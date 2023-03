Những màn hội ngộ, tái hợp của các cặp đôi màn ảnh

1. Sarah Jessica Parker và John Corbett

Bộ đôi được khán giả yêu thích thông qua bộ phim sitcom kinh điển đình đám mang tên Sex and the City (1998-2004). Trong phim, Sarah Jessica Parker thủ vai Carrie Bradshaw và John Corbett đảm nhận vai bạn trai cũ của cô - Adain Shaw. Với nội dung xoay quanh các vấn đề xã hội hiện đại như tình dục, tình yêu, chuyện ngoại tình và cuộc sống của những cô nàng sống tại New York, bộ phim đã cho thấy được những góc nhìn thú vị nhưng không kém phần lãng mạn, hiện thực của các nhân vật chính trong phim.

Tháng 8/2022, tin đồn về phần 2 ngoại truyện của bộ phim đình đám một thời sẽ ra mắt với tựa đề And Just Like That, cùng sự tái ngộ của Sarah Jessica Parker và John Corbett hứa hẹn mang tới cho khán giả những phản ứng thú vị.

Phim dự kiến sẽ phát hành vào khoảng tháng 5 trên kênh HBO Max tại Mỹ.

2. Gillian Anderson và David Duchovny

Gillian Anderson và David Duchovny là bộ đôi quen thuộc trên màn ảnh, đặc biệt là đối với những khán giả yêu thích series phim truyền hình khoa học viễn tưởng mang tên Hồ sơ tuyệt mật. Trải qua 9 mùa phát sóng liên tục từ năm 1993 đến năm 2002, bộ phim vẫn luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem.

Năm 2016, đài Fox quyết định hồi sinh bộ phim này sau hơn 13 năm phát sóng. Với cốt truyện kịch tính, hấp dẫn, phong phú và lần tái ngộ này vẫn do hai diễn viên kỳ cựu David Duchovny và Gillian Anderson đảm nhiệm vai chính đã khiến khán giả vô cùng thích thú.

3. Sylvester Stallone và Arnold Schwarzenegger

Sylvester Stallone và Arnold Schwarzenegger đều là những tên tuổi huyền thoại của dòng phim hành động Hollywood. Cả hai đã cùng nhau góp mặt trong dự án The Expendables (2010-2014) và Escape Plan (2013).

Những năm 1980, mối quan hệ giữa Stallon và Schwarzenegger từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực do có mâu thuẫn và căng thẳng. Lúc đó, họ đều nổi lên trong vai trò là những ngôi sao hành động và thường xuyên có những lời lẽ công kích đối phương, thậm chí còn từng thề sẽ không bao giờ đội trời chung với nhau. Sau một khoảng thời gian căng thẳng và lấy đó làm động lực để cố gắng, cả hai đã dần trở nên thân thiết hơn và cùng nhau góp mặt trong nhiều bộ phim hành động ấn tượng.

4. Emilia Clarke và Jason Momoa

Gắn bó với nhau qua Game of Thrones (2011-2019), phản ứng hoá học cũng như mối quan hệ thân thiết đã khiến Jason Momoa và Emilia Clarke bị vướng phải tin đồn hẹn hò. Ngày 15/8/2021, tạp chí People đưa tin Jason Momoa và Emilia Clarke đã tái ngộ trong bữa tiệc sinh nhật sớm một tháng của nhà đồng sáng tạo của series phim đình đám trên.

5. Christopher Lloyd và Michael J. Fox

Bộ đôi Christopher Lloyd và Michael J. Fox đã từng khiến nhiều khán giả thích thú, khi họ cùng nhau đảm nhận vai diễn học sinh trung học lập dị du hành xuyên thời gian trong bộ phim bom tấn Back to the Future vào năm 1985.

Sau 37 năm kể từ đó, bộ đôi này khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng khi cùng hội ngộ trong chương trình New York Comic Con. Sự kiện này đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích./.