào và chấp nhận thử sức nếu được mời. Anh quan niệm phải thử mới biết mình phù hợp với vai diễn như thế nào.

Ngoài 50, nghệ sĩ Tuấn Anh nhìn lại quãng đường đến với sân khấu cũng nhiều gian nan, lắm thăng trầm. Anh từng bốn lần đi hội diễn mang lại nhiều huy chương, thành tích như giải vàng vai ô sin câm trong vở Bến ô-sin, vai Toản vở Ai là thủ phạm đoạt huy chương bạc trong liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc, huy chương vàng vai Phú “điên” trong vở Nhà ô-sin, huy chương bạc vai trung tá Mật – phó phòng Cảnh sát điều tra vở Hoa sen lửa.

Nghệ sĩ cho biết anh đang làm hồ sơ xét duyệt danh hiệu NSƯT, hiện trong thời gian chờ đợi có quyết định./.