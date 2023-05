Nữ ca sĩ opera trẻ làm liveshow “chào sân” thị trường nhạc Việt

Đỗ Vũ Lan Nhung là gương mặt khá mới của làng nhạc Việt, đặc biệt là dòng thính phòng cổ điển. Với tư duy âm nhạc hiện đại và nền tảng kỹ thuật thanh nhạc tốt, được đào tạo bài bản tại châu Âu, nơi vốn được cho là “cái rốn” của thính phòng cổ điển, Lan Nhung đang đầy hứng khởi và tự tin trên con đường chinh phục khán giả bằng tài năng của mình. Giọng hát của Lan Nhung vừa có độ chắc, sắc lại rất tinh tế, mềm mại cùng và rất cảm xúc. Điều đặc biệt cô đã sử dụng rất nhiều chất liệu dân gian Việt Nam để “pha” vào các bài hát thính phòng khiến nó trở nên gần gũi, dễ cảm đối với khán giả.

Đỗ Vũ Lan Nhung.

Nếu nghe Lan Nhung hát các aria cổ điển và các ca khúc mới sáng tác, người nghe sẽ thấy những sự khác biệt thể hiện sự phong phú, đa màu sắc và sự thông minh, điêu luyện trong việc xử lý bài hát của cô. Khi Lan Nhung hát thính phòng, cô đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu của một giọng nữ cao với những quy tắc khắt khe của cổ điển, nhưng khi cô hát nhạc Việt Nam, Lan Nhung lại trở nên uyển chuyển, giản dị, tinh tế và đậm chất Việt. Sự tiết chế kỹ thuật để làm mềm mại các bài hát tình ca là điều không phải ca sỹ dòng thính phòng cổ điển nào cũng làm được, dù ai cũng được học điều đó. Đây chính là một trong những yếu tố để Đỗ Vũ Lan Nhung có thể chinh phục nhiều tầng lớp khán giả khác nhau.

Ngoài phần solo của Lan Nhung với dàn nhạc thính phòng, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế Iulian Ochescu (Rumani, piano), Baek Na Yoon (Hàn Quốc, Soprano), Đinh Hoài Xuân (Cello), ca sĩ Đào Mác (Baritone), Mai Thanh Sơn (đàn nguyệt), nhạc trưởng Trần Nhật Minh - chỉ huy đêm nhạc, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc. Các ca khúc trình diễn trong liveshow bao gồm nhiều bài hát quen thuộc như: Đàn chim Việt (nhạc sĩ Văn Cao); Tình ca (Phạm Duy); Se chỉ luồn kim (Dân ca Quan họ Bắc Ninh),… và các bản cổ điển: Non ti scordar di me (De Curtis); aria "Io son l'umille ancella” from the opera Adriana Lecouvreur (Cilèa); aria “Quel guardo il caveliere” from opera Don Pasquale (Gaetano Donizetti);…

Nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng.

Đỗ Vũ Lan Nhung từng là sinh viên nổi bật tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Năm 2016, khi đang là sinh viên thanh nhạc, Lan Nhung nhận được học bổng toàn phần theo diện Hiệp định giữa hai Chính phủ Rumani - Việt Nam dành cho sinh viên xuất sắc để đi du học tại Đại học Âm nhạc Quốc gia Bucharest, Rumani chuyên ngành Thanh nhạc biểu diễn (Opera biểu diễn) và tốt nghiệp xuất sắc tại ngôi trường danh tiếng này (2021). Cô cũng từng là Solist trong hai năm 2018-2019 tại Viện văn hóa của Ý tại Bucharest. Cô đã diễn Solo với dàn nhạc giao hưởng Bucharest tại thủ đô Bucharest, Romania năm 2019.

Đêm nhạc Les Chansons de Rose của Đỗ Vũ Lan Nhung sẽ diễn ra vào 20h ngày 20.5, tại Phòng hòa nhạc, Nhạc viện TP.HCM./.