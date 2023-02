Những nam diễn viên triển vọng xứ Hàn hứa hẹn bùng nổ trong năm 2023

Kang Hoon

Kang Hoon sinh năm 1991, từng theo học tại khoa Kịch và Điện ảnh tại trường Đại học Suwon, cũng nhờ đó anh sở hữu kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp được đánh giá cao. Các dự án tiêu biểu của nam diễn viên có thể kể tới "Let Me Introduce Her", "Rookie Historian Goo Hae Ryung", "You Are My Spring", "2521"…

Cuối năm 2021, đầu năm 2022, Kang Hoon nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả toàn Châu Á khi vào vai Hong Deok Ro, cận thần của Thái tử nam chính trong bộ phim truyền hình cổ trang đình đám "The Red Sleeve" (Cổ tay áo màu đỏ). Đây là một nhân vật phức tạp, nụ cười luôn hiện diện trên gương mặt nhưng lại che giấu tâm cơ cùng nhiều âm mưu và tham vọng.

Sang tới năm 2023, Kang Hoon hứa hẹn sẽ tiếp tục chinh phục khán giả với dự án truyền hình "Romantic Guest House" của đài SBS, và "A Time Called You" dự kiến sẽ ra mắt trên nền tảng trực tuyến Netflix.

Lee Do Hyun

Lee Do Hyun sinh năm 1995, hiện đang là một trong những tài năng trẻ được giới mộ điệu và đông đảo khán giả đánh giá cao. Nam diễn viên sở hữu ngoại hình điển trai, nụ cười tỏa nắng và phong cách diễn xuất cá tính riêng biệt.

Sau một vài vai phụ trong "Prison Playbook", "Still 17", hay "Hotel del Luna", Lee Do Hyun gây tiếng vang với vai diễn trong các bộ phim "18 Again", "Sweet Home", "Youth Of May", "Melancholia".

Năm 2023 này, Lee Do Hyun tiếp tục bứt phá khi đóng cặp cùng chị đại Song Hye Kyo hơn mình 14 tuổi trong bộ phim truyền hình "The Glory" đang làm mưa làm gió trên các nền tảng truyền thông. Phim thậm chí còn vượt qua "Reborn Rich" của Song Joong Ki, dẫn đầu Top 10 Series tại Hàn Quốc trong nhiều ngày liên tiếp (tính theo thời gian thực). Trong phim, Lee Do Hyun vào vai bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Joo Yeo Jeong, đem lòng yêu nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) và đồng hành cùng cô trên hành trình báo thù.

Park Solomon

Park Solomon sinh năm 1999, là chàng trai người Hàn sinh ra trên đất Uzbekistan, mang đồng thời hai quốc tịch Uzbekistan và Hàn Quốc, thông thạo cả hai thứ tiếng Nga và tiếng Hàn. Trước khi “một bước lên mây” với bộ phim truyền hình chủ đề zombie "All of Us Are Dead", Park Solomon từng góp mặt trong các bộ phim truyền hình "Bride of the Century", "The Doctors",...

Đầu năm 2022, "All of Us Are Dead" chính thức được phát hành trên Netflix và thành công vang dội; thu về 124,79 triệu lượt xem trong 3 ngày kể từ 28/1, gấp đôi so với "Squid Game" (63,19 triệu) và 3 lần của "Hellbound" (43,48 triệu); đồng thời trở thành bệ phóng cho dàn diễn viên trẻ tham gia phim. Thuộc tuyến chính - nhân vật Lee Su Hyeok - do Park Solomon đảm nhận ghi điểm trong mắt khán giả nhờ gương mặt điển trai, ngoại hình cao ráo, cộng thêm tính cách dũng cảm, sẵn sàng xông pha chiến đấu bảo vệ bạn bè.

Cũng trong năm 2022, Park Solomon tham gia đóng chính trong dự án truyền hình "Revenge of Others" được đánh giá cao của Disney+. Dự kiến mùa 2 của phim sẽ sớm được ra mắt.

Bae In Hyuk

Chàng thế tử đoản mệnh trong "Dưới bóng Trung điện" - Bae In Hyuk cũng được xem là một trong những gương mặt hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm 2023.

Bae In Hyuk sinh năm 1998, tốt nghiệp Cử nhân nghệ thuật diễn xuất thuộc Viện nghệ thuật Seoul. Debut từ năm 2019, anh hoạt động đều đặn và chăm chỉ, rồi dần dần chinh phục khán giả nhờ thực lực qua các vai diễn trong "My Roommate Is A Gumiho" và "At A Distance Spring Is Green" năm 2021. Năm 2022, Bae In Hyuk có tận 3 dự án gây tiếng vang là "Why Her", "Cheer Up" và "Under the Queen's Umbrella".

Sang tới năm 2023, bộ phim điện ảnh "Ditto" (Thanh âm tình đầu" có sự tham gia của Bae In Hyuk ra mắt tại Hàn Quốc đã tạo nên cơn sốt lớn tại phòng vé xứ kim chi, thiết lập những kỷ lục cho thể loại phim lãng mạn. Đã từ rất lâu rồi, điện ảnh xứ Hàn mới lại được đón một tác phẩm có hiệu ứng truyền thông lớn, được khán giả - đặc biệt là khán giả trẻ ủng hộ như vậy.

Na In Woo

Cũng góp mặt trong "Ditto" với “thế tử đoản mệnh” Bae In Hyuk ra là diễn viên Na In Woo.

Sinh năm 1994, Na In Woo từng được đào tạo để trở thành thần tượng, và có thời gian đào tạo với Jinyoung và JAY B của GOT7, Jungyeon của TWICE và Youngjae của B.A.P. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy con đường “idol” không phù hợp với bản thân, In Woo chuyển hướng sang diễn xuất.

Sau nhiều vai nhỏ trong các phim "Glorious Day", "Mystic Pop-up Bar", cuối cùng Na In Woo cũng gặt hái được trái ngọt. Tham gia "Mr. Queen", anh đã thể hiện xuất sắc vai nam phụ - Kim Byeong In, “anh trai mưa” của nữ chính. Sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt điển trai, nụ cười ấm áp, cộng thêm diễn xuất có thần thể hiện trọn vẹn tình cảm sâu đậm dành cho hoàng hậu Kim So Yong, chàng diễn viên sinh năm 1994 đã đốn tim hàng triệu fan nữ dõi theo bộ phim.

Ngoài ra, anh cũng là sự lựa chọn hàng đầu cho vai nam chính trong phim truyền hình "River Where the Moon Rises", thay thế cho Ji Soo - người dính phải bê bối đời tư quấy rối tình dục, bắt nạt, đánh đập bạn học trong quá khứ.

Năm 2023, tham gia bộ phim điện ảnh "Ditto", Na In Woo sẽ đóng cặp với Cho Yi Hyun, nữ diễn viên của "Hospital Playlist" và series Netflix "All of Us are Dead"; và hợp tác cùng nhiều tài năng tên tuổi như Bae In Hyuk; Yeo Jin Goo (đóng trong "The Moon Embracing the Sun", "Hotel Del Luna"…), Kim Hye Yoon (đóng trong "Extraordinary You", "Snowdrop")...

"Ditto" kể về câu chuyện của hai sinh viên trường Đại học Hàn Quốc, một người sống tại năm 1999, một người sống tại năm 2022. Kim Yong - sinh viên khoa Cơ khí niên khóa 1995 và Kim Mu Nee, sinh viên khoa Văn học niên khóa 2021 tình cờ liên lạc được với nhau thông qua một máy điện đàm cũ. Dần dần, giữa cả hai nảy sinh một mối liên kết đặc biệt, nơi họ cùng trải lòng về tình bạn, tình yêu. Thế nhưng, khi những bí mật trong khoảng cách 20 năm cách biệt của họ được hé lộ, Yong và Mu Nee phải đối mặt với những cảm xúc rối ren, dằn vặt chưa từng trải qua trong cuộc đời…

"Ditto" sẽ ra mắt khán giả Việt vào 10/2./.