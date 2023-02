Ngân Quỳnh xúc động kể chuyện nhập vai người mẹ mắc bệnh Alzheimer

Trong bộ phim "Màu cát" đang phát sóng, vai diễn bà An do nghệ sĩ Ngân Quỳnh đảm nhận giành nhiều thiện cảm của khán giả. Phim kể về Hải Yến (Yeye Nhật Hạ), cô bé mồ côi được vợ chồng ông bà An xin nhận làm con nuôi. Phát hiện ra khả năng nghệ thuật từ Yến, ông bà An đặt niềm tin và hy vọng sau này con gái nuôi sẽ là người giữ gìn, nối nghiệp nghề tranh cát của gia đình. Tuy nhiên, mọi sự sắp đặt của ông bà An dành cho Yến gặp phải sự cản trở của Phương (Hiền Ngô)– cô con gái ruột của hai người...

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh trong "Màu cát".

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh kể về vai diễn đầy nội tâm trong phim: "Day dứt vì những lỗi lầm thời trẻ, bà An tìm mọi cách để sửa sai. Bà miệt mài tìm con, đứa con rứt ruột sinh ra nhưng phải gửi người khác nuôi vì sợ mang tai tiếng đến cho gia đình thời gian ấy. Tuy nhiên, khi tìm được lại con thì bà lại khó xử giữa con nuôi và con đẻ. Sự lúng túng của bà đã gây hiểu nhầm và làm căng thẳng mối quan hệ giữa các con. May mắn sau này, Yến và Phương hiểu được, yêu thương nhau thì cũng là lúc bà không còn nhiều thời gian sống cùng các con nữa. Yêu nghệ thuật, đam mê tranh cát, muốn Hải Yến lưu giữ nghề nhưng không ngờ cô con gái ruột phản ứng dữ dội. Biết tính Yến là một đứa ương bướng nhưng có tâm, vì thế bà vẫn cố gắng thuyết phục con giữ gìn niềm đam mê của mình. Cuối cùng, người lưu giữ tất cả sau này lại chính là con rể - Lâm Phong đã thực hiện trọn vẹn mong ước của bà".

Đã nhiều lần vào vai người mẹ, song nhân vật bà An trong "Màu cát" là một vai diễn khó, đòi hỏi người diễn viên phải nỗ lực hóa thân trọn vẹn vào vai diễn. Diễn viên Ngân Quỳnh chia sẻ thêm: "Đây là lần đầu tiên Ngân Quỳnh vào vai người có bệnh, là chứng Alzheimer của người già, gần như lú lẫn, lúc tỉnh lúc quên. Với các vai diễn khác luôn có thoại còn với vai diễn đặc biệt này, đạo diễn Nhâm Minh Hiền gần như không yêu cầu thoại cố định cho tôi. Bởi lẽ người có bệnh thần kinh thì không thể phản ứng được với những chuyện xung quanh. Chỉ có vào những phân đoạn diễn lúc tỉnh, Ngân Quỳnh mới phải thể hiện rõ ràng các đoạn thoại của mình.

Trước khi vào vai diễn này, đạo diễn Nhâm Minh Hiền đã rất nhiều lần gọi điện thoại cho Ngân Quỳnh để phân tích về hình tượng cũng như tâm lý nhân vật. Một người bệnh Alzheimer khác hoàn toàn với người bị mất trí, họ chỉ khi nhớ khi quên, có lúc hành động của họ hết sức bình thường nhưng thực chất lại khác thường, vì vậy rất khó diễn xuất cho đúng. Ngân Quỳnh đã phải nghiên cứu thông tin về bệnh cũng như tìm hiểu nhiều tư liệu về những người già mắc Alzheimer".

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh.

"Nhân vật bà An phải nói là một con người rất mẫu mực, bà là nghệ nhân, sống vì nghệ thuật tranh cát. Khi gia đình xảy ra nhiều biến cố, có những đoạn cô con gái ruột (Phương) xem nhẹ tình thân gia đình khiến bà phiền lòng. Những phân đoạn trong vai diễn của bà An tuy ít thoại nhưng giàu cảm xúc, khiến Ngân Quỳnh rất tâm đắc. Sau vai diễn, Ngân Quỳnh tâm niệm rằng, dù là bất cứ ngành nghề nào thì mình cũng phải đặt cái tâm lên hàng đầu, luôn giữ đạo đức và tình yêu gia đình", nghệ sĩ nói.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh tên thật là Hồ Hồng Hạnh, sinh năm 1966 trong một gia tộc cải lương lừng lẫy. Cô là con gái của nghệ sĩ cải lương Kim Hoa, chị cả là nghệ sĩ Thanh Hằng, hai em gái là NSND Thanh Ngân và nghệ sĩ Thanh Ngọc. Xuất thân là nghệ sĩ cải lương nhưng Ngân Quỳnh lại được công chúng biết đến nhiều hơn với các vai diễn trong các bộ phim như "Đam mê", "Lối sống sai lầm", "Lời nói dối ngọt ngào", đặc biệt là trong bộ phim "Về nhà đi con" và "Gạo nếp, gạo tẻ". Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, nữ diễn viên “Về nhà đi con” còn được khán giả biết đến với cuộc hôn nhân viên mãn hơn 30 năm cùng ông xã Nguyễn Chung. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh chia sẻ, thuở thiếu thời khi sự nghiệp trên sân khấu cải lương đang rộng mở và chuyện lập gia đình lúc bấy giờ có cản trở con đường “công danh sự nghiệp” nhưng nữ nghệ sĩ vẫn nghe theo tiếng gọi của tình yêu, trốn ra Huế xây dựng tổ ấm cùng người thương./.