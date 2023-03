Sau gần 1 năm kể từ MV “Cà Phê” ra mắt, mới đây Min bất ngờ tung “thính” cho dự án âm nhạc đầu tiên trong năm 2023. Theo đó sản phẩm âm nhạc lần này được Min kết hợp với nữ nghệ sĩ gốc Việt - Thuy cùng bản remix ca khúc gây “bão” TikTok thời gian gần đây mang tên “Girls like me don't cry”.

Min kết hợp với nữ nghệ sĩ gốc Việt - Thuy.

Trong poster được công bố, Thuy va Min hé lộ hình ảnh tấm hộ chiếu Passport cùng dòng chữ “Girls like me don’t cry” the remix. Đặc biệt cô nàng Thuy còn bày tỏ sự phấn khích với màn kết hợp cùng Min khi đăng tải đoạn clip giai điệu ca khúc “Girls like me don't cry” trên TikTok và chia sẻ Min chính là nữ nghệ sĩ Việt Nam mà cô yêu thích. Bên cạnh đó, việc tiết lộ trên dòng trạng thái dòng chữ “coMing 8/3” hứa hẹn đây sẽ là món quà nhân dịp Quốc tế Phụ nữ đặc biệt đến từ hai nghệ sĩ nữ Min và Thuy.

“Girls like me don't cry” là ca khúc được nữ nghệ sĩ gốc Việt Thuy ra mắt từ đầu tháng 10/2022. Sản phẩm này sau khi lên sóng đã lập tức thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội và khiến tên tuổi của Thuy được cộng đồng mạng quốc tế biết đến nhiều hơn. Thậm chí trong buổi livestream mới đây của thành viên nhóm nhạc Kpop BTS - Jungkook, anh chàng còn dành sự yêu thích cho giọng hát của Thuy khi mở bản hit "111" trong buổi livestream này.

Thuy tên thật là Trần Thị Thuy Thủy sinh năm 1991. Cô là ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ gốc Việt hiện đang sinh sống tại Los Angeles, California. Thuy hoạt động âm nhạc từ năm 2015. Năm 2021, Thuy cho ra mắt EP "Hope You See This" trong đó ca khúc "Universe" đã sở hữu hàng chục triệu lượt stream trên các nền tảng âm nhạc. Đặc biệt ca khúc “Girls like me don't cry” chính là bản hit giúp tên tuổi của Thuy được ngày càng yêu thích khi tạo nên hiện tượng trên TikTok.

Với màn tung “thính” từ Min và Thuy, bản remix ca khúc “girls like me don't cry” sẽ là phiên bản đặc biệt nhất từ trước tới nay và hứa hẹn tạo “bão” không kém bản gốc./.