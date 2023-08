Nghệ sĩ Trà My "bầm dập" khi đóng phim mùa Vu Lan của con trai

Chiều 14/8, bộ phim "Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân" của đạo diễn trẻ Quản Trọng Phúc ra mắt công chúng Thủ đô. Quản Trọng Phúc chính là con trai của nghệ sĩ Đinh Trà My - anh hiện theo học tại trường Sân khấu điện ảnh tại Hà Nội.

Phim có sự tham gia diễn xuất của NSND Tiến Đạt, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Chí Trung, Việt Bắc, Hiệp Vịt, Jimmii Khánh, Thuỳ Liên, Khắc Dũng, Thượng toạ Thích Trường Xuân, Đại đức Thích Giác Giáo... Nghệ sĩ Trà My cũng đảm nhận vai diễn quan trọng trong phim của con trai.

Nghệ sĩ Trà My và diễn viên Việt Bắc.

Bộ phim dài 40 phút, là câu chuyện kể về hành trình cứu mẹ - bà Thanh Đề (nghệ sĩ Trà My) của Tôn giả Mục Kiền Liên (Việt Bắc) - đệ tử thần thông đệ nhất của đức Phật.

Giám đốc sản xuất - nghệ sĩ Trà My chia sẻ, hàng năm cứ đến mùa Vu Lan báo hiếu luôn cùng các nghệ sĩ đến chùa diễn kịch Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân. Đây là món quà dâng đến quý Phật tử và cũng là thông điệp đầy ý nghĩa trong mùa báo ân với cha mẹ của nhóm nghệ sĩ.

Mỗi lần diễn vở này, nghệ sĩ Trà My thấy khán giả rất cảm động, người lớn, trẻ em đều lau nước mắt. Điều đó đã thôi thúc nghệ sĩ chuyển thể thành kịch bản phim.

"Tôn giả Mục Kiền Liên là hiện thân cho hạnh nguyện cứu mẹ Thanh Đề thoát khỏi cảnh khổ, là hình ảnh tiêu biểu cho hiếu đạo của con người. Tôi muốn truyền đi thông điệp về đạo làm con, luật nhân quả để gửi đến toàn thể khán giả trong mùa Vu Lan, thông qua bộ phim này", nghệ sĩ Trà My bày tỏ.

Bộ phim được thực hiện trong 5 tháng. Khi chuyển từ kịch bản kịch sang kịch bản phim, ê-kíp sản xuất quyết định chỉ nhấn về câu chuyện Mục Kiền Liên cứu mẹ. Khi hoàn thành xong kịch bản phim, nghệ sĩ thỉnh vấn các Thượng toạ, Đại đức để ra bản hoàn thiện nhất, đúng với giáo lý của đạo Phật.

Nghệ sĩ Trà My đóng cảnh bà Thanh Đề bị đọa đày dưới địa ngục.

“Phim có hai bối cảnh chính là trần gian và địa ngục, tạo hình các nhân vật trong phim khá phức tạp. Chính vì thế chúng tôi phải hoá trang thật kỹ, dậy từ 2h sáng. Vai Đức Phật (NSND Tiến Đạt), vai Mục Kiền Liên (Việt Bắc) phải mất ít nhất 3 tiếng để hoá trang. Có những cảnh quay trong hang động – là bối cảnh địa ngục nên rất phức tạp, tối, trơn trượt, các diễn viên ngã liên tục.

Bản thân tôi khi quay xong cảnh địa ngục toàn thân rã rượi, chân tay bầm tím do bị ngã và cũng do nhân vật Thanh Đề bị đeo gông cổ, bị đánh, đẩy qua đẩy lại nên bầm tím, 2 tuần sau mới đỡ”, nghệ sĩ Trà My chia sẻ.

NSND Tiến Đạt (giữa) với tạo hình Phật tổ.

Nghệ sĩ Trà My cho biết, khi quyết định làm phim "Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân", điều chị băn khoăn nhất là vai ngài Mục Kiền Liên. Nhiều nghệ sĩ được lựa chọn nhưng cuối cùng chị quyết định mời Việt Bắc vào vai chính.

“Tôi nhớ lại những lần đóng chung cùng Việt Bắc – diễn viên có tính kỷ luật cao, nghiêm túc trong chuyên môn và chịu nghiên cứu tìm hiểu nhân vật. Khi tôi đặt vấn đề này, Bắc còn ngỡ ngàng chưa hiểu về tích Mục Kiền Liên, chỉ nghe qua thôi.

Tôi khẳng định với Việt Bắc “em đóng được”. Bắc có đôi mắt rất tinh nhanh, tôi dặn Bắc khi vào vai này phải hiền lại, chậm rãi một chút.

Bắc đã dành 1 tháng để nghiên cứu kịch bản, gặp các thượng toạ, đại đức nói chuyện sâu hơn về nhân vật. Với sự thông minh, chịu lắng nghe, khi bấm máy Việt Bắc đã vào vai rất nuột. Hy vọng khi mọi người xem phim sẽ có cách nhìn khác với lối diễn của nghệ sĩ Việt Bắc - một nghệ sĩ chuyên đóng vai lém lỉnh, láu cá lại có thể vào vai ngài Tôn giả Mục Kiền Liên với tấm lòng hiếu hạnh, từ bi nhân ái”, nghệ sĩ Trà My cho biết.

Nghệ sĩ Trà My và đạo diễn Quản Trọng Phúc

Là đạo diễn trẻ, lại làm phim về nhân vật rất lớn - đệ tử thần thông đệ nhất của đức Phật, Quản Trọng Phúc cho biết phải tìm tòi, đọc những giai thoại về ngài Mục Kiền Liên, xin tư vấn của các thượng toạ, đại đức...

"Tôn giả Mục Kiền Liên là một nhân vật lịch sử có thật. Ngài có quá trình xuất gia tu học và đắc quả, được sử liệu ghi chép. Và ngài đã được nhân loại thừa nhận là một nhân vật lịch sử có sức ảnh hưởng lớn trong thời đức Phật còn tại thế. Tôi rất hào hứng với kịch bản này và đã dồn 200% công sức để làm", đạo diễn Quản Trọng Phúc chia sẻ.

Phim sẽ được chiếu trên các kênh truyền hình và Youtube.